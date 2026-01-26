Delcy Rodríguez dice que ya tuvo “suficiente” de las órdenes de Estados Unidos

Por Laura Sharman, CNN

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo que ya tuvo “suficiente” de las órdenes de Washington, mientras trabaja para unir al país tras la captura de su exlíder Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Rodríguez ha estado caminando por la cuerda floja desde que recibió el respaldo de Estados Unidos para liderar el país de manera interina; equilibrando el mantener a los leales a Maduro en casa mientras intenta asegurar que la Casa Blanca esté satisfecha.

Ahora, casi un mes después de asumir su nuevo cargo, Rodríguez respondió a la presión de Estados Unidos, que incluye una serie de exigencias para que Venezuela reanude la producción de petróleo.

“Ya basta de las órdenes de Washington sobre los políticos en Venezuela”, dijo a un grupo de trabajadores petroleros en la ciudad de Puerto La Cruz, en un evento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

“Que la política venezolana resuelva nuestras diferencias y nuestros conflictos internos. Esta República ha pagado un precio muy alto por tener que enfrentar las consecuencias del fascismo y el extremismo en nuestro país”.

La Casa Blanca ha mantenido una presión constante sobre Venezuela desde que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una redada a principios de enero y llevados a Estados Unidos, donde el exlíder enfrenta cargos.

Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, ha insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos no gobierna Venezuela, pero, al mismo tiempo, no ha buscado la confrontación con Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país “iba a administrar” Venezuela inmediatamente después de la captura de Maduro, pero luego respaldó a Rodríguez como presidenta encargada del país.

CNN ha contactado a la Casa Blanca para obtener comentarios sobre la última declaración de Rodríguez.

Durante los últimos 25 años, la Venezuela socialista y rica en petróleo ha estado en constante confrontación con Estados Unidos. Pero tras la destitución de Maduro, Washington ahora busca asegurar una fuente estable de autoridad en Caracas.

Internamente, el país sigue dividido entre los leales a Maduro, la oposición de izquierda y los “chavistas no-maduristas”; es decir, partidarios del fallecido Hugo Chávez que rechazan a Maduro y lo acusan de traicionar los ideales socialistas del siglo XXI.

Días después de los ataques estadounidenses en Caracas a principios de enero, la administración Trump presentó una serie de exigencias que Venezuela debía aceptar, incluyendo cortar lazos con China, Irán, Rusia y Cuba, y acordar asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo, según dijeron en ese momento a CNN dos altos funcionarios de la Casa Blanca.

También se esperaba que Rodríguez diera prioridad a la administración Trump y a las empresas petroleras estadounidenses para futuras ventas de petróleo.

El principal motor económico de Venezuela es el petróleo. El país posee las mayores reservas mundiales de crudo extrapesado, una variedad que requiere un proceso de refinación más complejo y costoso, pero que también es compatible con las refinerías estadounidenses.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Ivonne Valdés Garay, Isabelle D’Antonio, Rocío Muñoz-Ledo y Mauricio Torres, de CNN.