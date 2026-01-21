Juez ordena que dos venezolanos permanezcan bajo custodia; uno de ellos fue herido de bala por un agente de ICE en Minnesota

Bill Kirkos, CNN

En una audiencia preliminar y de detención este miércoles, un juez federal de Minnesota dictaminó que dos hombres venezolanos que fueron arrestados por agentes de ICE la semana pasada, incluido uno que fue herido de bala por un agente federal, deben continuar bajo custodia.

Alfredo Alejandro Aljorna, un inmigrante indocumentado de Venezuela, está acusado de llevar a los agentes de ICE a una persecución de entre 15 y 20 minutos en Minneapolis antes de huir a pie hacia un edificio de apartamentos donde se encontraba el otro acusado, Julio Cesar Sosa-Celis, según una declaración jurada de la corte.

A ambos se les acusa de forcejear con los agentes federales que respondieron y de usar un palo de escoba para golpear a uno de los agentes; además, se cree que una tercera persona no identificada lo habría golpeado con una pala de nieve, según la declaración jurada.

Este miércoles, el juez magistrado de EE.UU. Doug Micko encontró causa probable suficiente en el caso para proceder a juicio, según la filial de CNN KARE.

El juez Micko inicialmente ordenó que los hombres fueran puestos en libertad bajo fianza con condiciones. Los fiscales federales rápidamente expresaron su objeción y dejaron clara su intención de apelar. El juez Micko pausó su liberación en espera de la apelación, muestra el expediente judicial.

Los dos hombres permanecerán bajo custodia federal mientras se resuelve la suspensión. El abogado defensor de Aljorna, Frederick Goetz, confirmó a CNN que el juez Micko concedió una libertad condicional.

CNN se ha comunicado con el abogado de Sosa-Celis pero no ha recibido respuesta.

En la audiencia de este miércoles, que duró aproximadamente 40 minutos, un agente del FBI testificó que el agente de ICE dijo que Sosa-Celis lo golpeó con una escoba y que el agente de ICE sufrió un corte en la mano, según KARE.

El agente del FBI también dijo que durante el forcejeo el agente disparó su arma, alcanzando a Sosa-Celis en el muslo, según KARE.

Los abogados defensores cuestionaron en la audiencia por qué el Gobierno no ha presentado ninguna otra evidencia relacionada con el tiroteo aparte de las declaraciones hechas por los agentes, según KARE.

Los abogados del Gobierno dijeron que planean apelar la decisión del juez Micko de conceder una fianza bajo palabra mientras la suspensión que permite que los hombres permanezcan bajo custodia está vigente.

El Gobierno tiene hasta las 12 p.m. del jueves para presentar una apelación en el caso.

