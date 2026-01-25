EE.UU. deporta a una mujer colombiana con 8 meses de embarazo que había solicitado asilo

Por Gustavo Valdés y Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos deportó el miércoles a Zharik Daniela Buitrago Ortiz, una mujer colombiana con ocho meses de embarazo que había llegado al país en noviembre del año pasado para solicitar asilo junto con otros miembros de su familia.

La deportación de Buitrago Ortiz se llevó a cabo a pesar de que había presentado una petición de habeas corpus en la que alega que tiene ocho meses de embarazo, que se encuentra en una situación de emergencia médica y que se le está negando atención médica mientras se encuentra bajo la custodia de las autoridades de inmigración estadounidenses, según un documento judicial revisado por CNN.

Buitrago Ortiz, de 21 años, se presentó en la frontera en Texas en noviembre junto a su mamá y sus hermanos para solicitar asilo “porque le habían matado a su padre en Colombia”, dijo a CNN Anthony Enriquez, vicepresidente de Litigio en el Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy y abogado que representa a la joven colombiana.

Desde el momento de su llegada, Buitrago Ortiz quedó en detención y fue transferida a una instalación en Louisiana, según Enriquez. Mientras que la entrevista de miedo creíble de la mamá de la joven colombiana fue aprobada por las autoridades estadounidenses y ha podido llevar su proceso en libertad, la de Buitrago Ortiz fue rechazada, indicó el abogado.

El abogado del Centro de Derechos Humanos Robert & Ethel Kennedy aseguró además que Buitrago Ortiz fue deportada pese a estar “en una situación médica grave, con dolores en el ombligo y la espalda” durante su octavo mes de embarazo. La joven colombiana sostenía, entre otras cosas, que se encontraba en una situación de extrema gravedad médica y que no podía ser deportada por vía aérea sin un riesgo grave para su salud y seguridad, así como para las de su hijo por nacer.

Buitrago Ortiz fue trasladada el miércoles en un vuelo comercial para su deportación, según Enriquez. La joven fue llevada primero de Louisiana a Atlanta, Georgia, donde hizo una escala, y de ahí salió con destino a Colombia, país al que llegó en la noche y pudo comunicarse con su mamá, dijo el abogado.

Enriquez intentó el mismo miércoles detener la deportación presentando una demanda en una corte federal en Georgia y, aunque la jueza de distrito Sarah E. Geraghty aprobó la moción, esta se emitió unas horas después de que la colombiana saliera del país, según el abogado. En el documento judicial se señala que “si la peticionaria aún no ha salido de Estados Unidos, se prohíbe a los demandados deportar a Buitrago Ortiz hasta el 30 de enero de 2026”.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, subsecretaria para Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo a CNN que Buitrago Ortiz es una “presunta miembro de la banda Tren de Aragua” y que anteriormente “había ingresado ilegalmente a nuestro país, fue deportada y volvió a ingresar ilegalmente”, lo cual es un delito bajo la ley estadounidense.

“Los casos de solicitud de asilo pendientes no otorgan estatus legal (en Estados Unidos) y se le concedió la salida voluntaria del país”, añadió Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, en una declaración por correo electrónico.

McLaughlin aseguró que “no existen registros” de que Buitrago Ortiz presentara problemas de salud antes de ser deportada.

“La política de ICE exige que toda persona programada para ser deportada sea sometida a un examen médico. Ortiz no fue la excepción y abordó con éxito su vuelo de deportación”, declaró la funcionaria del DHS.

Asimismo, McLaughlin indicó que “las mujeres embarazadas reciben visitas prenatales periódicas, servicios de salud mental, apoyo nutricional y atención médica acorde con los estándares de la comunidad”.

Enriquez negó las acusaciones contra Buitrago Ortiz y dijo que el Gobierno de EE.UU. no ha presentado ninguna prueba para demostrarlas. El abogado indicó que habló con la joven nuevamente y ya se encuentra recibiendo atención médica en Colombia.

Respecto a los próximos pasos a seguir, Enriquez comentó que “ahora lo más importante es la salud de Daniela y su bebé, y estamos trabajando para asegurar que ella esté bien de salud y que su bebé esté seguro en este momento”.

