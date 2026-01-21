Unión Europea pausa “indefinidamente” las negociaciones sobre el acuerdo comercial con EE.UU. tras las amenazas de Trump

Por Elisabeth Buchwald y Ana Nicolaci da Costa, CNN

Un grupo clave de miembros del Parlamento Europeo bloqueó este miércoles la votación para ratificar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, después de que el presidente Donald Trump amenazara con anexionar Groenlandia e imponer aranceles adicionales de hasta el 35% a los países que se opusieran a sus intenciones.

“¡El acuerdo UE-EE.UU. queda suspendido indefinidamente!”, declaró Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio del Parlamento Europeo, en una publicación en X.

No está claro si el acuerdo comercial, que preveía aranceles del 15 % para los productos de la Unión Europea que se exportan a EE. UU., se ha cancelado por completo o si las partes que ya han entrado en vigor se mantendrán así. La UE y EE.UU. alcanzaron un acuerdo preliminar en julio, implementando gran parte del mismo antes de su firma.

La noticia se conoció mientras Trump declaraba en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que no tenía intención de usar la fuerza para adquirir Groenlandia. Sin embargo, enfatizó repetidamente la exigencia de que Europa ceda Groenlandia a Estados Unidos.

“Quiere que Groenlandia forme parte de Estados Unidos lo antes posible y quiere tener una mesa donde podamos discutir el precio de compra”, declaró Lange este miércoles en una conferencia de prensa en Estrasburgo, Francia.

Además del arancel del 15 %, el acuerdo exigía a la UE aumentar las compras de productos agrícolas y energéticos estadounidenses. Lange acusó a Estados Unidos de violar los términos del acuerdo al amenazar con aranceles adicionales.

“Hasta que las amenazas terminen, no habrá posibilidad de compromiso”, añadió Lange. Sin embargo, pareció sugerir que los compromisos de la UE de comprar productos militares y energéticos estadounidenses se mantendrán.

Las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia provocaron una reunión de emergencia de representantes de los países europeos durante el fin de semana. Según informes, el presidente francés, Emmanuel Macron, solicitó a la Unión Europea que activara su llamado instrumento anticoerción, conocido coloquialmente como “bazuca comercial”. Esto podría implicar la suspensión de licencias de empresas estadounidenses o la imposición de impuestos a los servicios estadounidenses.

En conjunto, el comercio entre EE.UU. y la UE ascendió a casi un billón de dólares en 2024, según datos del Departamento de Comercio de EE.UU. Una guerra comercial entre ambas economías podría tener profundas repercusiones para todos los involucrados.

Los líderes de la UE se reunirán en Bruselas el jueves para debatir cómo tomar represalias si se implementan las últimas amenazas arancelarias de Trump.

Pero la capacidad de Trump para cumplir con su amenaza arancelaria probablemente dependa de un caso que se encuentra actualmente ante el Tribunal Supremo que impugna sus gravámenes más amplios. Se espera que el máximo tribunal del país emita un fallo pronto.

Con información de Auzinea Bacon, de CNN.

