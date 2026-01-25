Ucrania, Rusia y EE.UU. logran avances en su primera reunión trilateral

Por Mitchell McCluskey y Kosta Gak, CNN

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky destacó este domingo los progresos realizados por los negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, aunque el camino hacia la paz sigue siendo incierto.

“Se habló de mucho, y es importante que las conversaciones fueran constructivas”, escribió Zelensky en redes sociales, y añadió: “El enfoque central de las discusiones fue la posible parametrización para terminar la guerra”.

Las conversaciones trilaterales que se celebraron el viernes y el sábado fueron la primera vez que funcionarios de los tres países se sentaron juntos desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. Un funcionario estadounidense dijo que la reunión marcó un avance significativo tras meses de diplomacia discreta, subrayando que, aunque no se garantiza un acuerdo final, el progreso no habría sido posible sin conversaciones cara a cara.

El esfuerzo diplomático ocurrió mientras Rusia lanzaba su mayor ataque aéreo nocturno contra Ucrania en lo que va del año.

Aunque la sesión de dos días no produjo un gran avance, las partes mostraron esperanza de alcanzar un acuerdo en el futuro.

“Siempre que haya disposición para avanzar —y Ucrania está lista—, se celebrarán más reuniones, posiblemente la próxima semana”, dijo Zelensky.

El enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, Steve Witkoff, describió de manera similar las conversaciones como “muy constructivas” y señaló que “se hicieron planes para continuar las conversaciones la próxima semana en Abu Dhabi”.

“El presidente Trump y todo su equipo están dedicados a llevar la paz a esta guerra”, dijo Witkoff.

La próxima ronda de conversaciones comenzará en Abu Dhabi el 1 de febrero, dijeron funcionarios estadounidenses.

El domingo, Zelensky dijo que un documento que describe las garantías de seguridad solicitadas por Ucrania —un tema clave para la estabilidad del país después de la guerra— está “100% listo”.

Kyiv espera ahora fijar una fecha y un lugar para firmar el acuerdo, dijo.

“Para nosotros, las garantías de seguridad son principalmente garantías bilaterales con Estados Unidos. El documento está 100 % listo. Esperamos que nuestros socios estén listos con la fecha y el lugar en que lo firmaremos”, dijo Zelensky en una conferencia de prensa en Lituania.

Agregó que el documento luego deberá ser ratificado por el Congreso estadounidense y el parlamento ucraniano.

Estados Unidos ha liderado negociaciones bilaterales con Ucrania y Rusia durante meses, trabajando para resolver los temas pendientes mientras continúan los combates.

En Abu Dhabi, los negociadores discutieron un plan revisado de 20 puntos que aborda cuestiones de territorio, economía, seguridad y otros ámbitos.

A pesar de los avances destacados por las partes estadounidense y ucraniana, el tema divisivo del territorio siguió siendo un punto de controversia, sin que se llegara a una resolución clara.

El control de la región oriental ucraniana conocida como el Donbás, conformada por las regiones carboníferas de Donetsk y Lugansk, ha sido una de las principales demandas de Rusia.

Antes de las conversaciones en Abu Dhabi, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la salida de Ucrania del Donbás sigue siendo una condición clave para Moscú.

“La postura de Rusia es bien conocida: las fuerzas armadas ucranianas deben salir del Donbás, deben retirarse de allí; esta es una condición muy importante”, dijo Peskov.

El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, reiteró esto después de las conversaciones, diciendo a la agencia estatal TASS que Moscú quiere desarrollar un plan que “corresponda plenamente a los entendimientos fundamentales” alcanzados por el presidente de Rusia Vladimir Putin y Trump durante su cumbre en Alaska el año pasado.

Ese acuerdo preveía que Ucrania cedería el resto de las regiones de Donetsk y Lugansk a cambio de un alto el fuego.

Ucrania ha rechazado sistemáticamente la idea de hacer concesiones territoriales para lograr un acuerdo de paz.

Entre las rondas de negociaciones en Abu Dhabi, Rusia mantuvo sus ataques contra Ucrania, desatando una andanada de misiles y ataques con drones dirigidos a la capital, Kyiv, y a la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv.

En Kyiv, al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas, dijo el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko.

Los escombros que caían causaron incendios y dañaron edificios, dijo Klitschko, y casi 6.000 bloques de apartamentos en Kyiv perdieron calefacción en medio de un invierno extremadamente frío.

El ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, acusó a Putin de ordenar “cínicamente” el “ataque bárbaro” mientras se desarrollaba el proceso diplomático en Abu Dhabi.

“Cada uno de esos ataques rusos contra nuestra infraestructura energética prueba que no debe haber demoras en el suministro de defensas aéreas. No se puede hacer la vista gorda ante estos ataques; deben recibir una respuesta contundente”, dijo Zelensky en Facebook.

El domingo, Zelensky dijo que Rusia había utilizado el proceso de paz “para hacer todo lo posible” por obtener el control total del este de Ucrania, algo que dijo “aún no han logrado” en el campo de batalla.

Subrayó que se debe respetar la integridad territorial de Ucrania.

“Estamos luchando por nuestro país, por lo que es nuestro. No estamos luchando en territorio ajeno. ¿Qué preguntas podría haber para nosotros?”, dijo el mandatario ucraniano.

Estados Unidos ha presionado para que Ucrania haga concesiones territoriales, lo que Trump ha presentado como un intercambio necesario para llegar a un acuerdo de paz con Rusia.

Zelensky reconoció que encontrar un punto en común entre dos “posiciones fundamentalmente diferentes” requeriría un compromiso.

“Estos son los primeros pasos para encontrar ese compromiso,” agregó. “Pero para un compromiso, todas las partes deben estar preparadas para comprometerse. Por cierto, esto incluye también a la parte estadounidense”.

