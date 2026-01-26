Accidente de avión privado en Maine deja 7 muertos y 1 herido

Por Zoe Sottile y Pete Muntean, CNN

Siete personas murieron y una resultó gravemente herida en el accidente del domingo de un avión privado en Bangor, Maine, según un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

El avión se estrelló durante el despegue el domingo por la noche.

Los equipos de emergencia respondieron a un incidente alrededor de las 19:45, según informó el Aeropuerto Internacional de Bangor a CNN.

El informe de la FAA indica que la aeronave se estrelló en circunstancias desconocidas al despegar, quedó invertida y se incendió.

Tanto la FAA como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte están investigando el incidente.

El avión es un jet privado Bombardier Challenger 650 y está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston, según registros federales.

El avión es un jet privado Bombardier Challenger 650 y está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Houston, según registros federales.

El accidente se produjo en medio de una fuerte tormenta de nieve que azotaba el noreste. Las temperaturas estaban muy por debajo del punto de congelación en Maine, con una ligera nevada que provocó muy poca visibilidad.

Minutos antes del accidente, se escucha a los controladores y pilotos del aeropuerto de Bangor hablar sobre la baja visibilidad y el deshielo, aunque no está claro de inmediato quién habla con quién, según el audio obtenido de LiveATC.net.

Un controlador autoriza al piloto a despegar en la pista 33 de Bangor.

Casi dos minutos después, un controlador anuncia por radio a voz en grito: “¡Tráfico detenido en la pista! ¡Tráfico detenido en la pista!”.

Momentos después, se escucha a otro controlador decir: “Avión volcado. Tenemos un avión de pasajeros volcado”.

El aeropuerto luego fue cerrado y se permitió el acceso de vehículos de emergencia al aeródromo.

Un controlador declaró posteriormente tener conocimiento de que hay “tres tripulantes y posiblemente cinco pasajeros” a bordo.

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte planean viajar a Bangor, pero debido al clima, es difícil predecir cuándo ocurrirá, según declaró un portavoz a CNN el lunes por la mañana. Sin embargo, José Saavedra, director del aeropuerto de Bangor, declaró a los periodistas en una conferencia de prensa el lunes que la NTSB espera contar con un equipo de investigadores en el lugar esa misma tarde.

Este artículo ha sido actualizado con reportes recientes.

