Gobierno de Ecuador pide a ICE información sobre Liam Conejo Ramos y su padre, mientras oposición critica el manejo del caso

El Gobierno de Ecuador se pronunció el jueves sobre la situación del ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias y su hijo de 5 años Liam Conejo Ramos, quienes están detenidos en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para familias, desde el jueves.

La Cancillería ecuatoriana dijo en un comunicado que, “tras difundirse la noticia” sobre Adrián y Liam Conejo, “solicitó de inmediato información oficial al ICE para obtener mayores detalles sobre el caso y la situación actual del menor”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se encuentra monitoreando la situación del menor a fin de precautelar su seguridad y bienestar”, añadió la Cancillería de Ecuador.

Según el Gobierno de Estados Unidos, durante de una operación de cumplimiento de la ley migratoria en el área metropolitana de Minneapolis para arrestar al padre, Conejo Arias “huyó a pie, abandonando a su hijo”. Agentes federales detuvieron poco después a Conejo Arias y también se llevaron a Liam a petición de su papá, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El DHS señaló que pidió a la madre de Liam que tomara la custodia de su hijo, pero, al negarse, se lo llevaron para reunirlo con su padre. La madre de Liam estaba “aterrorizada” por los agentes federales afuera de su puerta, dijo el jueves a CNN el pastor Sergio Amezcua, quien asiste a la madre desde que detuvieron a su esposo y a su hijo.

La Cancillería ecuatoriana, citando información del DHS, afirmó que Conejo Arias “huyó ante la presencia de los agentes de ICE, dejando al menor en el vehículo en el que se encontraba. El DSH señala que en este tipo de casos se consulta con los padres la posibilidad de que el menor sea deportados con ellos al país o, en su efecto, sea colocado con una persona de confianza designada por los progenitores”.

CNN contactó a la Cancillería de Ecuador para conocer más detalles de la situación y está en espera de respuesta.

Por su parte, Mark Prokosch, abogado de la familia, indicó en conferencia de prensa que Conejo Arias no tenía antecedentes penales.

“La familia nunca ha cometido ningún delito”, dijo Prokosch, añadiendo que buscó en la base de datos criminal de Minnesota para respaldar su afirmación.

La familia se presentó ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, explicó Prokosch.

“Han hecho absolutamente todo de la manera correcta como se suponía que debían hacerlo”, agregó Prokosch. “La familia está solicitando asilo, lo cual es legal. Solo que ahora tenemos que hacerlo con la mitad de la familia en Texas”.

“Ellos no son extranjeros ilegales. Vinieron (a Estados Unidos) de la forma correcta. Vinieron legalmente y están siguiendo un proceso legal”.

Mientras tanto, políticos opositores de Ecuador criticaron fuertemente el actuar del Gobierno de Ecuador en el caso de Conejo Arias y Liam Conejo.

La asambleísta Viviana Veloz dijo en X que Liam es “una criaturita inocente que hoy carga un dolor que jamás debió ser suyo. No es una tragedia inevitable: es el resultado de un Estado ausente”.

“Esto es inhumano, una vergüenza nacional e histórica (…) Ecuador no tiene Presidente, no tiene Cancillería ni un solo funcionario del Ejecutivo que dé la cara”, agregó Veloz, del partido político Revolución Ciudadana (RC), que es liderado por el expresidente Rafael Correa.

Asimismo, respecto al caso, el asambleísta Juan Andrés González Alvear, también de RC, aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa “no genera oportunidades” para los ecuatorianos.

“Es doloroso ver cómo nuestros ecuatorianos tienen que sufrir por culpa de un gobierno que no genera oportunidades ni garantiza una vida digna”, escribió González Alvear en X.

A su vez, el excandidato presidencial Andrés Arauz, afín al correísmo, criticó la ausencia de Noboa en Ecuador al decir: “Quédate en Suiza con Trump”.

“Tú no amas al Ecuador ni amas a los ecuatorianos. No vuelvas”, pidió Arauz en X al reaccionar al caso de Conejo Arias y su hijo Liam.

Noboa viajó esta semana a Davos, Suiza, para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial, en donde, entre otras cosas, dijo que Ecuador está librando una “guerra total contra el mal y el narcoterrorismo”.

Este viernes, Noboa y la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se encuentran en Bélgica para reuniones con funcionarios de la Unión Europea.

