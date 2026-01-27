La familia Targaryen reaparece en el segundo episodio de “El caballero de los siete reinos”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Si bien no hay dragones en “El caballero de los siete reinos”, la familia Targaryen, que llevó los dragones a Westeros, sigue en el trono de hierro y varios de sus integrantes hacen acto de presencia en el segundo episodio de la serie.

El segundo capítulo sigue las andanzas del caballero Dunk/Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol Ansell) en sus esfuerzos por lograr ser admitido en el torneo de Ashford.

Dunk es un caballero errante, aunque lo cierto es que nunca vimos a su señor, Ser Arlan of Pennytree (Danny Webb), juramentarlo. Y no logra que ningún otro caballero recuerde a Ser Arlan y avale que Dunk pueda entrar al torneo.

El punto de inflexión en el episodio es el arribo al torneo de los príncipes Targaryen, la familia que se mantiene en el trono de hierro y sigue dominando Westeros. La comitiva es encabezada por Baelor Targaryen (Bertie Carvel), apodado “Rompe lanzas”, quien se desempeña como “Mano del rey”, cargo que equivale a ser el principal asesor y mano derecha del monarca Daeron II, de quien es su heredero. A diferencia de otros Targaryen, su pelo no es blanco, pues su madre es de la familia Martell.

A Baelor lo acompaña su hermano, el príncipe Maekar Targaryen, de caracter irascible, quien arriba al torneo junto a su hijo Aerion Targaryen (Finn Bennett), apodado “Llama brillante”. En la serie, Aerion es presentado como soberbio y peligroso, y será el antagonista de Dunk en los próximos episodios.

Dunk, desesperado al no encontrar nadie que lo avale para ser admitido en el torneo, se introduce en el castillo de Lord Ashford y logra tener acceso al príncipe Baelor Targaryen, quien sí logra recordar a Ser Arlan of Pennytree y respalda la petición de Dunk para ser inscrito en la justa entre caballeros. También le dice que debe escoger un nuevo emblema para su escudo, uno propio, ya que no es hijo de Ser Arlan.

Este logro es agridulce, pues Dunk debe vender uno de sus caballos para poder costear una armadura con la que combatir en el torneo. También acude a Tanselle (Tanzyn Crawford), una de las actrices que entretiene al público antes de las justas, para que pinte su escudo. Esa noche, al ver los primeros combates entre caballeros, Dunk y Egg caen en cuenta que los torneos son un asunto serio y peligroso, en los que pondrán a prueba su honor y vida.

El momento más comentado del episodio se produce en los minutos iniciales, cuando, en un recuerdo de Dunk, se muestra un desnudo frontal de Ser Arlan of Pennytree. Es una toma breve y causa, por igual, risa y desconcierto.

Es como si el showrunner de la serie, Ira Parker, quisiese desmarcarse del tono solemne de “Juego de tronos”. El mismo Parker tuvo que explicar su decisión a los medios.

El tono de humor se mantuvo en el episodio 2, en parte por la actuación de Egg, frustrado por las pocas habilidades de Dunk para hablar con Tanselle o para explicar su reacción cuando lo llamaban “tonto” de niño. Las reacciones de Egg son propias de una comedia.

Otro tema recurrente en redes sociales es lo cortos que son los episodios. El episodio 2 duró apenas 33 minutos.

La familia Targaryen también acaparó la atención en las redes sociales.

También se mencionó que la Guardia Real lució la emblemática armadura blanca que se menciona en los libros de la saga.

El tercer episodio de “El caballero de los siete reinos” se emitirá ese domingo 1 de febrero en HBO Max en EE.UU. y América Latina; y el lunes 2 de febrero en España. (HBO Max, al igual que CNN en Español, forma parte de Warner Bros. Discovery).

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.