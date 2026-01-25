Foro Penal reporta al menos 80 nuevas excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La organización no gubernamental Foro Penal dijo que al menos 80 presos políticos fueron liberados este domingo en Venezuela, mientras trabaja por confirmar las identidades de los involucrados.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, dijo en X el presidente de la ONG, Alfredo Romero.

Por su parte, Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, dijo que las excarcelaciones “se habrían producido durante la madrugada” y agregó que el número “puede aumentar a medida que hagamos mas verificaciones”.

Es una de las cifras diarias más altas desde que el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció a inicios de mes que el Gobierno liberaría a “un número importante” de detenidos.

CNN envió una consulta al Gobierno de Venezuela, que por el momento no ha emitido un comunicado al respecto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo el viernes que 626 personas han sido excarceladas en las últimas semanas en el país y anunció que llamará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista, que no ha sido difundida pese a reclamos de activistas y opositores.

Hasta el viernes, Foro Penal contabilizaba la excarcelación de 156 presos políticos desde el 8 de enero, tras constataciones con los familiares.

Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón difundió este domingo una lista de 191 excarcelados en los últimos 20 días que, según sus datos, son cerca del “15 % del total de casos de presos políticos identificados” en el país.

Entre los excarcelados confirmados este domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó que salió de prisión Juan Francisco Alvarado, un estudiante de periodismo a quien, según el SNTP, la Justicia le anuló una condena a 15 años de cárcel por el delito de incitación al odio.

Foro Penal también anunció la excarcelación de Kenny Tejada Jiménez, abogado voluntario de la ONG, quien había sido detenido en agosto de 2024 en medio de la crisis poselectoral.

Romero reportó además la excarcelación del abogado y profesor universitario Jesús Perozo, miembro del partido Un Nuevo Tiempo.

