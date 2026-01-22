Colombia suspende venta de energía a Ecuador e impone aranceles del 30% a productos de ese país

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Las relaciones diplomáticas y comerciales entre Ecuador y Colombia atraviesan un momento difícil tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de imponer un arancel del 30% -denominado “tasa de seguridad”- a las importaciones colombianas desde el 1 de febrero.

Según Noboa, el Gobierno del presidente Gustavo Petro no está tomando las medidas militares suficientes para garantizar la seguridad en los cerca de 500 kilómetros de frontera común.

El anuncio tomó por sorpresa al Gobierno colombiano que, este miércoles, tomó varias medidas recíprocas.

El Ministerio de Industria y Comercio anunció en un comunicado la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, “como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral”.

Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia anunció este jueves que también tomará medidas adicionales que afectan de manera directa uno de los principales problemas que enfrenta actualmente Ecuador: el abastecimiento de energía eléctrica.

“Ante las condiciones actuales del sistema eléctrico, el gobierno de Gustavo Petro decidió suspender de manera temporal las transacciones de electricidad con Ecuador, una medida preventiva orientada a garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro en el país”, advirtió el Ministerio en una publicación en la red social X.

El presidente de Ecuador argumentó que Colombia no está cooperando lo suficiente en la lucha contra los grupos criminales en la frontera y que es por eso que tomó la medida. “Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los US$ 1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, sostuvo Noboa.

Las diferencias y desencuentros entre Petro y Noboa han sido frecuentes en los últimos meses. Son mandatarios en orillas ideológicas distintas, pero que se necesitan mutuamente en su condición de vecinos con un enemigo en común: el narcotráfico.

El ministro de Defensa de Colombia, el general en retiro Pedro Sánchez, anunció este miércoles un fuerte golpe a esas estructuras criminales con el decomiso de 2,4 toneladas de marihuana en operativos conjuntos con las autoridades de Ecuador, justo cuando Noboa anunciaba los aranceles a productos colombianos.

“La cooperación de Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico es una de nuestras grandes fortalezas. De lo contrario, ganan los criminales. Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación”, sostuvo el ministro de Defensa desde Qatar en donde se encuentra en una misión oficial.

Para los empresarios colombianos es preocupante y desafortunada la postura de Ecuador porque con ese país hay un comercio muy dinámico, especialmente en el sector automotriz, en la energía eléctrica, los medicamentos y productos químicos, entre otros.

“Ecuador no solamente es nuestro país vecino, sino que realmente es la economía con la que tenemos mayor interacción e integración desde el punto de vista de productos que se producen allá y de productos que nosotros producimos y se venden en Ecuador. Ecuador es la sexta economía a la cual nosotros exportamos mayor valor. Y es la segunda economía a la cual exportamos productos minero-energéticos. Allá vendemos muchas cosas. En el año 2025 vendimos un poco más de US$ 1.673 millones, sostuvo en un pronunciamiento público Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.

Pero la disputa entre Colombia y Ecuador también tiene un componente político. El martes, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta oficial en X en el que pedía la liberación del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glass, actualmente preso en medio de una investigación por presuntos actos de corrupción. “Este es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador, ciudadano colombiano; igual que exigí la libertad de los presos políticos en Venezuela y Nicaragua, pienso que Jorge Glass debe ser liberado. Su propio estado físico demuestra que sufre de tortura sicológica”, afirmó Petro en X en un mensaje acompañado de una fotografía de Glass.

Mientras escala la tensión entre ambos países, la Cancillería colombiana pidió al gobierno de Ecuador en un comunicado “desistir de la referida medida, y prevenir así los impactos nocivos sobre nuestros pueblos”.

A su vez, varios sectores políticos en Colombia hicieron un llamado para superar mediante la vía diplomática esta tensión comercial que podría tener consecuencias nocivas para los dos países.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.