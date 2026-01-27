De contrabandear diamantes a pelear en UFC: la historia de Themba Gorimbo que conmovió a Dwayne “The Rock” Johnson

Por Alima Williams, CNN

El luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA) Themba Gorimbo presume su intensa rutina de entrenamiento en redes sociales y compite con luchadores de talla mundial para perfeccionar sus habilidades, tras una devastadora derrota en noviembre. Su historia es un testimonio de resiliencia y reinvención tras una adversidad extrema.

En 2023, a los 32 años, hizo historia al convertirse en el primer zimbabuense en ganar un combate de Ultimate Fighting Championship (UFC) en Estados Unidos. Pero ni siquiera su éxito deportivo puede borrar los recuerdos de su dolorosa infancia.

“Estaba en los campos de diamantes de Zimbabwe, contrabandeando diamantes, vendiendo diamantes, recibiendo palizas de la policía. Verás, tengo marcas de perro por todo el cuerpo. Me han mordido perros, casi muero en los campos de diamantes”, declaró Gorimbo a Larry Madowo de CNN durante una entrevista en Las Vegas.

Gorimbo recuerda vívidamente el día en que llegaron los militares. Tenía 16 años. En octubre de 2008, los mineros que trabajaban en los campos de diamantes de Marange, en el este de Zimbabwe, fueron atacados. El Ejército del país lanzó una brutal operación, denominada “Hakudzokwe” o “sin retorno”, para tomar el control de los campos y prohibir la entrada a los mineros locales.

“Fue duro, hermano, incluso los valientes como yo no querían estar allí porque si corrías los soldados te perseguían, y cuando este soldado se cansaba, venía otro. Y si esta gente estaba cansada, los helicópteros… ¿sabes? Eso daba miedo”, relata.

Según Human Rights Watch, en el transcurso de tres semanas, el ataque militar causó la muerte de más de 200 personas. El Gobierno zimbabuense negó que sus tropas hubieran perpetrado asesinatos en Marange.

La madre de Gorimbo murió cuando él tenía 9 años, y su padre a los 13. Dependía de la generosidad de sus familiares para sobrevivir. Cuando las dificultades económicas azotaron Zimbabwe, una de las muchas que el país experimentó desde 1992, incluso su extensa familia pasó apuros. Las sucesivas sequías de 2002-2003 alimentaron el hambre persistente y finalmente lo llevaron a las minas.

“Hubo una gran sequía en Zimbabwe. Ese fue probablemente el año más difícil que recuerdo en cuanto a comida; se comía una vez al día. Entonces, ¿qué fue lo siguiente que encontré? Los diamantes. Dios nos bendijo con ellos. Está a 40 minutos de mi pueblo… puedes ir a contrabandear estos diamantes, venderlos y ganar dinero, y al menos tienes comida todos los días. Así que fui a buscar diamantes para esto”, dijo.

Su instinto de supervivencia era tan fuerte que ni siquiera el ataque militar lo desanimó. “Regresé 10 días después, con mis cicatrices aún sin sanar”, recordó Gorimbo en un mensaje de texto a CNN.

Unos meses después del ataque militar, mientras sus heridas sanaban, Gorimbo abandonó Zimbabwe en busca de una vida mejor. “Fui a Sudáfrica y me deportaron enseguida. Ese mismo día volví… Casi me matan allí la segunda vez. Y la primera, porque la primera vez cruzamos el río”, explicó.

Al preguntarle por qué regresó tras ser deportado, respondió: “Mis padres murieron cuando era muy joven… ¿Qué iba a hacer al volver a Zimbabwe?”.

Pero la vida en Sudáfrica le planteó nuevos desafíos. Gorimbo no tenía hogar y a veces dormía en una iglesia con otras personas que habían entrado al país ilegalmente. Tras realizar trabajos esporádicos, encontró trabajo como jardinero, ganando 80 rands, menos de 5 dólares al día. Parte de ese dinero, dice, lo enviaba a su familia en Zimbabwe.

Una película de artes marciales mixtas despertó la pasión de Gorimbo por la lucha. Inspirado, decidió probar este deporte, pero recibir un entrenamiento adecuado no era barato.

“Trabajaba como guardia de seguridad y usaba mi dinero para pagar membresías de gimnasios e intentar pagar a entrenadores que me entrenaran en privado”, dijo. Gorimbo comentó que trabajaba un turno de 17 horas en un supermercado en Sudáfrica y que no ganaba lo suficiente para pagar clases particulares, pero estaba decidido a conseguir el entrenamiento que necesitaba.

Esa determinación dio sus frutos. En 2010, se convirtió en luchador amateur de MMA, y tres años después se convirtió en profesional.

“Lo más importante es la mente. Creo que si tu mente está preparada para todo, puedes prepararte físicamente, pero si tu mente no está preparada, no está preparada. Y soy un buen luchador. Lo creo. No soy el mejor, pero me las arreglo con lo que tengo”, dijo.

A finales de 2022, Gorimbo llegó a Estados Unidos con poco dinero, durmiendo en un sofá del gimnasio MMA Masters en Miami, Florida. Apenas unos meses después, debutó en la UFC en febrero de 2023, enfrentando a AJ Fletcher, una pelea que perdió. Ganó su segundo combate contra Takashi Sato en mayo de 2023.

Tras su victoria, publicó una captura de pantalla de su cuenta bancaria en redes sociales, revelando que tenía menos de 8 dólares. “Cuando publiqué los 7,49 dólares, ya no tenía 7,49 dólares porque mi dinero llegaba el lunes; ya sabes, me estaban pagando. Estaba contento, pero lo publiqué simplemente como: ‘¿Sabes qué? Puedes estar deprimido, pero si te mantienes positivo, puedes lograr lo que quieras y ascender’. Y lo hice simplemente para inspirar a la gente”, explicó.

El luchador y actor Dwayne “The Rock” Johnson se sintió tan inspirado por la revelación que sorprendió a Gorimbo comprándole una casa en Miami. La publicación le conmovió a Johnson, quien, tras ser desvinculado de la Liga Canadiense de Fútbol Americano en la década de 1990, regresó a casa con solo 7 dólares en el bolsillo, lo que impulsó su deseo de triunfar en la lucha libre y el cine. Ambos han mantenido una estrecha relación.

“Tengo la suerte de que, ya sabes, The Rock me haya elegido… ayudándome y con todas las cosas que hace por mí… Y entre bastidores… me apoya mucho”, dice Gorimbo.

Desde las minas de diamantes de Zimbabwe hasta el octágono de la UFC en Las Vegas, la trayectoria de Gorimbo ha sido extraordinaria. Hasta la fecha, acumula cuatro victorias y tres derrotas en la UFC.

“Mi vida es una película. Creo que está escrita por Dios; simplemente soy el protagonista”, le dijo a Madowo. Y su papel aún no termina. “Quiero ser campeón y creo que lo seré”, dijo, añadiendo que espera lograrlo “orando, trabajando duro, manteniéndome enfocado, con los pies en la tierra, enfocándome en la positividad, en mi familia… [y] con la mente abierta a aprender nuevas habilidades”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.