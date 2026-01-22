Conclusiones de la audiencia pública del exfiscal especial Jack Smith

Por Marshall Cohen, CNN

El exfiscal especial Jack Smith, quien presentó dos casos penales ahora anulados contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la integridad de su investigación durante una audiencia combativa este jueves en el Capitolio.

En su primera aparición pública ante legisladores, Smith rechazó las afirmaciones de Trump de que era un fiscal corrupto, en una audiencia que se convirtió en una prueba de fuego partidista sobre las acciones de Trump tras perder las elecciones de 2020.

“No soy político y no tengo lealtades partidistas”, dijo Smith ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. “Mi carrera ha estado dedicada a servir a nuestro país haciendo cumplir el estado de derecho… Sostengo mis decisiones como fiscal especial, incluida mi decisión de presentar cargos contra el presidente Trump”.

Mientras Smith testificaba, Trump lo llamó “animal desquiciado” en una publicación en redes sociales, y también dijo que espera que la secretaria de Justicia, Pam Bondi, “esté revisando” la supuesta mala conducta de Smith porque “debería pagarse un alto precio”.

De 2022 a 2025, Smith dirigió la oficina del fiscal especial en el Departamento de Justicia que investigó los intentos de Trump de revertir las elecciones de 2020 y su posible manejo indebido de documentos gubernamentales clasificados.

Finalmente, presentó cargos federales contra Trump en ambas investigaciones. Sin embargo, Smith retiró ambos casos tras la victoria electoral de Trump en 2024, citando las normas del Departamento de Justicia que impiden procesar a un presidente en funciones.

A continuación, los puntos clave de la audiencia de Smith:

Los republicanos retrataron a Smith como un fiscal excesivamente entusiasta que pisoteó las protecciones constitucionales para “perseguir” a Trump antes de las elecciones de 2024.

“Nunca debemos olvidar lo que le hicieron al hombre que nosotros, el pueblo, elegimos presidente dos veces”, dijo el representante Jim Jordan, principal republicano del panel, enumerando agravios desde la investigación Trump-Rusia tras las elecciones de 2016, el juicio político por Ucrania en 2019 y más.

El representante Kevin Kiley, también republicano, señaló que algunas decisiones de Smith fueron revertidas por jueces federales y le preguntó si cometió algún error.

Cuando Smith dijo que su único pesar era no haber hecho más para defender la integridad de su equipo, Kiley respondió: “¡Ningún error! ¡Esa es la integridad!”

El representante Troy Nehls, de Texas, le dijo a Smith: “Lo que usted estaba vendiendo no convenció al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el representante Jamie Raskin, principal demócrata del panel, elogió a Smith como un héroe que desempeñó un papel fundamental en la protección de la democracia estadounidense a gran costo personal.

“Donald Trump dice que usted es un criminal y que debería estar en prisión”, dijo Raskin en su declaración inicial. “No porque haya hecho algo mal, sino porque hizo todo bien. Persiguió los hechos, siguió la ley”.

Más tarde, el representante demócrata Eric Swalwell dijo a Smith: “Usted, a diferencia de muchos aquí, es un hombre de honor”.

Desde el inicio, los republicanos interrogaron a Smith por su decisión de solicitar registros telefónicos de varios legisladores republicanos, quienes han dicho durante meses que esto fue una “instrumentalización política” que violó sus protecciones constitucionales.

Los metadatos telefónicos, conocidos como “registros de llamadas”, no son escuchas telefónicas y no revelan el contenido de las llamadas. Incluyen los números de las llamadas entrantes y salientes, la hora y la duración de las llamadas, entre otros datos.

“Obtuvieron mis registros telefónicos de dos años y medio”, dijo Jordan. “Incluso los demócratas dijeron que esto estaba mal. Pero, por supuesto, no deberíamos sorprendernos”.

El representante Chip Roy, de Texas, quien dijo que sus registros fueron solicitados, elevó la voz al interrogar a Smith, acusándolo de “abuso de poder”.

