Trump vuelve a estar en camino a Davos después de que un “problema eléctrico menor” obligara al Air Force One a regresar

El presidente Donald Trump está nuevamente de camino a Davos, Suiza, a bordo de un avión de respaldo, luego de que un problema técnico obligara al Air Force One a regresar a la Base Conjunta Andrews.

El Air Force One estaba en el aire el martes por la noche cuando dio la vuelta debido a un “problema eléctrico menor”, según la Casa Blanca, que dijo que la decisión se tomó por precaución.

Los datos de seguimiento de vuelo de fuente abierta de ADS-B Exchange muestran que el avión realizó un giro sobre el Océano Atlántico frente al extremo más oriental de Long Island, Nueva York, más de una hora después de iniciado el vuelo.

La aeronave aterrizó de manera segura en Maryland poco después de las 11 p.m., hora de Miami, y Trump fue trasladado a un avión nuevo utilizado como Air Force One aproximadamente una hora después, y retomó el camino al Foro Económico Mundial.

Después de que el avión original aterrizó, el personal se apresuró a transferir equipaje entre los aviones mientras la tripulación movía rápidamente cajas de fruta y sándwiches envueltos y bebidas, según los reporteros del pool, un grupo de periodistas que acompañan al presidente durante los viajes.

Air Force One, o AF1 en los sitios web de seguimiento de vuelos, es el indicativo del avión en el que viaja el presidente, no el nombre del avión en sí.

Esta es la segunda vez en los últimos meses que Trump se ve obligado a recurrir a un avión de respaldo.

Durante una visita al Reino Unido en septiembre, Trump y la primera dama Melania Trump abordaron sanos y salvos un helicóptero de apoyo después de que el que usaban experimentara un problema hidráulico y se viera obligado a aterrizar en un aeródromo local, anunció en ese momento la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Los aviones Boeing 747 utilizados como Air Force One llevan más de 35 años en servicio. Los retrasos en su reemplazo han indignado a Trump y le han costado miles de millones a Boeing.

La próxima generación de aviones, cuya entrega estaba prevista inicialmente para 2022, llegará a mediados de 2028. En diciembre, la Fuerza Aérea de EE.UU. otorgó una modificación de US$ 15,5 millones a su contrato vigente con Boeing, elevando el valor nominal del acuerdo original a más de US$ 4.300 millones.

Mientras tanto, la Fuerza Aérea anunció el mes pasado que compraría dos aviones Boeing adicionales a la aerolínea alemana Lufthansa para apoyar su futuro programa de transporte aéreo presidencial, con fechas de entrega previstas para este año.

También hay un avión catarí, obsequiado a Trump el año pasado, que está siendo modificado para ser utilizado como el Air Force One, lo que ha generado inquietudes legales, éticas y de seguridad.

El presidente ha afirmado que el avión podría estar listo para su uso el próximo mes, a pesar del profundo escepticismo de expertos y exfuncionarios de aviación.

A pesar de la edad de los aviones, problemas técnicos como el ocurrido el martes son extremadamente raros en el Air Force One.

En 2006, un problema mecánico dejó en tierra al Air Force One mientras el presidente George W. Bush estaba en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, lo que obligó al presidente a volar en un avión de respaldo.

