Videos parecen mostrar que un agente federal tomó el arma de Alex Pretti justo antes del tiroteo fatal, según análisis de CNN

Por Thomas Bordeaux y Yahya Abou-Ghazala, CNN

Un análisis de video de CNN parece mostrar a un agente federal de inmigración quitándole un arma de Alex Pretti justo antes de que los funcionarios le dispararan fatalmente.

El video de un transeúnte muestra a un agente metiendo la mano entre el grupo de agentes que intentaban inmovilizar a Pretti y recuperando un arma que parece coincidir con el arma de fuego que el Departamento de Seguridad Nacional dice que Pretti poseía.

Se escucha a los agentes gritar “tiene un arma” cuando el agente no identificado mete la mano en la cintura de Pretti mientras el grupo de funcionarios intenta someterlo. Poco más de un segundo después de que el agente aparece sosteniendo el arma, se escucha un disparo, seguido de al menos otros nueve, según los videos.

Las grabaciones muestran que el agente que recuperó el arma no tenía nada en la mano antes de acercarse a Pretti. No está claro en los videos revisados por CNN si el agente que tomó el arma de Pretti informó a los demás una vez que la había retirado.

Pero aproximadamente un minuto después del tiroteo, mientras el cuerpo de Pretti yacía inmóvil en la calle, en otro video se puede escuchar a un agente preguntando: “¿Dónde está el arma?” El funcionario que recuperó el arma se acerca y responde: “Yo tengo el arma”.

No está claro cuál agente disparó primero a Pretti.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que un agente disparó contra Pretti, de 37 años, temiendo por su vida.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero el sospechoso armado resistió violentamente”, dijo McLaughlin. “Temiendo por su vida y la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos”. Agregó que los paramédicos asistieron a Pretti, pero fue declarado muerto en el lugar.

En ningún momento en los videos revisados por CNN se ve a Pretti empuñando un arma; se le ve portando un teléfono celular en una mano al principio del encuentro.

El jefe de la Policía de Minneapolis dijo que se creía que Pretti era un propietario legal de armas con permiso para portar.

“Por lo que veo ahora, esto no parece un tiroteo justificado”, dijo Charles Ramsey, ex comisionado de Policía de Filadelfia y Washington y analista de seguridad para CNN, quien revisó los videos. “El hombre está boca abajo en la acera… y aún así siguen disparándole”.

Antes del tiroteo, los videos revisados por CNN muestran que las tensiones aumentaron rápidamente en un vecindario del sur de Minneapolis donde un grupo de agentes federales realizaba una operación. Aproximadamente dos minutos antes de los disparos, varios agentes son vistos deteniendo a una persona en la calle mientras transeúntes hacen sonar silbatos, tocan bocinas de autos y graban video, según un video filmado desde un auto cercano.

Pretti –un hombre de 37 años que trabajaba como enfermero de UCI en un hospital de veteranos de Minneapolis, según su familia– es visto por primera vez de pie en la calle, sosteniendo su teléfono en una mano y grabando a los funcionarios mientras dirige el tráfico con la otra. Mientras un agente federal interactúa con otros transeúntes, Pretti le grita al funcionario: “¡No los empuje hacia el tráfico!”

El funcionario entonces camina hacia Pretti y varios otros transeúntes, y empuja a una mujer al suelo. Pretti se interpone entre el agente y la mujer. El agente rocía a Pretti con un irritante químico y lo arrastra de rodillas mientras Pretti tira de la mochila del otro transeúnte, posiblemente alcanzando una botella de agua.

Al menos otros seis agentes se reúnen rápidamente, con funcionarios de pie sobre Pretti y empujándolo al suelo mientras él parece resistirse, lo que lleva a un forcejeo en la calle.

Un agente parece golpear repetidamente a Pretti mientras está en el suelo. Otro agente, con chaqueta gris, se puede ver desde algunos ángulos de cámara metiendo la mano entre el grupo de funcionarios y recuperando un arma que parece coincidir con el arma de fuego que el DHS dice que Pretti poseía. Ese mismo agente luego se aleja rápidamente del altercado.

El presidente Donald Trump y otros funcionarios federales publicaron una foto de un arma que dijeron pertenecía a Pretti en redes sociales, y McLaughlin señaló el hecho de que el arma tenía dos cargadores para argumentar, sin pruebas, que “esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.

Ramsey refutó esa caracterización.

Dijo que parecía que la gran cantidad de agentes que estaban “rodeando” a Pretti pudo haber provocado que “demasiados funcionarios se interpusieran entre sí” o añadido confusión sobre el estado del arma de Pretti.

Y argumentó que era necesaria una investigación independiente y de terceros sobre el tiroteo, especialmente después de las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros líderes de la administración Trump defendiendo a los agentes poco después del incidente.

Una vez que los líderes “salen y prácticamente absuelven al agente, calificándo el tiroteo como justificado, no se puede esperar una investigación objetiva basada en hechos”, dijo Ramsey, calificando la actuación del DHS como “inaceptable”.

