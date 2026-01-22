Trump dice que habló este jueves con la líder opositora venezolana María Corina Machado

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente Donald Trump dijo que habló hoy con la líder opositora venezolana María Corina Machado, aunque continuó expresando su apoyo a la presidenta encargada del país, quien asumió después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

“También hablé con María hoy, y saben, me cae muy bien”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Cuando se le preguntó si permitiría que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, permaneciera en el poder, el presidente también ofreció una evaluación positiva de ella.

“Pero ella ha mostrado un liderazgo muy fuerte hasta ahora, debo decir, y estamos trayendo a Estados Unidos millones de barriles de petróleo mientras hablamos”, dijo Trump sobre Rodríguez. “Bueno, ahora mismo tienen un liderazgo muy fuerte. Quiero decir, están mostrando un liderazgo muy fuerte”.

Trump se reunió con la líder opositora la semana pasada en la Casa Blanca, y ella le entregó al presidente su Premio Nobel de la Paz. Pero incluso entonces, la Casa Blanca dijo que él mantenía su afirmación de que ella no tenía suficiente apoyo para liderar el país.

CNN ha pedido comentarios a la Casa Blanca sobre la llamada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.