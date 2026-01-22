EE.UU. sanciona a cinco ciudadanos y empresas de Costa Rica por presuntamente formar una red para traficar cocaína

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a cinco ciudadanos y cinco empresas de Costa Rica por presuntamente formar parte de una red dedicada a traficar grandes cantidades de cocaína y lavar dinero.

Las sanciones implican que los bienes de los involucrados que se encuentren en Estados Unidos quedarán congelados, así como que los ciudadanos estadounidenses tengan prohibido hacer negocios con ellos.

Mediante un comunicado, el Departamento señaló como líder de este entramado a Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, un costarricense detenido en diciembre de 2024 en Reino Unido y quien enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento, “Shock” trabajaba de la mano con su hermano, Jordie Kevin Picado Grijalba, “Noni”, y con Tonny Alexander Peña Russell. “Noni” fue detenido en Costa Rica en agosto de 2025 y también enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos, mientras que Peña Russell fue arrestado en 2024 en su país y es acusado de múltiples homicidios.

CNN busca contactar a los abogados de estas personas para saber cómo se declaran por los cargos en su contra.

El Departamento también sancionó a la esposa y a la suegra de “Shock” y a cinco empresas de diversos sectores, como la pesca, servicios de belleza e inversiones. Según el Gobierno de Estados Unidos, tanto las mujeres como las compañías se involucraron en el tráfico de cocaína a través de Costa Rica y en actividades de lavado de dinero.

“‘Shock’ y ‘Noni’ se consolidaron como dos de los traficantes de cocaína más prolíficos en Costa Rica gracias a su contacto directo con proveedores de cocaína en Colombia”, dijo el Departamento, que les atribuyó el control de rutas marítimas y almacenes de droga.

El Departamento también recordó que en noviembre del año pasado las autoridades de Costa Rica realizaron una gran operación contra la red de estos hombres, en la cual —tras despliegues en San José, la capital, y la localidad caribeña de Limón— se realizaron 30 arrestos y se decomisaron 14 toneladas de drogas, principalmente cocaína y marihuana.

Después de estas acciones, el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) dijo que se trató de un golpe histórico contra el crimen organizado en el país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.