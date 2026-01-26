Mueren al menos 18 personas y rescatan a cientos en naufragio de ferry en Filipinas

Associated Press

Un ferry con más de 350 personas a bordo se hundió la madrugada del lunes cerca de una isla del sur de Filipinas, lo que dejó al menos 18 personas muertas, informaron las autoridades.

Los rescatistas salvaron al menos a 316 pasajeros y tripulantes y recuperaron 18 cadáveres. Una flota de embarcaciones, apoyada por un avión de vigilancia, lleva a cabo una operación de búsqueda y rescate de los desaparecidos.

Funcionarios de la Guardia Costera dijeron que el ferry de carga y pasajeros aparentemente tuvo problemas técnicos y se hundió después de la medianoche. La embarcación se inclinó bruscamente hacia un costado y comenzó a llenarse de agua, lanzando a las personas al mar en la oscuridad, según relató un pasajero rescatado que perdió a su bebé de seis meses.

“Mi esposa soltó al bebé y todos nos separamos en el mar”, dijo entre lágrimas Mohamad Khan a un rescatista voluntario, Gamar Alih, quien publicó en Facebook un video con sus declaraciones.

Khan contó que él y su esposa, que llevaba en brazos al niño, fueron rescatados, pero el bebé se ahogó. Su esposa lloraba a su lado mientras él relataba lo ocurrido.

El M/V Trisha Kerstin 3 navegaba con buen tiempo desde la ciudad portuaria de Zamboanga hacia la isla sureña de Jolo, en la provincia de Sulu, con 332 pasajeros y 27 tripulantes.

Se hundió a aproximadamente una milla náutica (casi 2 kilómetros) del poblado isleño de Baluk-baluk, en la provincia de Basilan, informó el comandante de la Guardia Costera, Romel Dua.

“Había un agente de seguridad de la Guardia Costera a bordo y fue el primero en llamar para alertarnos y desplegar embarcaciones de rescate”, dijo Dua, y añadió que el oficial sobrevivió.

La causa del hundimiento del ferry no estaba clara de inmediato y se abrirá una investigación, indicó Dua. La Guardia Costera había autorizado la salida de la embarcación desde el puerto de Zamboanga y no había señales de sobrecupo, afirmó.

Buques de la Guardia Costera y de la Armada, junto con un avión de vigilancia, un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea y flotas de barcos pesqueros realizaban labores de búsqueda y rescate frente a Basilan, agregó Dua.

Alih, concejal de una aldea en la ciudad de Zamboanga, dijo a The Associated Press que se ofreció como voluntario para ayudar en la búsqueda y el rescate porque algunos de sus familiares viajaban en el ferry. Todos sobrevivieron.

El gobernador de Basilan, Mujiv Hataman, dijo que varios pasajeros y dos cadáveres fueron trasladados a Isabela, la capital provincial, donde él y ambulancias aguardaban.

“Estoy recibiendo aquí en el muelle a 37 personas. Lamentablemente, dos están muertas”, dijo Hataman por teléfono desde el muelle de Isabela.

Los accidentes marítimos son comunes en el archipiélago filipino debido a tormentas frecuentes, embarcaciones en mal estado, sobrecupo y una aplicación irregular de las normas de seguridad, especialmente en provincias remotas.

En diciembre de 1987, el ferry Dona Paz se hundió tras chocar con un petrolero en el centro de Filipinas, lo que dejó más de 4.300 personas muertas en el peor desastre marítimo en tiempos de paz del mundo.

