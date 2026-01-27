El Gobierno de España impulsa la regularización de medio millón de inmigrantes. ¿Cómo será el proceso?

Por Pau Mosquera, CNN en Español

La retórica antinmigrante se ha convertido en algo habitual en la política de varios países a nivel global. No solo es una constante en la administración de Donald Trump en Estados Unidos, sino que también ha tomado protagonismo al otro lado del Atlántico. En diciembre, la Unión Europea acordó habilitó “centros de retorno” en terceros países para trasladar aquellos migrantes que se encuentran en situación irregular.

Pero, frente a esta realidad, hay otra: la necesidad de los países miembro incorporar más mano de obra para mantener el Estado del Bienestar. En el caso de España, tanto Naciones Unidas como el Banco de España han señalado en años anteriores que el país requiere alrededor de 300.000 trabajadores migrantes al año “para sostener el estado del bienestar”.

Con el ánimo de dar respuesta a esta situación, reducir la economía sumergida y la explotación laboral, el Gobierno de España inició este martes los trámites para regularizar a medio millón de migrantes.

Se trata de una iniciativa que el Ejecutivo, liderado por Pedro Sánchez, materializará a través de un Real Decreto y que permitirá regularizar la situación legal de aquellas personas que hayan solicitado protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025, o que puedan acreditar un mínimo de 5 meses de estancia en el país hasta finales de 2025.

Para acreditar este tiempo de estadía en España, los solicitantes podrán hacer uso de cualquier documento público, privado o una combinación de ambos y deberán demostrar que carecen de antecedentes penales.

La autorización que se concederá a los solicitantes tendrá una vigencia inicial de un año y vendrá acompañada de un permiso de trabajo temporal válido para todo el territorio que permitirá incorporarse en cualquier sector.

Desde el Gobierno estiman que el plazo de tramitación de solicitudes será de máximo de tres meses, desde inicios de abril hasta el 30 de junio de 2026. Aunque aclaran que con la mera admisión a trámite de las solicitudes – que se resolverán en un máximo de 15 días- los solicitantes podrán empezar a trabajar desde el primer día.

Con su aplicación, el Ejecutivo señala que “se dignificará” la vida de aquellas personas que se encuentran en el país en situación irregular.

La cifra de migrantes en situación irregular en España podría ser mayor al alcance de la medida. Así lo estima Funcas, un centro de análisis vinculado a la asociación bancaria CECA, que señala que la cifra de extranjeros en esta situación habría alcanzado las 840.000 personas a inicios de 2025.

De este total, 760.000 proceden de América, siendo Colombia el país de origen del que constan más migrantes en esta situación (cerca de 290.000), seguido de Perú (casi 110.000), y Honduras (alrededor de 90.000personas).

Un dato que se habría multiplicado por ocho en tan sólo ocho años: Funcas estima que la cifra de migrantes en situación administrativa irregular se situaba en torno a las 107.000 personas en 2017.

No obstante, desde Funcas añaden que el monto total podría haberse reducido después de que entrara en vigor una reforma de los procedimientos de regularización de población extranjera en mayo de 2025, hecha con la intención de simplificar y flexibilizar estos procesos.

No es la primera vez que España aprueba una regularización extraordinaria de migrantes. Ocurrió al menos en otras seis ocasiones desde los años 80.

Bajo el Gobierno socialista de Felipe González, en 1986 se regularizó la situación de más de 38.000 personas. Entre 1991 y 1992, también bajo la presidencia de González, se ofreció residencia a más de 114.000 personas.

Ya con José María Aznar, entre las regularizaciones de los años 1996, 2000 y 2001 se ofreció papeles a más de 524.000 personas.

La última regularización extraordinaria tuvo lugar hace casi 21 años, bajo el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, que atendió más de 576.000 solicitudes.

