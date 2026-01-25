El Super Bowl LX tiene primer finalista: los Patriots de Nueva Inglaterra vencieron a los Broncos de Denver bajo la nieve

Por Federico Leiva, CNN en Español

Los Patriots de Nueva Inglatera volverán a jugar un Super Bowl después de siete años. El equipo de Massachusetts ganó un cerrado partido en Colorado que se definió por apenas tres puntos ante los Denver Broncos, para así coronarse campeón de la Conferencia Americana y obtener el boleto a la gran final del fútbol americano en Estados Unidos.

Hubo prácticamente dos partidos en uno: uno antes de la nevada y otro bajo la nieve. Sin embargo, tuvieron un denominador común: la superioridad de las defensas.

Ya en la previa se presagiaba un partido con pocos puntos. Por un lado, los Broncos no tenían a su quarterback titular, Bo Nix, quien sufrió una lesión en el juego divisional ante los Buffalo Bills. El traje de mariscal recayó en Jarret Stidham, precisamente un exjugador de los Patriots (y los Raiders de Las Vegas). Del otro lado estaba Nueva Inglaterra, que, si bien tenía intacto a su arsenal ofensivo, ya había mostrado problemas de funcionamiento ante los Houston Texans hace una semana.

El pronóstico no falló. Los dos equipos despejaron rápido su primera posesión, pero luego llegó la reacción a cargo de los locales. Un corto despeje de los Patriots le dio una buena línea de inicio a los Broncos, que con un pase excelente de Stidham para 55 yardas puso a los de Colorado a las puertas de la anotación. Esa llegó inmediatamente después, con otro pase del mariscal de campo para Sutton: 7-0 y alegría naranja y azul en las gradas.

Los de Nueva Inglaterra no pudieron responder de inmediato. Su ofensiva tuvo problemas toda la tarde para correr el balón, y su joven quarterback, Drake Maye, se mostró errático y falto de lectura ante una defensa que lo presionó una y otra vez. La desventaja de los Patriots pudo ser mayor de no ser por su defensa, que obligó a un intercambio de balón cuando Denver ya estaba en posición de, al menos, convertir otros tres puntos.

Pero cuando el ataque de los Patriots ya pedía a gritos el mediotiempo para hacer ajustes, llegó el regalo atrasado de Navidad. Stidham no supo qué hacer ante una presión y regaló el balón a 12 yardas de su propia zona de anotación. Los Patriots le sacaron jugo: un pase a Boutte, una corrida de Maye y partido 7-7.

El último resabio de ofensiva en el partido se dio en la primera jugada del tercer cuarto, con los Patriots avanzando 64 yardas y conformándose con un gol de campo que puso el partido 10-7 a su favor. A partir de allí, las condiciones climáticas se hicieron más evidentes a cada minuto, con mucha nieve en el terreno de juego y en el aire, lo que dificultaba cualquier pase, carrera y hasta los goles de campo. Ninguno pudo avanzar más que unas cuantas yardas y las emociones pasaron por cada tackle de las dos defensas que otra cosa. El marcador no se movió más y los Patriots lo celebraron.

Es, sin dudas, una resurrección notable la del equipo de Nueva Inglaterra, que el año pasado había sido uno de los peores de toda la NFL: 13 derrotas en 17 partidos y último lugar en su división. En realidad, para ser justos, los Patriots han naufragado desde el último año de Tom Brady en el equipo, y, sin él, no habían encontrado ni un solo momento para ilusionarse con dar pelea.

Pero este año llegó Mike Vrabel como entrenador en jefe, y con algunos ajustes excelentemente bien identificados en el equipo, los de Nueva Inglaterra se convirtieron en un equipo de 14 victorias, campeones de división y de conferencia. Ahora, van por el Super Bowl, donde podrían convertirse en la primera franquicia en ganar siete campeonatos.

