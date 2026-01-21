La Corte Suprema se mostró escéptica ante el intento de Trump de destituir a Lisa Cook de la Fed

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema expresó su escepticismo este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de destituir a Lisa Cook de la Reserva Federal (Fed). Varios jueces conservadores se unieron al bloque liberal de la corte al plantear preguntas fundamentales sobre la postura del Gobierno.

“Lo que se siembra se cosecha”, declaró el juez conservador Brett Kavanaugh al Procurador General de los Estados Unidos, D. John Sauer, señalando la posibilidad de que un futuro presidente pueda despedir a los candidatos de Trump basándose en “causas” que podrían ser “triviales, intrascendentes o acusaciones antiguas muy difíciles de refutar”.

La jueza Amy Coney Barrett, otra conservadora, también pareció discrepar de la postura de la administración de que Cook no tenía derecho a una audiencia para responder a las acusaciones de Trump en su contra. La administración ha alegado que Cook cometió fraude hipotecario al declarar dos viviendas diferentes como su residencia principal. Cook ha negado cualquier irregularidad.

“¿Por qué le teme a una audiencia?”, insistió la jueza Amy Coney Barrett a Sauer en un momento dado.

Ciertamente, varios de los mismos jueces, incluida Barrett, formularon preguntas difíciles al abogado de Cook, Paul Clement. Y algunos parecieron tener reservas sobre cómo los tribunales inferiores habían resuelto el caso. Pero el tono de las preguntas dirigidas a Sauer pareció ser más agresivo y más dirigido a los argumentos fundamentales de la administración.

La audiencia de este miércoles responde a que se le ha pedido al máximo tribunal, con carácter de emergencia, que decida si Trump puede despedir a Cook mientras su caso continúa. Cabe destacar que el tribunal ya ha permitido que Cook permanezca en su puesto mientras se preparan los argumentos del miércoles.

Los argumentos presentado finalizaron poco después del mediodía.

El caso, uno de los más importantes que la corte de mayoría conservadora decidirá este año, tiene implicaciones para el alcance del poder presidencial y la independencia del banco central.

La ley federal otorga al presidente la autoridad para destituir a los gobernadores de la Reserva Federal “con causa justificada”, y Trump afirma que Cook no tiene derecho al debido proceso una vez que determina que existe causa. Cook afirma que la teoría de la administración anularía la independencia de la Reserva Federal y podría generar “caos y perturbaciones” en los mercados.

La administración Trump, crítica desde hace tiempo con la política monetaria de la Reserva Federal, subió la apuesta este mes al abrir una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Powell estuvo entre el público en la polémica audiencia de este miércoles.

Los problemas legales de Lisa Cook comenzaron el verano pasado cuando el presidente Trump y sus aliados la acusaron de fraude hipotecario relacionado con un par de propiedades, las cuales aparentemente ella había designado como su residencia principal.

El anuncio de Trump de su despido por las acusaciones se produjo una semana después de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, alegara en una carta que ella declaró dos propiedades —una casa en Ann Arbor, Michigan, y un condominio en Atlanta— como su domicilio principal dos semanas después de haber comprado cada una con financiamiento. Pulte la acusó de haber “falsificado documentos bancarios y registros de propiedad”.

El Departamento de Justicia dijo entonces que planeaba investigar las acusaciones de Pulte, pero Cook no ha sido acusada penalmente de ningún delito.

Una revisión de documentos hipotecarios por parte de CNN muestra que Cook sí contrató hipotecas para dos propiedades, ambas catalogadas como su residencia principal. Sin embargo, se desconoce por qué lo hizo o si lo hizo intencionalmente.

Aunque Cook ha rechazado firmemente las acusaciones de fraude, hasta la fecha no ha tenido la oportunidad de impugnarlas formalmente. El juez federal de primera instancia que falló a su favor el año pasado afirmó que Trump nunca indicó que se le daría la oportunidad de argumentar que las acusaciones eran falsas o que no ameritaban ser eliminadas, ni que invitaría a Cook a presentar dichas pruebas.

Su defensa más contundente contra las acusaciones se produjo en noviembre, cuando su abogado, Abbe Lowell, envió una carta al Departamento de Justicia instándolo a abandonar su investigación sobre las acusaciones “infundadas”.

Lowell afirmó que los registros indican que las solicitudes de Cook eran precisas y que los funcionarios habían seleccionado fragmentos de ellas para fundamentar las acusaciones de fraude. Cook, escribió Lowell, contrató hipotecas sobre viviendas como residencia principal porque era allí donde vivía en ese momento.

En documentos judiciales presentados a los jueces antes de los argumentos del miércoles, los abogados de Cook dijeron que ella “espera desacreditar las acusaciones que surgen de una investigación iniciada por un subordinado presidencial que no ha conducido a ningún hallazgo de irregularidades”.

