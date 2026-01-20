Trump dice que le gustaría que la líder opositora María Corina Machado se “involucre” en Venezuela

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que le gustaría ver a la líder opositora venezolana María Corina Machado “involucrada” en el liderazgo del país de alguna manera.

“Una mujer increíblemente amable también hizo algo muy increíble, como saben”, dijo Trump a un grupo de reporteros en la Casa Blanca. “Podemos lograr que ella se involucre de alguna manera”, agregó.

“Me encantaría poder hacer eso, María, tal vez podamos hacerlo”, dijo Trump.

Machado almorzó con Trump en la Casa Blanca la semana pasada, donde le presentó su Premio Nobel de la Paz.

Los comentarios del presidente reflejan una postura más matizada hacia la líder opositora de Venezuela después de haber expresado y mostrado previamente su apoyo a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez, una antigua integrante del régimen, por encima de Machado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.