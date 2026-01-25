Mapa de alertas por tormentas invernales en EE.UU.: cuándo y qué estados amenaza por nevadas y hielo

Por CNN Español

La gran tormenta invernal que cubre a una extensa porción de EE.UU. entre el 23 y el 26 de enero, y que amenaza con dejar fuertes nevadas y hielo peligroso en más de dos decenas de estados, se intensificó en por todo el Atlántico Norte y el Noreste del país durante la noche del sábado a este domingo.

Para cuando la tormenta se desplace fuera de la costa este el lunes por la tarde, habrá impactado a más de 3.000 km del país.

En su reporte de las 9:00 p.m. hora de Miami del sábado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica informó que la nieve intensa, la aguanieve y la lluvia helada afectan de manera generalizada desde las llanuras del sur hasta el Atlántico Medio.

Y se mantienen las advertencias de tormenta invernal están desde las Rocosas del sur y las llanuras del sur hasta Nueva Inglaterra. Están vigentes también las advertencias de tormenta de hielo desde el centro de Texas hasta el oeste de las Carolinas. Y hay alertas y advertencias de frío extremo y avisos de clima frío vigentes para partes de las llanuras, el valle del Mississippi, el valle de Ohio, el valle de Tennessee, el sureste y Nueva Inglaterra.

A medida que el hielo y la aguanieve avanzan por el sur, más hogares y negocios se quedan sin electricidad. Louisiana tiene más de 57.000 clientes sin luz y Texas tiene más de 41.000, según Poweroutage.us alrededor de las 11:45 p.m. hora de Miami del sábado. Los números en Mississippi van en aumento, ya que más de 15.000 están sin electricidad.

El norte de Texas, por su parte, está experimentando una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia engelante, incluso en Dallas-Fort Worth.

El Centro de Predicción de Tormentas destacó un área que va de Illinois a Indiana donde se espera que las bandas de nieve intensa se intensifiquen durante la noche de sábado a domingo, un poco antes de lo que indicaban los pronósticos.

Es probable que las tasas de acumulación de nieve superen los 2,5 cm por hora en partes del sur de Illinois, sur de Indiana, suroeste de Ohio y el extremo norte de Kentucky. La visibilidad podría ser inferior a casi 1 kilómetro, lo que haría que conducir sea extremadamente peligroso.

Día

Según el sitio web Pivotal Weather, se pronotisca que este domingo en la mañana la nieve ya estará cayendo con fuerza en la ciudad de Washington, y los primeros copos llegarán tan al norte como la ciudad de Nueva York. La mezcla de hielo se extenderá desde el centro de Virginia hasta el norte de Georgia.

Tarde

Avanzando hacia la primera parte de la tarde, para la 1:00 p.m. hora de Miami el modelo europeo indica que el hielo será un gran problema en la región de la ciudad de Washington-Baltimore. Estoy sumamente preocupada por posibles cortes de energía en el extremo sur del Beltway y puntos al sur de esa zona. Hacia el norte, la nieve debería acumularse rápidamente en el corredor de la I-95.

Noche

La ciudad de Washington sigue siendo golpeada por el hielo, que también se extiende hacia Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York. Esto es lo que los meteorólgos estarán observando en esta región: los totales de nieve dependerán de hasta dónde llegue esta franja de lluvia helada y aguanieve. Cuanto más hielo se mezcle, menor será la acumulación de nieve.

Las alertas se extienden desde las Llanuras y el Medio Oeste hasta el noreste y Nueva Inglaterra, con los mayores riesgos de hielo concentrados en amplias zonas del sur, desde Texas hasta las Carolinas y Virginia.

Millones de personas podrían verse afectadas por acumulaciones significativas de nieve, lluvias engelantes y aguanieve, mientras varios estados ya han declarado la emergencia ante un sistema que podría causar interrupciones generalizadas de viajes y servicios.

La tormenta prolongada comenzó el viernes y se espera que para el lunes 26 haya dejado caer al menos 30 centímetros de nieve e importantes cantidades de hielo a lo largo de su recorrido.

Se prevén acumulaciones de nieve de 15 a 30 centímetros en una amplia zona del país, desde las llanuras del sur hasta el valle del río Ohio y el noreste, con acumulaciones localizadas que podrían superar los 30 centímetros.

Varias ciudades importantes se encuentran dentro de la zona afectada por las nevadas, y la intensidad de la nevada podría alcanzar ocasionalmente los 2,5 centímetros por hora o más.

Este mapa muestra la acumulación de nieve prevista para los próximos tres días:

Más de 160 millones de personas en más de dos docenas de estados están bajo alertas de tormenta invernal o tormenta de hielo, desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del Sur, hasta Nueva Inglaterra.

Ese cambio ha afectado a una mayor parte del Medio Oeste y el noreste con fuertes nevadas, al tiempo que sigue dejando hielo destructivo en una gran parte del sur.

Entre los primeros daños por hielo y nieve se ha registrado la acumulación de poco más de un centímetro de hielo en Idabel, Oklahoma, una ciudad de unas 7.000 personas en la esquina sureste del estado.

