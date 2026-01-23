La estrategia económica de Trump podría funcionar (pero les costará mucho a los estadounidenses)

Por Allison Morrow, CNN

Hay una corriente que se está consolidando dentro de la administración Trump y en algunos sectores de Wall Street que imagina dos realidades, en cierto modo incompatibles, que se desarrollan simultáneamente: un rápido crecimiento económico y una baja inflación.

Es una idea tentadora: normalmente, el crecimiento rápido genera una mayor demanda, lo que tiende a impulsar los precios al alza. Pero esta versión en particular depende de que muchas cosas salgan bien a la vez. E incluso entonces, el resultado podría ser desastroso para la fuerza laboral estadounidense.

En esencia: la teoría del “ejecutar a toda máquina” postula que las herramientas de inteligencia artificial están a punto de hacer en la década de 2020 lo que internet hizo en la década de 1990: es decir, impulsar la productividad en todos los sectores, permitiendo que las empresas crezcan rápidamente y que las acciones suban, todo ello mientras los precios al consumidor se mantienen relativamente estables. La magia de ese momento fue posible, en parte, gracias a la rápida adopción de las computadoras en red. (Sí, hubo muchos otros factores macroeconómicos en juego: el fin de la Guerra Fría, un esfuerzo masivo de desregulación, un comercio cada vez más globalizado, pero tengan paciencia).

El jueves, el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, reiteró su convicción de que el próximo presidente de la Reserva Federal debería, en esencia, aplicar el modelo de Alan Greenspan y mantener bajas las tasas de interés.

El crecimiento económico de EE.UU. es sólido, declaró Hassett a la CNBC, pero la inflación “no está despegando”.

“Así que es obvio, porque la productividad está presente en la fuerza laboral ahora mismo, gracias a la IA y a los centros de datos… así que, para mí, ahora mismo, se parece muchísimo a los años 90”.

Esta comparación es muy de moda últimamente, por razones obvias: la IA parece una burbuja, como lo fueron las empresas de internet, los vaqueros anchos están de moda y Gwyneth Paltrow parece estar en todas partes.

Pero hay diferencias importantes entre entonces y ahora, y no se trata solo de que todos acordamos dejar de fumar en los restaurantes y empezamos a usar pijamas para ir al aeropuerto. La economía en general se encuentra en una situación extraña, una que parece mucho más próspera en teoría que en la realidad.

Sí, el crecimiento económico general es sólido: los datos del Departamento de Comercio del jueves mostraron que la expansión del PIB del tercer trimestre alcanzó una tasa anualizada del 4,4%, aproximadamente en línea con la de mediados de los 90.

Pero que parezca similar en términos generales no significa que todo sea igual en el interior.

El auge económico de la década de 1990 se vio impulsado por el gasto de todos los grupos de ingresos en EE.UU. (Aquí hay un gráfico útil de Emily Peck de Axios).

Pero hoy, como señala Peck, el 20% de los que más ganan representa un asombroso 59% del gasto de consumo. Sí, esta es la economía en forma de K, donde a los ricos les va cada vez mejor, mientras que a los pobres les va cada vez peor. Los ricos se han vuelto tan ricos que, de hecho, su simple gasto puede hacer parecer que toda la economía va viento en popa, incluso cuando la mayoría de la gente descubre que, de repente, los costes de productos básicos como la vivienda y la alimentación se vuelven cada vez más difíciles de afrontar, y las tiendas de todo a un dólar advierten que cada vez más gente se queda sin nada.

Como hemos comentado en este boletín, la economía estadounidense de mediados de la década de 2020 se ve impulsada por dos grandes fuerzas: los ricos gastando dinero y las empresas invirtiendo cientos de miles de millones en IA. Ambas están relacionadas: los ricos tienen más recursos, en parte, debido a su exposición al mercado de valores, donde el auge del gasto en IA lleva casi tres años.

Entonces, ¿cuál es el problema de “impulsarla a toda marcha”? ¡Quizás nada! Si la IA logra que las empresas sean hipereficientes y reduce los costos de producción, como lo hizo internet hace 30 años, entonces realmente podría tener sentido que el próximo presidente de la Reserva Federal reduzca los tipos de interés y mantenga el flujo de capital, como han argumentado Hassett y el presidente Donald Trump.

¡Pero ojo! De entrada, existen al menos dos grandes riesgos:

1. Todo esto depende no solo de que la IA funcione, sino también de que la gente realmente la adopte y la utilice. Actualmente, eso no es nada seguro.

Justo esta semana, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, advirtió en la cumbre de Davos que la revolución de la IA depende de que más personas realmente quieran usarla. “Para que esto no sea una burbuja por definición, es necesario que los beneficios se distribuyan de forma mucho más equitativa”, afirmó. Es optimista, por supuesto, porque el futuro de su empresa depende de ello, pero sus comentarios apuntan a un problema que muchos críticos han señalado durante años: que los consumidores no están tan entusiasmados con la tecnología como algunos informáticos y los primeros inversores.

2. En un mundo en forma de K, la economía puede parecer excelente en teoría, incluso mientras la mayoría de la gente sufre. Esto ya está sucediendo. Trump no se equivoca cuando dice que la economía va bien: el desempleo es bajo, el gasto se mantiene fuerte y la bolsa sigue batiendo récords. Pero, al igual que el expresidente Joe Biden antes que él, Trump ha descubierto que no puede imponer la “asequibilidad” repitiéndola un montón (o descartándola como un engaño). Como señaló mi colega David Goldman esta semana, la opinión de los estadounidenses sobre la economía estadounidense solo empezará a mejorar una vez que sus bolsillos se engorden.

Y recuerden: si la IA cumple lo que prometen sus defensores, se producirán despidos masivos a medida que las empresas reemplacen a los humanos por software. Si los tipos de interés ya son bajos cuando el mercado laboral se desplome, la Reserva Federal no tendrá mucho poder para intentar enderezar el rumbo.

En resumen: “Puedes sentarte y decir que quieres ‘impulsar el mercado’, y así puedes tener un PIB excelente y todo eso”, dijo Mike O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading. “Pero perderás las elecciones si la gente común no se siente atraída por ese impulso”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.