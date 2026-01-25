Skip to Content
Avión privado con ocho personas a bordo se estrella en el aeropuerto de Bangor, Maine, según una fuente

Por Zoe Sottile y Pete Muntean, CNN

Un avión privado con ocho personas a bordo se estrelló durante el despegue en Bangor, Maine, la noche del domingo, según informó a CNN una fuente informada sobre el incidente, con base en información preliminar.

Se desconoce la gravedad de sus lesiones, indicó la fuente.

El avión es un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650.

El aeropuerto informó a CNN en un comunicado que los equipos de emergencia respondieron a un incidente alrededor de las 7:45 p.m. (hora de Miami). El aeropuerto está cerrado.

Noticia en desarrollo…

