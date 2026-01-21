Condenan a cadena perpetua al hombre que mató con un arma casera al ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Por Jessie Yeung, CNN

El hombre que mató al ex primer ministro de Japón Shinzo Abe con un arma de fabricación casera fue condenado este miércoles a cadena perpetua, informó la radiodifusora pública NHK.

La sentencia pone fin al juicio por un asesinato que conmocionó a Japón, donde la violencia con armas de fuego es poco frecuente, y puso bajo escrutinio a una influyente secta religiosa.

Tetsuya Yamagami disparó contra Abe a plena luz del día con un arma que él mismo fabricó en casa, mientras el exmandatario ofrecía un discurso de campaña en una calle de la ciudad occidental de Nara, en 2022.

Abe había dejado el cargo de primer ministro en 2020 por motivos de salud. Sin embargo, seguía activo en la política y ejercía una enorme influencia como el primer ministro con más años de servicio de Japón.

Yamagami, que ahora tiene 45 años, fue detenido en el lugar de los hechos e imputado al año siguiente por cargos de homicidio y delitos relacionados con armas de fuego.

Al dictar sentencia, el juez Shinichi Tanaka denunció el carácter premeditado del crimen.

“Fue un acto despreciable en el que el autor esperó la oportunidad, aprovechó el momento y apuntó a la víctima con un arma”, afirmó.

“No hace falta decir que el desenlace fue devastador. La esposa de la víctima se vio obligada a enfrentar su muerte repentina y continúa lidiando con un profundo sentimiento de pérdida”, añadió, en referencia a la viuda de Abe, Akie.

También afirmó que Yamagami cometió un “acto extremadamente peligroso y malicioso” al utilizar un arma de fuego ante una multitud de personas.

Cientos de personas hicieron fila frente al tribunal de Nara con la esperanza de presenciar las audiencias, lo que obligó a las autoridades a recurrir a un sorteo para asignar los asientos limitados.

Abe, cuyo mandato es considerado el último período de estabilidad política en Japón, gobernó entre 2006 y 2007 y nuevamente de 2012 a 2020. Durante sus dos períodos, transformó la postura de seguridad del país, generando debates sobre su carácter pacifista, y aprobó en 2015 una importante legislación que amplió el margen de acción militar de Japón en apoyo a Estados Unidos.

También fue una figura destacada en el escenario internacional, fortaleciendo los vínculos con Washington y buscando mejorar las relaciones con Beijing, al tiempo que intentaba contrarrestar la expansión china en la región mediante la unión de aliados del Pacífico.

Su muerte provocó una fuerte sacudida en Japón, que tiene una de las tasas más bajas de delitos con armas de fuego del mundo debido a sus estrictas leyes.

Desde su renuncia, el panorama político nacional ha estado marcado por la inestabilidad, con una sucesión de líderes. El Partido Liberal Democrático (PLD) de Abe, que ha gobernado Japón casi de forma ininterrumpida durante los últimos 30 años, cayó en una profunda crisis, enfrentándose a las consecuencias de un escándalo de fondos ilícitos, un aumento de la inflación y un giro político hacia la derecha en todo el país.

La actual primera ministra, Sanae Takaichi, protegida política de Abe, ha convocado elecciones anticipadas para el próximo mes con el objetivo de capitalizar su creciente popularidad y reconstruir la imagen del PLD.

El asesinato también reavivó el escrutinio sobre los vínculos entre el PLD y la Iglesia de la Unificación. Yamagami culpa a la secta de haber llevado a su familia a la bancarrota debido a donaciones excesivas realizadas por su madre, quien era miembro. Afirmó haber atacado a Abe porque creía que el exlíder estaba vinculado con la iglesia, originaria de Corea del Sur.

Una investigación gubernamental posterior concluyó que el grupo violó regulaciones japonesas al presuntamente presionar a sus seguidores para realizar donaciones exorbitantes, lo que llevó a un tribunal a ordenar su disolución en marzo del año pasado. La secta ha apelado esa decisión.

La Iglesia de la Unificación, conocida oficialmente como Federación de Familias para la Paz y la Unificación Mundial, saltó a la fama a finales de la década de 1950 y se convirtió en una organización global en la década de 1980.

Sigue acaparando los titulares internacionales por sus bodas masivas, en las que miles de parejas se casan al mismo tiempo.

El PLD ha sido objeto de escrutinio público después de que una investigación descubriera que más de la mitad de sus legisladores tenían vínculos con la iglesia. Varios altos funcionarios, entre ellos el exministro de Defensa, afirmaron haber recibido ayuda de miembros de la iglesia en elecciones anteriores.

El entonces primer ministro, Fumio Kishida, destituyó a esos funcionarios y se comprometió a romper los vínculos de su partido con el grupo, pero el daño ya estaba hecho, lo que sembró una profunda desconfianza pública hacia el PLD. Los votantes emitieron una clara reprimenda en las urnas, otorgando escaños parlamentarios a los partidos de la oposición y despojando al PLD de su mayoría.

Los fiscales del juicio contra Yamagami solicitaron la cadena perpetua, calificando el asesinato de “incidente extremadamente grave sin precedentes en la historia de la posguerra”, según informó Reuters. Sus abogados solicitaron una sentencia más indulgente, señalando el daño causado a su familia por la Iglesia de la Unificación.

