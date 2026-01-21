El último momento TACO de Trump pone su temperamento cada vez más errático en el foco de atención

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La marcha atrás del presidente Donald Trump en Groenlandia coronó uno de los episodios más erráticos que haya involucrado a un presidente moderno en el escenario mundial.

En cuestión de horas este miércoles, Trump pasó de exigir “derecho, título y propiedad” del territorio danés semiautónomo a celebrar un acuerdo marco “infinito” y “para siempre” sobre su futuro.

Pero no revela qué implica este avance. Parece depender de fuerzas adicionales de la OTAN para asegurar el Ártico, algo que podría haber conseguido antes de su semana de caos, si tan solo lo hubiera pedido.

Y no hay señales de que regrese a casa del Foro Económico Mundial de Davos con las escrituras de una vasta y gélida tierra donde pueda plantar la bandera de las barras y las estrellas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró en Fox News que la cuestión de la soberanía danesa sobre Groenlandia ni siquiera se planteó durante una reunión con el presidente, lo que reforzará la reputación del afable holandés como “amante de Trump”.

Pero la viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch, advirtió que la tormenta podría no haber terminado aún.

“El progreso de hoy podría ser el dolor de cabeza de mañana”, declaró Busch a Jim Sciutto de CNN en “The Brief”. “Aún es demasiado pronto para saber qué implica realmente este acuerdo”.

Se produjeron escenas absurdas después de que Trump lanzara insultos durante días contra los líderes aliados, lo que generó temores de que la OTAN estuviera a punto de implosionar.

La negativa inicial del presidente a descartar el envío de tropas para tomar Groenlandia —que ya es territorio de la alianza— parecía sacada de una película de suspense futurista.

Trump confundió aún más el asunto con varios días de apariciones públicas desconcertantes y divagando en Washington y Suiza. El miércoles, incluso confundió a Groenlandia con Islandia.

Siempre se deja llevar por sus caprichos y sus arrebatos en redes sociales. Pero al salir de una crisis que él mismo desencadenó, Trump expuso la realidad alternativa que rodea su presidencia, cada vez más impopular.

Y uno de los episodios más desconcertantes de los dos mandatos de Trump hasta el momento profundizará la preocupación sobre adónde llevarán sus volátiles estados de ánimo a la nación y al mundo en los próximos tres años.

“Mi mensaje al presidente Trump y a la administración Trump es: es hora de que recuperen el sentido común y se calmen”, manifestó Busch.

“No voy a cambiar mi política mañana en un nuevo tuit”, indicó.

En los medios conservadores, Trump fue nuevamente ensalzado como el estratega maestro del ajedrez 4D que adoptó una postura maximalista para presionar a los europeos incompetentes a un “trato”.

Esta línea de argumentación se basa en la creencia de que el presidente amenazó a Europa con la desintegración implícita de la OTAN y aranceles devastadores, obteniendo así concesiones asombrosas.

Es difícil tomar esto en serio, ya que no hay indicios de que Europa le haya dado nada a Trump, ni de que este haya asegurado Groenlandia como una adición al territorio estadounidense, como exigió.

En cualquier caso, según los tratados vigentes con Dinamarca, Washington tiene desde hace tiempo la capacidad y el derecho de enviar cualquier recurso militar que desee para reforzar la isla más grande del mundo.

Fuera de la burbuja de la derecha, Trump está siendo objeto de burlas por otro momento de “TACO” (“Trump siempre se acobarda”) tras abandonar la amenaza de imponer aranceles a los países europeos hasta que accedieran a entregarle Groenlandia.

Al igual que con sus aranceles del “Día de la Liberación”, el presidente podría haberse asustado por el resultado de sus propias acciones.

El presidente ni siquiera pudo explicar el acuerdo que afirmaba haber cerrado.

Cuando Kaitlan Collins, de CNN, le preguntó si el acuerdo implicaba que Estados Unidos sería dueño de Groenlandia, hubo una pausa prolongada antes de insistir en que era el “acuerdo definitivo a largo plazo” y que sería “infinito”.

En una entrevista en la CNBC, los detalles fueron igualmente confusos, ya que Trump se jactó del “concepto de acuerdo” tras hablar con Rutte.

“Es un poco complejo, pero lo explicaremos más adelante”, afirmó el presidente, pero reveló que esto era “para siempre”, mostrando una incomprensible falta de comprensión de los detalles para un comandante en jefe.

El exembajador de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, declaró a Erica Hill de CNN que Trump tenía razón en cierto sentido al afirmar que el acuerdo propuesto haría felices a todos.

“Sí que alegra a la gente porque podemos dejar de hablar de este problema sin importancia. Ahora podemos volver a lo que realmente importa: lograr la paz en Ucrania”, afirmó Taylor.

Los vertiginosos acontecimientos del miércoles en Davos, Suiza, no fueron la única controversia que generó inquietudes sobre la mentalidad del presidente de 79 años y el daño a largo plazo que su comportamiento puede causar a los intereses nacionales de Estados Unidos.

Sus planes para una Junta de Paz que, según él, podría reemplazar a las Naciones Unidas también cobraron protagonismo en Davos.

