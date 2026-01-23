Trump enfurece a sus aliados al afirmar que las tropas de la OTAN “se mantuvieron un poco alejadas” del frente en Afganistán

Por Christian Edwards, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cuestionar si los aliados de la OTAN “estarían ahí” si Estados Unidos “alguna vez los necesitara”, al afirmar sin fundamento que las tropas de la alianza “se mantuvieron un poco alejadas” de las líneas del frente en Afganistán.

“Siempre he dicho: ‘¿Estarán ahí si alguna vez los necesitamos?’. Y esa es realmente la prueba definitiva. Y no estoy seguro de eso. Sé que nosotros habríamos estado ahí, o estaríamos ahí, pero ¿ellos estarían ahí?”, dijo Trump este jueves en una entrevista con Fox News en Davos, Suiza.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos se convirtió en el primer y hasta ahora único miembro de la OTAN en invocar el Artículo 5, que establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Durante 20 años, los aliados de la OTAN y otros países socios combatieron junto a las tropas estadounidenses en Afganistán, un sacrificio que Trump ha minimizado de forma reiterada.

“Nunca los hemos necesitado. Nunca les hemos pedido realmente nada. Ya saben, dirán que enviaron algunas tropas a Afganistán, o esto o aquello. Y lo hicieron, pero se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente”, afirmó.

Los comentarios del presidente han irritado a los aliados de Estados Unidos en la OTAN, al final de una semana en la que ha tensado gravemente la alianza con sus repetidas amenazas de tomar el control de Groenlandia, una parte autónoma de Dinamarca, otro miembro de la OTAN.

Si bien, en términos absolutos, Estados Unidos perdió, por mucho, más tropas que cualquier otro país de la OTAN en Afganistán, algunos países europeos —con poblaciones mucho menores— registraron pérdidas casi tan altas en términos relativos.

Alrededor de 3.500 soldados aliados murieron en el conflicto, de los cuales 2.456 eran estadounidenses y 457 británicos. Dinamarca, con una población de unos 5 millones de habitantes cuando comenzó la invasión, perdió a más de 40 soldados.

La fuerza desplegada en la provincia sureña de Helmand, un bastión de los talibanes y centro de producción de opio, estuvo compuesta inicialmente en su mayoría por tropas británicas y danesas, antes de que Estados Unidos enviara refuerzos en 2008. Reino Unido y Dinamarca sufrieron la mayor parte de sus bajas en Helmand.

El viernes, el primer ministro británico, Keir Starmer, criticó duramente los comentarios “insultantes y francamente espantosos” de Trump, y sugirió que el presidente de EE.UU. se disculpara por sus declaraciones.

“No me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos”, dijo Starmer. “Si yo hubiera hablado de esa manera o dicho esas palabras, sin duda me disculparía”.

La Casa Blanca restó importancia a las críticas de Starmer e insistió en que Trump tenía razón en sus opiniones.

“El presidente Trump tiene absolutamente razón: Estados Unidos ha hecho más por la OTAN que cualquier otro país de la alianza en conjunto”, dijo Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, al ser consultada sobre los comentarios de Starmer.

El príncipe Harry, que fue enviado dos veces a Afganistán, afirmó en un comunicado difundido por su portavoz que los sacrificios de las tropas de la OTAN merecen respeto.

“Esos sacrificios merecen ser mencionados con verdad y respeto, mientras seguimos unidos y leales a la defensa de la diplomacia y la paz”, señaló en el comunicado difundido este viernes.

Desde el inicio del año, Trump ha cuestionado en repetidas ocasiones la disposición de la OTAN para apoyar a Estados Unidos. “DUDO QUE LA OTAN ESTUVIERA AHÍ PARA NOSOTROS SI REALMENTE LA NECESITÁRAMOS”, escribió en Truth Social el 7 de enero. “Nosotros siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no están ahí para nosotros”.

Antes de las declaraciones de Trump a Fox News, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, había rechazado los intentos previos del presidente por minimizar la disposición de la alianza para apoyar a Estados Unidos.

“Hubo algo que te escuché decir ayer y hoy: que no estabas absolutamente seguro de que los europeos acudirían al rescate de Estados Unidos si fueran atacados”, dijo Rutte el miércoles en Davos, sentado junto a Trump. “Déjame decirte: sí lo harían. Y lo hicieron en Afganistán, como bien sabes”.

“Por cada dos estadounidenses que pagaron el precio máximo, hubo un soldado de otro país de la OTAN que no regresó con su familia”, agregó Rutte. “Esto es importante. Me duele que pienses que no lo es”.

Los legisladores británicos de todo el espectro político también se mostraron indignados por los comentarios de Trump.

“El Artículo 5 de la OTAN solo se ha activado una vez. El Reino Unido y los aliados de la OTAN respondieron al llamado de Estados Unidos. Y más de 450 militares británicos perdieron la vida en Afganistán”, dijo el secretario de Defensa, John Healey. “Esos soldados británicos deben ser recordados por lo que fueron: héroes que dieron su vida al servicio de nuestra nación”.

Emily Thornberry, presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, calificó las declaraciones de Trump como un “insulto absoluto”, mientras que Kemi Badenoch, líder del opositor Partido Conservador, las tachó de “un completo disparate”, al afirmar que el sacrificio de los aliados “merece respeto, no desprecio”.

Otros miembros del Gobierno de Trump también han minimizado los sacrificios de los aliados de la OTAN en Afganistán. En junio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que soldados estadounidenses en Afganistán bromeaban con que el acrónimo ISAF en sus parches, que significa Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en realidad quería decir “I Saw Americans Fighting” (“Vi a estadounidenses combatiendo”).

“Lo que en última instancia eran muchas banderas… no era mucha capacidad sobre el terreno”, dijo Hegseth, en comentarios que desestimaron los esfuerzos de los aliados de la OTAN.

