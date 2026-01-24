¿Intervención o cautela? El factor Trump en las elecciones de Costa Rica

Por Djenane Villanueva, CNN en Español

La posibilidad de que el presidente estadounidense Donald Trump intervenga, directa o indirectamente, en las elecciones de Costa Rica, como ya lo hizo en otros comicios desde Argentina a Honduras, genera inquietud en algunos sectores políticos y académicos, en un contexto marcado por las relaciones estrechas del país con Estados Unidos, su principal socio comercial, la disputa tecnológica por el 5G y el uso intensivo de redes sociales como herramienta política.

¿Hasta qué punto Washington intentará mover la balanza en los comicios? Según Jesús Guzmán, politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR) y académico de la Universidad Diego Portales de Chile, la respuesta no es lineal y depende de una mezcla de pragmatismo económico, seguridad y la siempre presente sombra de China.

Las elecciones no solo se juegan en las urnas. Guzmán dice que Trump es un actor “impredecible”, lo que dificulta anticipar sus movimientos exactos. Sin embargo, identifica puntos controversiales, entre estos el protagonismo de liderazgos más disruptivos como el de Nayib Bukele en El Salvador y el hecho de que la mayoría de los candidatos costarricenses —y no solo la candidata oficialista Laura Fernández, favorita en las encuestas— mantienen posturas alineadas a los intereses estadounidenses.

“En el plano interno costarricense, no se identifica una candidatura enfrentada a los intereses de Estados Unidos. Solo agrupaciones como el Frente Amplio o el Partido de los Trabajadores podrían ser catalogadas por Washington como riesgos ideológicos por sus posturas de izquierda”. Ambos partidos políticos se encuentran entre los 20 que se disputan la presidencia de la República.

Guzmán agrega que la dependencia de Costa Rica se observa no solo en lo económico, sino también en seguridad, específicamente en el patrullaje conjunto contra el narcotráfico. “Sí está claro que, para Washington, Costa Rica ha sido históricamente un aliado leal y práctico, un punto de referencia de democracia liberal en una región inestable”.

Tanto Guzmán como María Fernanda Morales, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), coinciden en que, aunque el riesgo de intervención existe, no se trata de un escenario automático ni inminente, lo que sería más probable si hay una segunda ronda electoral.

En Costa Rica, un candidato debe obtener al menos el 40% de los votos válidos para alcanzar la presidencia. Si ninguna de las candidaturas alcanza ese porcentaje, las dos personas que consiguieron más sufragios se deben disputar la presidencia en una segunda ronda.

Según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR) publicada este miércoles, Fernández lidera la intención de voto alcanzando el 40%, con un 32% de personas indecisas, 13% menos que la encuesta del mismo centro realizada en diciembre, en la cual Fernández registró el 30%.

Los comicios se llevarán a cabo el próximo 1 de febrero para elegir la presidencia, dos vicepresidencias y las 57 diputaciones que conforman la Asamblea Legislativa.

Para María Fernanda Morales, la relación entre Costa Rica y Estados Unidos es compleja y sensible y las presiones pueden existir sin necesidad de una intervención abierta. “Hay un sentimiento de que esa presión se podría materializar con intervención más directa y eso no sucede necesariamente, pero puede condicionar”, dice la académica.

Morales señala también que esta segunda administración de Trump ha mostrado mayor atención a América Latina y que el uso de redes sociales, particularmente Truth Social, la red del presidente estadounidense, amplifica cualquier mensaje suyo.

“Un mensaje en Truth podría mover fibras sensibles de sectores políticos y de la industria”, advierte Morales.

La internacionalista sostiene que la historia regional refuerza esta cautela. “Estados Unidos ha intervenido de diversas formas en América Latina, desde los años 70 y 80 hasta episodios más recientes, por ejemplo, en Argentina y Honduras”.

En el caso hondureño, dos mensajes de Trump a menos de 48 horas de las elecciones alteraron de forma significativa el debate político. La de Honduras fue la última de una serie de intervenciones públicas y abiertas del líder estadounidense en un proceso electoral en América Latina, en las que aplica un nuevo tipo de diplomacia, alineada no solo con intereses geopolíticos sino también ideológicos.

Semanas antes de la votación legislativa de octubre en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei celebró el anuncio de un rescate de US$ 20.000 millones, en forma de un canje de divisas, un alivio urgente para las finanzas del país, altamente volátiles en medio del clima electoral. Sin embargo, Trump dejó claro que la oferta era condicional y dependía de que Milei, estrecho aliado, permaneciera en el poder. “Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, advirtió en ese momento.

El principal punto de fricción se encuentra en la relación de Costa Rica con China, particularmente en torno al desarrollo de la tecnología 5G.

Costa Rica fue el primer país centroamericano en establecer relaciones diplomáticas con China, en 2007. Desde entonces, ha intentado mantener un equilibrio entre su vínculo con Pekín y su histórica alianza con Estados Unidos.

