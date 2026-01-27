¿Cuándo empezará a mandar el IRS la devolución de impuestos de EE.UU.?

Por CNN en Español

Desde el 26 de enero, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a aceptar y procesar las declaraciones de impuestos correspondientes al año fiscal 2025, dando inicio oficialmente a la temporada de impuestos en Estados Unidos.

A partir de esa fecha y hasta el 15 de abril de 2026, el IRS recibirá y procesará las declaraciones sobre los ingresos del año fiscal que acaba de concluir.

Si ya presentaste tu declaración y estás esperando un reembolso federal, puedes hacer seguimiento a cada etapa del proceso.

Existen algunos factores que pueden afectar el tiempo en el que un contribuyente recibe su reembolso luego de que el IRS procesa su declaración de impuestos. Aunque en la mayoría de los casos, el reembolso se emite en menos de 21 días, es aconsejable que los contribuyentes no se basen en una fecha exacta para esperar su reembolso, especialmente si tienen planes de hacer compras importantes o saldar facturas.

Cabe mencionar que algunas declaraciones “pueden requerir una revisión adicional y demorar más tiempo en procesarse si hay posibles errores, información faltante o indicios de robo de identidad o fraude”.

De acuerdo con la Ley PATH, el IRS tiene la obligación de retener los reembolsos relacionados con el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) hasta mediados de febrero. En la temporada 2026, la mayoría de esos reembolsos estarán disponibles a partir del 2 de marzo, para quienes eligieron depósito directo y no tengan otros problemas en su declaración.

Según lo indicado por la web oficial de IRS el tiempo estimado para recibir una respuesta tras enviar una declaración varía según el método y el año de la declaración.

Si se envía electrónicamente una declaración correspondiente al año en curso, la respuesta se obtiene generalmente en 24 horas. Para las declaraciones del año anterior enviadas por correo electrónico, el proceso puede tardar entre 3 y 4 días. En el caso de las declaraciones enviadas en formato papel, el tiempo de espera puede extenderse hasta cuatro semanas.

Para verificar el estado de tu reembolso, puedes utilizar la herramienta en línea “¿Dónde está mi reembolso?” disponible en el sitio web del IRS, o bien acceder a la aplicación móvil IRS2Go.

En ambos casos, deberás proporcionar datos como tu número de Seguro Social o ITIN, tu estado civil en la declaración y el monto exacto del reembolso.

26 de enero de 2026: inicio de la temporada de presentación de declaraciones individuales.

inicio de la temporada de presentación de declaraciones individuales. 15 de abril de 2026: fecha límite federal para presentar la declaración o solicitar una prórroga en la mayor parte del país.

fecha límite federal para presentar la declaración o solicitar una prórroga en la mayor parte del país. 15 de octubre de 2026: fecha límite para quienes solicitaron una prórroga.

Según lo señalado por el IRS, las personas sí pueden llegar a perder el reembolso y en algunos casos cientos de dólares “por no presentar una declaración de impuestos y se les pasó el plazo para reclamar ese reembolso”. Lo que quiere decir que si el contribuyente no presentó una declaración para tener un reembolso “en un periodo de 3 años lo perderá y los fondos se convertirán en propiedad del Departamento del Tesoro estadounidense”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.