No obstante, Smith respondió que necesitaba esos registros porque había evidencia de que Trump intentó comunicarse con esos legisladores mientras buscaba retrasar la certificación de las elecciones el 6 de enero.

“La conspiración que investigábamos hacía relevante obtener los registros para entender el alcance de esa conspiración, a quiénes buscaban coaccionar, influenciar o quiénes intentaban ayudarles”, explicó.

Más tarde, Smith resumió: “Mi oficina no espió a nadie”.

Smith advirtió sobre amenazas potencialmente “catastróficas” para la democracia al ser consultado sobre la falta de consecuencias para Trump por intentar revertir una elección.

“Si no hacemos que las personas más poderosas de nuestra sociedad se sometan a los mismos estándares del estado de derecho, puede ser catastrófico”, dijo Smith. “Porque si ellos no tienen que seguir la ley, es fácil entender por qué la gente pensaría que tampoco debe hacerlo”.

Smith continuó: “Eso envía el mensaje de que esos delitos están permitidos, que nuestra sociedad los acepta… puede poner en peligro nuestro proceso electoral, a los trabajadores electorales y, en última instancia, a nuestra democracia”.

Antes, Smith dijo que quedó “conmocionado” el 6 de enero al ver el asalto al Capitolio, porque “nunca había visto algo así en nuestro país”.

También criticó duramente los indultos generales de Trump a cientos de personas que participaron en los disturbios en el Capitolio, otorgados el primer día de su mandato el año pasado.

“No entiendo por qué indultar en masa a personas que agredieron a agentes de policía”, dijo Smith. “No lo entiendo. Nunca lo entenderé”.

Como era de esperarse, Smith mantuvo la disciplina y se apegó al guion.

Sus respuestas durante el día fueron en gran medida similares a las que dio a los legisladores en su declaración privada el mes pasado, a veces casi literalmente.

Esto no solo se debe a los límites impuestos por un juez sobre lo que podía decir del caso de los documentos clasificados, sino también a su estilo como fiscal. Se ciñó a las conclusiones de su informe final.

Smith no se mostró cercano con los demócratas que lo elogiaron y permaneció en silencio cuando fue insultado por los republicanos, como el representante Darrell Issa, de California, quien al final de su intervención dijo: “Cedo el tiempo, disgustado por este testigo”.

También hubo las habituales disputas en el Congreso: los demócratas se quejaron de que interrumpieron a Smith a mitad de algunas respuestas, y los republicanos criticaron a sus colegas liberales por exceder su tiempo asignado.

“Señor Smith, esto es teatro”, dijo el representante demócrata Joe Neguse, de Colorado.

Cuatro exagentes de policía que defendieron el Capitolio el 6 de enero estuvieron presentes en la audiencia: Aquilino Gonell, Harry Dunn, Daniel Hodges y Michael Fanone, todos ahora críticos de Trump.

Muchos demócratas mencionaron a estos agentes y reconocieron su servicio. Un republicano, Nehls, se dirigió a ellos directamente y dijo que la responsabilidad de la violencia de ese día recaía en la jefatura de la Policía del Capitolio, no en Trump.

“Vete al demonio”, gritó Fanone desde su asiento en el público, apenas disimulando su comentario con tos.

Fuera de la sala, un reportero de CNN vio a Stewart Rhodes, exlíder del grupo de milicia de extrema derecha Oath Keepers. Su presencia en el Capitolio fue posible gracias a Trump, quien lo liberó de prisión el año pasado pese a su condena de 18 años por conspiración sediciosa el 6 de enero.

El juez en el caso de Rhodes había indicado que debía obtener autorización judicial antes de regresar al Capitolio. No hay constancia pública de que esto haya ocurrido.

CNN ha contactado a los abogados de Rhodes para solicitar comentarios.

Holmes Lybrand, Tierney Sneed, Devan Cole y Casey Gannon, de CNN, contribuyeron a este informe.