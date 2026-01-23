La “nueva realidad” de Europa: la semana en que se deshicieron los lazos transatlánticos

Por Joseph Ataman y Clare Sebastian, CNN

Donald Trump tardó seis días en construir un nuevo mundo. El séptimo, sus antiguos aliados en Europa podrían haber sido perdonados por esperar a que descansara.

Desde que amenazó con imponer aranceles para apoderarse de Groenlandia el sábado pasado, la conducta rompedora de tabúes de Trump no ha dejado a Occidente ninguna duda de que las normas del viejo orden mundial han sido barridas: “una ruptura, no una transición”, en las duras palabras del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

En su lugar, un escenario más brutal, más anárquico, donde gana el más fuerte y ruidoso, y ya no existe una roca del viejo mundo –la aparentemente inquebrantable confianza transatlántica.

Ya en 2019, Trump dejó claro su deseo por Groenlandia, territorio de Dinamarca rodeado de hielo. Pero es el desborde de amenazas intimidatorias de la semana pasada contra un aliado de la OTAN lo que ha dejado a Europa en shock.

“De una forma u otra, tendremos Groenlandia”, prometió Trump, incluso si “lo hacemos por las malas”.

En palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron: “comenzamos la semana con una escalada, con amenazas de invasión y aranceles”.

Lo que siguió fue simplemente impensable antes de Trump: aliados como el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, hablaron de “apaciguamiento” —un término cargado de una historia tan dolorosa en Europa— insistiendo en que “Europa no puede permitirse ser débil, ni frente a sus enemigos ni frente a sus aliados”.

“Se ha creado una nueva realidad. Una realidad que a menudo es volátil”, declaró el jueves a la prensa un alto diplomático de la UE, citando la “retórica muy poco ortodoxa de la administración estadounidense”.

Trump ha estirado y tensado los lazos con Europa desde enero pasado con declaraciones que con frecuencia parecen repetir los puntos de conversación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y retirando la ayuda a Ucrania (actual línea del frente de Europa contra Moscú), imponiendo aranceles a socios cercanos y lanzando andanadas de insultos rencorosos en línea y en persona.

En un discurso ante los periodistas tras una reunión nocturna de líderes de la UE el jueves, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, señaló que todas las relaciones acordadas con los socios deben gestionarse de una “forma cordial y respetuosa” (un marcado contraste con los descarados ataques de la Casa Blanca de Trump).

Finalmente, pareció que Occidente había caído en la cuenta. Estados Unidos ya no es el amigo y aliado de confianza que una vez fue.

Para algunos, esta constatación ha tardado mucho en llegar, dadas las señales de advertencia desde los primeros días de la última administración de Trump.

“Las relaciones transatlánticas definitivamente han sufrido un duro golpe durante la última semana”, declaró el jueves la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

Para el exjefe del Consejo de la UE, Charles Michel, la situación es aún más cruda: la relación transatlántica “tal como la conocemos desde hace décadas está muerta”, comentó a CNN.

Tras un año en el que Trump faltó al respeto a sus aliados europeos, muchos se preguntaban cuánto quedaba de los antiguos lazos transatlánticos. Las amenazas de Trump sobre Groenlandia respondieron claramente a esa pregunta.

“Si continúa presionando con lo de Groenlandia, nadie creería que Estados Unidos estaría dispuesto a defender a Estonia”, afirmó un diplomático de la UE a CNN.

Frente a las ambiciones de Trump, la elección para Europa era clara: desafío o sumisión.

“El apaciguamiento no produce resultados, sólo humillación”, indicó Tusk esta semana, mientras que el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, habló en Davos de preferir ser un “vasallo feliz” a un “esclavo miserable” de Estados Unidos.

Las conversaciones con diplomáticos de la UE pusieron de relieve cómo los europeos finalmente se han unido en torno a la necesidad de independizarse de los caprichos de la Casa Blanca, especialmente en materia de defensa.

Y para algunos, esto también significa romper con los halagos y los intentos de “susurrar a Trump” que definieron la estrategia de Europa hacia Estados Unidos en 2025.

Las líneas rojas que Trump traspasó parecían demasiado profundas. “Fundamentalmente inaceptable”, así criticó Macron en Davos los aranceles impulsivos de Estados Unidos. Y añadió en otro dardo inequívoco contra Trump: “Preferimos el respeto a los abusadores”.

El jueves hubo alivio cuando los líderes de la UE se reunieron para analizar la intensa semana de diplomacia, pero había poca sensación de que su mundo volvería a la normalidad, incluso si las rabietas diplomáticas de Trump habían logrado pocos resultados perceptibles.

La Casa Blanca aún no ha revelado los detalles de su acuerdo marco con Dinamarca sobre Groenlandia.

El año pasado se produjo una convergencia europea en torno a una financiación coordinada para la defensa europea, con especial atención a la compra de productos europeos, una cláusula esencial para el progreso industrial europeo, como han dicho desde hace tiempo líderes como Macron.

La UE parece decidida a continuar por ese camino hasta 2026, impulsando la creciente base industrial europea en la medida en que su capacidad lo permita.

Y aunque un comisario de la UE abordó la idea de un ejército o consejo de seguridad oficial de la UE —sin duda una señal de que Trump está ayudando a romper tabúes—, aún había poco interés en ese nivel de integración.

A pesar de las bravuconadas de Trump, Europa se enfrenta a las mismas amenazas que el fin de semana pasado.

Rusia lanzó este lunes uno de sus mayores bombardeos sobre Kyiv. Esta semana, la inteligencia militar finlandesa advirtió sobre las amenazas de Moscú a la infraestructura submarina del mar Báltico, un objetivo predilecto de los saboteadores vinculados a Rusia. Y los riesgos de actores hostiles en Medio Oriente y China tampoco han desaparecido.

Al hablar con diplomáticos de la UE en todo el bloque, ninguno sugirió que Europa debiera someterse a la codicia de la Casa Blanca por el territorio soberano de un aliado. Sin embargo, en público, su resistencia no fue universalmente descarada.

El poderío militar y económico estadounidense es una moneda de peso en Europa, donde el continente aún no está preparado para evitar un conflicto prolongado solo con Rusia. Trump no ha ocultado sus rencores y algunos se muestran recelosos de convertirlo en un enemigo.

Incluso cuando Trump dio un paso atrás ante una posible confrontación por Groenlandia, después de que Europa lanzara la amenaza de su “bazuca comercial” para bloquear el acceso de Estados Unidos a los mercados europeos, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, habló de estar “agradecido” por el cambio de actitud de Trump.

Los países bálticos, que suelen estar entre los más expresivos de Europa, se mostraron notablemente callados ante el irascible presidente de EE.UU.

“En lugar de centrarnos en el lado emocional de los dilemas presentados por la Casa Blanca, deberíamos centrarnos en el lado militar, el lado técnico, identificar problemas pragmáticos mutuos y resolverlos”, comentó a CNN el exministro de Defensa de Lituania, Dovilė Šakalienė, y agregó que Europa tardaría entre cinco y diez años en poder igualar el poder militar de Estados Unidos en el continente.

“La cooperación debería ser la palabra clave en lugar de la confrontación”, declaró a los periodistas el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. “Estados Unidos sigue siendo nuestro mejor amigo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.