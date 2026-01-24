Mapa de alertas por tormentas invernales en EE.UU.: cuándo y qué estados amenaza por nevadas y hielo

Por CNN Español

La gran tormenta invernal que cubre a una extensa porción de EE.UU. entre el 23 y el 26 de enero, y que amenaza con dejar fuertes nevadas y hielo peligroso en más de dos docenas de estados, se intensificó en las llanuras durante la noche del viernes a este sábado y ahora ha expandido su alcance más allá del río Mississippi.

La nieve se extiende desde el extremo norte de Texas, Oklahoma y Kansas hasta el este, llegando a Kentucky y Tennessee.

Han caído hasta 15 cm en el centro de Kansas y el área de Little Rock, Arkansas, ha visto hasta 10 cm.

Al sur de la zona de nieve, se ha desarrollado lluvia congelante sobre el norte de Louisiana y el sur de Arkansas. Eso incluye a Shreveport, Louisiana, donde hay una advertencia de tormenta de hielo.

El norte de Texas, por su parte, está experimentando una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia congelante, incluso en Dallas-Fort Worth.

Las condiciones de las carreteras seguirán deteriorándose rápidamente en la mañana de este en el Metroplex.

Tormentas eléctricas con lluvias intensas contunúan retumbando en el lado más cálido de la tormenta cerca del área de Houston.

El aire más frío llegará allí esta noche y provocará el desarrollo de una mezcla invernal.

Día

Nieve, aguanieve y lluvia helada se extenderán a lo largo de más de 1.600 kilómetros, desde las Grandes Llanuras hasta partes del sur y el medio oeste de Estados Unidos durante el día. Esto ocurrirá en dos fases principales, aunque no habrá mucha pausa entre ellas.

El área de clima invernal que se desató en las Grandes Llanuras en la noche del viernes continuará avanzando hacia el este durante el día. Se esperan nevadas en los valles del medio Mississippi y del Ohio. Hacia el sur, comenzará a acumularse una cantidad considerable de hielo, desde el este de Texas hasta el valle inferior del Mississippi.

Noche

Otra fase de nieve, aguanieve y lluvia helada comenzará a manifestarse esta tarde y noche en Texas y Oklahoma, y ​​luego se extenderá hacia el este durante la noche.

Al anochecer, la nieve se extenderá desde Oklahoma y el Panhandle de Texas hasta la región del Atlántico Medio. La tormenta de hielo también estará en pleno apogeo en el sur, desde partes del centro y norte de Texas hasta las Carolinas y el norte de Georgia.

Las alertas se extienden desde las Llanuras y el Medio Oeste hasta el Noreste y Nueva Inglaterra, con los mayores riesgos de hielo concentrados en amplias zonas del sur, desde Texas hasta las Carolinas y Virginia.

Millones de personas podrían verse afectadas por acumulaciones significativas de nieve, lluvias heladas y aguanieve, mientras varios estados ya han declarado la emergencia ante un sistema que podría cauar interrupciones generalizadas de viajes y servicios.

La tormenta prolongada comenzó el viernes y se espera que para el lunes 26 haya dejado caer al menos 30 centímetros de nieve e importantes cantidades de hielo a lo largo de su recorrido.

Se prevén acumulaciones de nieve de 15 a 30 centímetros en una amplia zona del país, desde las llanuras del sur hasta el valle del río Ohio y el noreste, con acumulaciones localizadas que podrían superar los 30 centímetros.

Varias ciudades importantes se encuentran dentro de la zona afectada por las nevadas, y la intensidad de la nevada podría alcanzar ocasionalmente los 2,5 centímetros por hora o más.

Este mapa muestra la acumulación de nieve prevista para los próximos tres días:

Más de 160 millones de personas en más de dos docenas de estados están bajo alertas de tormenta invernal o tormenta de hielo, desde las Montañas Rocosas y las Llanuras del Sur, hasta Nueva Inglaterra.

Ese cambio ha afectado a una mayor parte del Medio Oeste y el Noreste con fuertes nevadas, al tiempo que sigue dejando hielo destructivo en una gran parte del Sur.

Durante el fin de semana, las gélidas temperaturas continuarán alimentando la expansión de la tormenta hacia el este y el noreste, que abarca más de dos docenas de estados desde las llanuras hasta el sur y el noreste.

Según el pronóstico actual, partes del sur, desde el norte y el este de Texas hasta los valles del bajo Mississippi y Tennessee, el norte de Georgia y partes de las Carolinas y Virginia, presentan el mayor riesgo de formación de hielo y cortes de electricidad significativos.

Se espera que la acumulación de nieve oscile entre 15 y 30 centímetros en zonas de más de una docena de estados, desde Oklahoma y Kansas, pasando por los valles del centro del Mississippi y Ohio, hasta el Atlántico medio y el noreste.

Al menos 16 estados han declarado el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos y prepararse para la tormenta, según informaron a primera hora de este sábado.

La lista incluye Delaware, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Nueva York, Kentucky, Maryland, Nueva Jersey y Kansas.

