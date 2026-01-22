Cuatro estudiantes de Minnesota, incluido un niño de 5 años, fueron detenidos por ICE, dice la superintendente

Por Maria Aguilar Prieto, CNN

Cuatro estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, ciudad al norte de Minneapolis, incluyendo un niño de cinco años, han sido detenidos por el ICE en las últimas dos semanas, según Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar.

“Los agentes del ICE han estado rondando nuestros vecindarios, rodeando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando en nuestros estacionamientos y llevándose a nuestros niños”, declaró Stenvik.

Entre los detenidos se encuentra Liam Conejo Ramos, de cinco años, quien fue retenido el martes junto con su padre de la entrada de su casa tras regresar a casa del preescolar, añadió.

Su familia tiene un caso de asilo activo y no tiene orden de deportación, según Stenvik.

En un comunicado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que el ICE estaba realizando un operativo para arrestar al padre del niño cuando este “huyó a pie, abandonando a su hijo”.

“Para la seguridad del niño, uno de nuestros oficiales de ICE permaneció con él mientras los demás oficiales detenían” al padre, declaró la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado enviado por correo electrónico a CNN.

“Se les pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o ICE los colocará con una persona de confianza que ellos designen. Esto es consistente con la aplicación de la ley migratoria de administraciones anteriores”, añadió.

Otros estudiantes detenidos, según Stenvik, incluyen:

— un estudiante de preparatoria de 17 años que fue detenido ayer camino a la escuela y sacado de su auto;

— una estudiante de 17 años que fue retenida la semana pasada junto con su madre

— una estudiante de cuarto grado de 10 años que fue detenida hace dos semanas mientras caminaba a la escuela con su madre.

“La sensación de seguridad en nuestra comunidad y en nuestras escuelas está conmocionada, y nuestros corazones están destrozados”, declaró Stenvik.