La cuota de inscripción de US$ 1.000 millones para los estados invitados que desean ser miembros permanentes evocaba las cuotas de uno de sus clubes privados más que las de una auténtica institución diplomática internacional.

Luego se supo que Trump le había pedido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se uniera, a pesar de la masacre de civiles que cometió durante su invasión ilegal de Ucrania. “Sí, tengo a algunas personas controvertidas, pero son personas que cumplen su tarea”, expresó Trump.

La letra pequeña de la junta de paz subraya lo absurdo de la idea. Implica, por ejemplo, que el presidente seguiría al mando del club, dirigiendo la diplomacia global, incluso después de dejar la Casa Blanca.

Varios aliados de EE.UU. se han distanciado del plan, ya que implica eclipsar a las Naciones Unidas. Sin embargo, para Trump, es “la mejor junta jamás formada”.

La tormenta de Groenlandia nos ha dejado varias conclusiones importantes.

La primera es que la política exterior de Trump se está volviendo cada vez más narcisista e ilógica.

Los extraños giros inesperados sobre Groenlandia podrían empañar la imagen de férreo comandante en jefe que ha cultivado, en particular tras la redada de las fuerzas especiales que expulsó del poder a Nicolás Maduro.

La crisis de Groenlandia se debió en gran medida a una obsesión presidencial personal.

Trump declaró al New York Times que ser dueño de la vasta isla era “psicológicamente importante para mí”.

Luego, en un mensaje de texto al primer ministro de Noruega, insinuó que Groenlandia le debía una especie de trofeo por su participación, ya que no le habían concedido el Premio Nobel de la Paz.

El Pentágono nunca reveló planes tangibles para avanzar sobre Groenlandia. Pero la turbulencia de Trump y su beligerancia durante su segundo mandato implican que nadie puede estar seguro.

Muchos externos dudaban de que Trump atacara el programa nuclear iraní el año pasado o de que derrocara al presidente de Venezuela, pero asumió los riesgos y generó credibilidad para sus amenazas.

La amargura de Trump hacia los líderes aliados también fue notable. En los últimos días, ha criticado duramente al primer ministro del Reino Unido, eir Starmer, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a Suiza, aunque elogió su destreza en la relojería.

El mandatario también lanzó una sombría advertencia al primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien un día antes había advertido en un discurso que Estados Unidos había provocado una “ruptura” en el sistema internacional.

“Canadá vive gracias a Estados Unidos”, señaló Trump. “Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”.

No hace falta decir que nada de esto es un comportamiento presidencial normal.

Trump también planteó nuevas dudas sobre si cumpliría con la garantía de defensa mutua del Artículo 5 de la OTAN si no conseguía Groenlandia. “Tienen una opción. Pueden decir ‘sí’, y lo agradeceremos mucho, o pueden decir ‘no’, y lo recordaremos”, manifestó Trump en su discurso de Davos.

Trump ha tenido razón en sus quejas anteriores de que los miembros de la OTAN se aprovechaban del apoyo militar estadounidense al reducir drásticamente sus propios presupuestos de defensa. Pero su antipatía en las últimas semanas podría haber debilitado aún más la alianza.

De hecho, ha justificado la creciente comprensión entre sus compañeros de que la alianza occidental se está debilitando debido a la inestabilidad del liderazgo estadounidense.

Aún así, Trump finalmente dio marcha atrás.

Tras su amenaza del fin de semana de imponer aranceles a los estados europeos para que entreguen Groenlandia, una caída de las acciones afectó las cuentas 401k, que ya estaban en alza y que utiliza como barómetro de su desempeño económico.

Las acciones mundiales se recuperaron cuando desistió de sus amenazas arancelarias.

Cuando surja la inevitable próxima controversia, Europa podría estar dispuesta de nuevo a amenazar con movilizar su poderío comercial para calmar al abusador estadounidense, especialmente en un año de elecciones intermedias, cuando los votantes estadounidenses ya son hipersensibles a las nuevas perturbaciones económicas.

Para Europa, una lección de esta saga será que, al mantenerse unidos y plantar cara a Trump, parecen haberlo obligado a ceder.

Hasta ahora, solo China, entre las naciones extranjeras, lo había frenado en seco utilizando su as bajo la manga, las tierras raras, para congelar su guerra comercial.

Anteriormente, los líderes europeos adularon y se arrodillaron ante Trump para evitar su ira. ¡Menudo fracaso! Su amenaza arancelaria a Gran Bretaña por Groenlandia demostró que la visita real del año pasado pudo haber conmovido al presidente en su momento, pero no dejó rastro de buena voluntad.

Mientras tanto, la solidaridad europea con Dinamarca fue una lección objetiva del llamado de Carney en Davos a las “potencias medias” a permanecer unidas, en un discurso que probablemente será recordado como el primer plan creíble para la era posestadounidense de Occidente.

Pero esta no será la última confrontación provocada por la determinación de la Casa Blanca de gobernar con fuerza.

Aun así, tras el retroceso de Trump, la idea de un conflicto entre la OTAN ha decaído. El presidente puede añadir otro dato a la creciente lista de guerras que afirma haber terminado.