El politólogo Guzmán destaca que el desarrollo del 5G en Costa Rica se transformó en un caso geopolítico, “condicionado por la pugna económica y tecnológica entre China y Estados Unidos”. Este país sostiene que las empresas chinas representan un riesgo para la seguridad nacional, mientras que China busca ampliar su presencia en la región, explicó Guzmán.

La tensión se intensificó en agosto de 2023, cuando el Gobierno de Costa Rica emitió un decreto que excluye a empresas de capital chino del desarrollo de la red 5G. Esta decisión fue celebrada por Estados Unidos.

Durante su visita al país en febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al presidente Rodrigo Chaves por permitir únicamente proveedores considerados “de confianza” en una tecnología crítica para este siglo.

Rubio afirmó que Costa Rica había sido firme frente a empresas respaldadas por el gobierno chino, al que acusó de amenazar a otros países, “han sido muy firmes y merecen mucho apoyo para enfrentarse a eso y para llevar a cabo un proceso de implantación responsable de la 5G”, dijo el secretario de Estado.

Chaves expresó, en el marco de la reunión con Rubio, “que se habían sentado las bases de un trabajo conjunto basado en valores, intereses y objetivos conjuntos”.

Según el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la tecnología 5G permitirá la transmisión de datos a velocidades ultrarrápidas y con menores tiempos de respuesta, fundamentales para aplicaciones avanzadas como la telemedicina.

La dependencia comercial de Costa Rica convierte cualquier señal política proveniente de Washington en un factor de atención inmediata.

Según la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), al cierre de 2025 las exportaciones costarricenses hacia Estados Unidos representaron el 48% del total de ventas al exterior (US$ 10.922 millones).

Además, la misma entidad informó que Estados Unidos encabeza el flujo de inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica. Detalló que, al tercer trimestre de 2025, EE.UU. aportó US$ 1.905 millones lo que representa un 54% del total de la IED recibida en el país durante ese periodo, de acuerdo con datos del Banco Central. La Promotora del Comercio Exterior explicó que, durante 2025, Costa Rica atrajo 55 nuevos proyectos de IED, de los cuales 26 tienen su origen en EE.UU.

La entidad aseguró que Costa Rica ha experimentado un aumento sostenido en el promedio anual de las exportaciones totales de bienes, que entre 2020 y 2025 representó el +14,5% y en el caso solo de Estados Unidos un +16,8%.

Estos números evidencian la alta concentración de las exportaciones costarricenses hacia el mercado de Estados Unidos, liderada, detalla PROCOMER, por la industria de dispositivos médicos con el 65% del total y un alto nivel de encadenamiento productivo, por lo que cualquier cambio puede tener efectos transversales.

La ley de régimen de zonas francas acoge este tipo de industrias en lugares con un área delimitada y con un conjunto de incentivos que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país.

La última encuesta de CIEP/UCR coloca Laura Fernández (PPSO), candidata oficialista, a la cabeza de las preferencias con el 40% de apoyo. Le siguen Álvaro Ramos del Partido Liberación Nacional (PLN), con el 8%, y Claudia Dobles de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 5%. Los candidatos José Aguilar Berrocal de Avanza, Fabricio Alvarado de Nueva República (NR) y Ariel Robles del Frente Amplio (FA) tienen 4% cada uno.

Además, 14 de las 20 candidaturas tienen niveles de preferencia menores al margen de error de la encuesta (tres puntos porcentuales). El estudio se realizó con información recopilada entre el 12 y el 16 de enero.

El centro señaló que la radiografía corresponde a la primera encuesta ordinaria de tipo transversal aleatoria, con 1.006 entrevistas telefónicas y a la tercera ronda de la encuesta longitudinal de panel, que procuró entrevistar a las mismas personas que participaron en la segunda medición de este tipo, completando 1.132 entrevistas telefónicas.

El estudio se efectuó con personas ciudadanas costarricenses con teléfono celular, población que representa aproximadamente el 97,5% del país.

Entre las personas indecisas que representan el 32%, sobresalen las mujeres, las personas más jóvenes del padrón (18-34 años), los que reportan nivel educativo de primaria y secundaria y quienes habitan en la provincia de Limón en el Caribe de Costa Rica. Un 69% de ese porcentaje indicó que se decidirá durante la semana previa a las elecciones, mientras que un 30,9% señaló que lo hará el mismo día de la elección.

Por otra parte, entre las personas que apoyan a la candidata Laura Fernández sobresalen hombres, con edades de entre 35 y 54 años y 55 o más, con educación a nivel de secundaria y quienes viven en Alajuela, provincia aledaña a San José, la capital, y Puntarenas, en la costa pacífica del país.

La última encuesta del CIEP/UCR se realizará el 28 de enero, lo que genera gran expectativa por el papel de los indecisos y la influencia que factores externos, desde la geopolítica hasta el eventual ruido político proveniente Trump, puedan tener en el desenlace de la contienda.

