Una de las tormentas invernales más extremas de los últimos años provocará fuertes nevadas en casi la mitad de EE.UU.

Una gran tormenta invernal, la más extrema de la temporada hasta la fecha, azotará la mitad oriental de Estados Unidos con hielo y fuertes nevadas a finales de esta semana.

Todo ello se verá alimentado por una brutal ráfaga de aire ártico que traerá consigo el aire más frío de la temporada hasta la fecha.

La tormenta será tan extensa que la nieve, el aguanieve y la lluvia helada podrían extenderse a lo largo de más de 2.400 kilómetros, desde las Grandes Llanuras, pasando por el Sur y llegando al Noreste. Se prevén importantes interrupciones en el transporte por carretera y en los aeropuertos en toda la zona afectada, y también son posibles cortes de energía generalizados y potencialmente prolongados, especialmente debido a la tormenta de hielo en el Sur.

El frío extremo empeorará la tormenta y sus efectos, provocando que la nieve y el hielo se acumulen más rápido en las carreteras, dificultando su mantenimiento, y posiblemente dejando a quienes se queden sin electricidad sin calefacción durante días.

La nieve y el hielo comenzarán a formarse en las Grandes Llanuras Centrales y del Sur el viernes, a medida que la tormenta comience a intensificarse y luego se extienda el sábado, desde Oklahoma y el norte de Texas hasta Carolina del Norte y Virginia el sábado por la noche. Se espera que la nieve y posiblemente el hielo continúen hasta el domingo por la noche en partes del Atlántico Medio y el Noreste.

Sin embargo, la trayectoria de esta tormenta y cómo interactúa con la ola de aire frío aún es algo incierta, lo que marcará una gran diferencia en la cantidad de nieve y hielo en cada lugar. Estos detalles se aclararán en los próximos días.

Se han emitido avisos de tormenta invernal para más de 50 millones de personas en partes de casi 20 estados, y es probable que se emitan más en los próximos uno o dos días.

El hielo dañino provocado por la lluvia helada es la amenaza más grave de la tormenta.

La lluvia helada provoca la acumulación de hielo en las superficies, y su enorme peso adicional puede derribar árboles y líneas eléctricas. La cantidad de hielo en el peor de los casos para esta tormenta podría causar muchos cortes de energía, algunos de ellos de larga duración. Pero es probable que se produzcan cortes de energía incluso en el escenario más probable.

Según el pronóstico actual, algunas zonas del sur de Estados Unidos, desde el norte y este de Texas hasta los valles del bajo Mississippi y Tennessee, el norte de Georgia y partes de las Carolinas, corren el mayor riesgo de sufrir importantes acumulaciones de hielo y cortes de energía. Esto incluye ciudades importantes como Atlanta, Dallas-Fort Worth, Charlotte, Huntsville (Alabama) y Memphis (Tennessee).

El transporte podría paralizarse en las principales ciudades incluso con pequeñas cantidades de hielo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, activó el martes los recursos estatales de respuesta a emergencias para prepararse ante la tormenta. Entre los recursos se incluyen equipos para el tratamiento preventivo de las carreteras y personal y equipo para ayudar a los conductores que queden varados, según un comunicado de prensa de la oficina del gobernador. Las agencias también supervisarán los servicios de electricidad y gas natural.

En Georgia, las agencias estatales también estaban trabajando en el tratamiento preventivo de las carreteras y en la preparación, según informó el gobernador Brian Kemp en una publicación en redes sociales el miércoles. “Aprovechen este tiempo para abastecerse de alimentos, llenar el tanque de gasolina y asegurarse de estar preparados para cualquier posible corte de energía”, instó Kemp a los residentes.

Se acumularán fuertes nevadas en una amplia zona al norte de la zona de lluvia helada de la tormenta.

Podrían caer 15 centímetros o más de nieve desde el extremo norte de Texas, gran parte de Oklahoma y el sur de Kansas, pasando por los valles del medio Mississippi y Ohio, hasta el Atlántico Medio y partes del Noreste. En algunas zonas podría caer hasta 30 centímetros.

La cantidad exacta de nieve dependerá de la trayectoria de la tormenta, que aún no está clara. Oklahoma City y Tulsa (Oklahoma), Louisville (Kentucky), la ciudad de Washington y la ciudad de Nueva York se encuentran entre las ciudades afectadas.

En algunas zonas, el aguanieve o la lluvia helada podrían mezclarse con la nieve, lo que complica el pronóstico y hace que las posibles cantidades de nieve sean menos precisas.

Una cosa está clara: se avecina un frío intenso para millones de personas, y la nieve y el hielo que se acumulen no se derretirán rápidamente. Esto significa que los efectos podrían prolongarse hasta principios de la próxima semana en las zonas con importantes acumulaciones de nieve y hielo.

La invasión de aire frío del Ártico que alimentará esta tormenta invernal llegará al Medio Oeste y las Grandes Llanuras entre el jueves y el viernes, y luego se extenderá al Sur y al Este este fin de semana. Decenas de lugares podrían romper récords de temperaturas máximas y mínimas diarias, especialmente este fin de semana y principios de la próxima semana.

Dallas-Fort Worth y Raleigh, Carolina del Norte, se encuentran entre las ciudades que podrían romper récords de frío, con temperaturas máximas que no se espera que superen los -4 °C (20 °F) el sábado. Dallas-Fort Worth podría acercarse a las temperaturas mínimas récord ambos días, posiblemente llegando a cerca de -12 °C (10 °F) el domingo y el lunes.

Lo peor del frío llegará con temperaturas que estarán más de 30 grados por debajo del promedio para el viernes en gran parte del Medio Oeste y las Grandes Llanuras. Esto es significativo, ya que a mediados y finales de enero las temperaturas promedio ya se encuentran en sus niveles más bajos en muchas localidades al este de las Montañas Rocosas.

Es probable que los termómetros en las Ciudades Gemelas permanezcan por debajo de cero durante todo el día del viernes, y las temperaturas mínimas tanto esa mañana como el sábado podrían llegar a cerca de -29 °C (-20 °F). Chicago podría experimentar al menos dos mañanas consecutivas con temperaturas mínimas bajo cero.

También se esperan sensaciones térmicas peligrosamente bajas. En el Medio Oeste superior, descenderán entre 30 y 50 grados bajo cero. La congelación en la piel expuesta puede ocurrir en tan solo 10 minutos con estas sensaciones térmicas.

Lo peor del frío se extenderá a partes del Sur y también al Noreste el sábado, haciendo que los termómetros bajen entre 20 y 40 grados por debajo del promedio.

