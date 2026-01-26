Trump dice que aumentará los aranceles a Corea del Sur porque “no está cumpliendo” con el acuerdo comercial

Por Elisabeth Buchwald

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que está aumentando los aranceles sobre los productos de Corea del Sur de 15 % a 25 %.

“Debido a que la Legislatura coreana no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente estoy aumentando los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, madera, productos farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos, del 15 % al 25 %”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

No está claro si el cambio ya ha entrado en vigor. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

En un comunicado, la Casa Azul de Corea del Sur dijo que hasta el momento “no hay aviso oficial ni explicación sobre los detalles” por parte del Gobierno de EE.UU.

Tras el anuncio, el ministro de Comercio de Corea del Sur, quien está visitando Canadá, viajará a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, para tratar el asunto, informó la Casa Azul.

El índice de referencia de Corea del Sur, Kospi, cayó más del 1 % antes de recuperarse en las primeras horas de negociación del martes. Hyundai, el gigante automovilístico del país, se desplomó más del 2,2 % a las 9:47 am hora local.

Corea del Sur es una de las principales fuentes de bienes extranjeros para Estados Unidos, enviando bienes por un valor de US$ 132.000 millones al país en 2024, según datos del Departamento de Comercio. Las principales exportaciones a EE.UU. incluyen autos y autopartes, así como semiconductores y electrónicos. Estos bienes corren el riesgo de encarecerse por los aranceles más altos.

Trump anunció un acuerdo comercial con Corea del Sur en julio que evitó que los aranceles sobre los bienes del país pasaran del 10 % al 25 %. El acuerdo también contemplaba tasas preferenciales para autos importados, entre otros bienes.

La capacidad de Trump para aumentar de manera generalizada los aranceles sobre bienes provenientes de Corea del Sur u otros países podría verse obstaculizada por el resultado de un caso histórico sobre aranceles que actualmente está ante la Corte Suprema.

El caso determinará si Trump tenía la autoridad legal para imponer aranceles generales específicos por país. Si los jueces fallan en contra del Gobierno, es probable que Trump no pueda cambiar de inmediato las tasas arancelarias para todos los bienes provenientes de países específicos.

El anuncio de Trump sigue a una serie de amenazas arancelarias recientes, incluido un arancel del 100 % a productos canadienses y un gravamen adicional del 10 % a países opuestos a sus ambiciones sobre Groenlandia, este último del que luego se retractó.

CNN Gawon Bae y John Liu contribuyeron con este informe.