El peso del hielo causó cortes de energía eléctrica y rompió grandes ramas de árboles, según un informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Poco más de medio centímetro de hielo hizo que una gran rama de árbol cayera sobre una línea eléctrica justo al sureste de allí, en Texarkana, Texas, dijo el NWS.

Los informes de daños coinciden con una regla general respecto al tipo de impactos que se deben esperar según la cantidad de hielo: medio centímetro puede dañar árboles y líneas eléctricas, pero el doble de esa cantidad es cuando empiezan a desarrollarse problemas más graves.

Lluvia engelante, la amenaza más insidiosa de esta tormenta invernal, está cayendo esta mañana desde partes de Texas hasta el extremo norte de Georgia.

Partes de Georgia, Alabama y Tennessee están experimentando llovizna engelante esta mañana, mientras que en zonas más al oeste se registra lluvia engelante más intensa.

Dado que la lluvia helada, por definición, se congela al contacto con el suelo, cuanto más dure y más intensa sea, mayor será la acumulación de hielo. Incluso la llovizna engelante puede hacer que conducir o caminar por las aceras sea peligroso debido a las condiciones extremadamente resbaladizas.

Más de 10.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos entre el sábado y el lunes a causa de la tormenta invernal, según datos del sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, lo que representa uno de los peores periodos para el transporte aéreo en los últimos años.

Más de 3.400 vuelos fueron cancelados este sábado, cuando la tormenta azotó el norte de Texas y Oklahoma. Casi tres cuartas partes de los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth fueron cancelados, además del 64 % de los vuelos del aeropuerto cercano de Dallas Love Field, según datos de FlightAware. Un impresionante 90% de los vuelos también fueron cancelados en Oklahoma City.

El número de cancelaciones casi se duplicó para el domingo, con más de 6.400 vuelos suspendidos debido al mal tiempo. Los efectos se extienden hacia el este, a medida que la tormenta avanza hacia la costa. El 90 % de los vuelos desde el Aeropuerto Nacional Reagan en la ciudad de Washington y el 73 % de los vuelos desde el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte ya habían sido cancelados el domingo.

Más de 700 vuelos también han sido cancelados para el lunes, ya que las aerolíneas trabajarán para que los pasajeros afectados lleguen a sus destinos una vez que pase la tormenta.

El presidente Donald Trump dijo que sigue de cerca la tormenta invernal y aprobó de manera preventiva declaraciones de emergencia para tres estados en la trayectoria de la tormenta. Las declaraciones desbloquearán recursos federales adicionales, y probablemente serán las primeras de muchas para los estados afectados.

Trump anunció en redes sociales este sábado por la mañana que había aprobado las declaraciones de emergencia para Carolina del Sur y Virginia, y aproximadamente una hora después, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, publicó que su solicitud también había sido aprobada.

“Con la ayuda de FEMA y nuestros socios estatales, mantendremos a todos a salvo”, escribió Trump. “Seguiremos monitoreando y permaneciendo en contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”

No está claro cuántos estados han solicitado declaraciones federales de emergencia hasta la fecha. Al menos 19 estados y la ciudad de Washington han emitido sus propias declaraciones de emergencia y otros dos estados han emitido declaraciones de desastre.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró el estado de emergencia debido a la nieve y las bajas temperaturas que se esperan en partes del estado este fin de semana.

“Sigo alentando a todos a quedarse en casa este fin de semana a menos que sea absolutamente necesario salir”, dijo DeWine en un comunicado. “Esperamos que las carreteras estén peligrosas en algunos lugares, y si tienes un accidente, los equipos de emergencia podrían no poder llegar rápidamente”.

Durante el fin de semana, las gélidas temperaturas continuarán alimentando la expansión de la tormenta hacia el este y el noreste, que abarca más de dos docenas de estados desde las llanuras hasta el sur y el noreste.

Según el pronóstico actual, partes del sur, desde el norte y el este de Texas hasta los valles del bajo Mississippi y Tennessee, el norte de Georgia y partes de las Carolinas y Virginia, presentan el mayor riesgo de formación de hielo y cortes de electricidad significativos.

Al menos 19 estados, incluido Ohio, han declarado el estado de emergencia, lo que ayuda a liberar y movilizar recursos para responder y prepararse ante la tormenta.

Los estados que han declarado emergencia son: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental.

Pensilvania, Texas y la ciudad de Washington también emitieron órdenes similares.

Como si esta enorme tormenta invernal no fuera suficiente amenaza, también podría generar otro peligro el domingo: tormentas eléctricas severas.

Mientras el aire brutal ártico está congelando una gran parte del país, una oleada de aire realmente cálido del sur llegará a la costa del golfo el domingo. Este mismo aire podría generar algunas temperaturas récord en Florida.

Las tormentas eléctricas severas podrían desatarse donde esas dos masas de aire tan diferentes se encuentren. Un nivel 2 de 5 de riesgo de tormentas eléctricas severas está en vigor para partes de Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida y Georgia.

Ráfagas de viento dañinas son la principal amenaza con cualquier tormenta eléctrica fuerte que se desarrolle en el área desde la mañana hasta la tarde del domingo, pero también es posible que se produzcan algunos tornados.

