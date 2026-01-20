Tras su prohibición, Israel comienza la demolición de la sede de una agencia de la ONU en Jerusalén Este

Por Tal Shalev, CNN

Israel inició este martes la demolición de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés) en Jerusalén Este, luego de la aprobación de una ley que prohíbe las actividades de la agencia de la ONU.

Fuerzas policiales, junto con agentes de cumplimiento de la Autoridad de Tierras de Israel, llegaron al complejo con excavadoras y equipo de ingeniería y comenzaron a demoler el sitio, según imágenes obtenidas por CNN. La Autoridad de Tierras de Israel indicó en un comunicado que las fuerzas del orden “aseguraron la plena posesión de la propiedad y comenzaron a despejar las instalaciones”.

La UNRWA condenó la medida y la calificó como “un ataque sin precedentes contra una agencia de las Naciones Unidas y sus instalaciones”. En un mensaje publicado en X, la agencia señaló que representa “un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado al derecho internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel”.

La Convención de la ONU sobre Privilegios e Inmunidades, a la que Israel se adhirió en 1949, establece explícitamente que los complejos e instalaciones de la ONU “serán inviolables” y “estarán exentos de registro, requisa, confiscación, expropiación y de cualquier otra forma de interferencia, ya sea por acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa”.

Israel le arrebató Jerusalén Este a Jordania durante la guerra de 1967 y la anexó en 1980. El derecho internacional y la mayor parte de la comunidad internacional consideran el territorio como ocupado, y los palestinos reclaman Jerusalén Este como la capital de un futuro Estado independiente. Israel considera a toda la ciudad su “capital eterna”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirmó en un comunicado que “el Estado de Israel es propietario del complejo en Jerusalén” y añadió que la UNRWA ya había cesado sus operaciones en ese lugar y que la ONU no mantiene personal ni actividades allí.

“El complejo no goza de ninguna inmunidad y su incautación se llevó a cabo en conformidad tanto con la ley israelí como con el derecho internacional”, señaló el ministerio, que calificó a la UNRWA como “un invernadero para el terrorismo que hace tiempo dejó de ser una organización humanitaria”.

Israel mantiene desde hace años conflictos con la UNRWA, a la que acusa de ayudar a Hamas y de la que pide su desmantelamiento total, una acusación que la agencia ha negado reiteradamente. Tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre, el Gobierno intensificó su campaña contra la agencia, citando la presunta participación de algunos de sus empleados y el uso de sus instalaciones en Gaza para ataques contra Israel y para ocultar a rehenes israelíes.

A finales de 2024, el Parlamento israelí aprobó leyes que prohíben las operaciones de la UNRWA en Israel y vetan el contacto oficial con la agencia. Otra legislación, aprobada en diciembre de 2025, prohibió el suministro de agua y electricidad a propiedades de la UNRWA y permitió al Estado recuperar terrenos de los complejos de la agencia en Jerusalén Este. Se espera que otra propiedad de la UNRWA, ubicada en la zona de Kfar ‘Aqab, en Jerusalén Este, enfrente un proceso similar en el futuro cercano.

El ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, quien acudió al lugar para supervisar las labores de evacuación policial y demolición, afirmó: “Este es un día histórico, un día de celebración y un día importante para la restauración de la gobernanza en Jerusalén. Durante años, estos partidarios del terror operaron aquí y hoy están siendo expulsados junto con todo lo que construyeron”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó la demolición.

“El secretario general insta al Gobierno de Israel a cesar de inmediato la demolición del complejo Sheikh Jarrah de la UNRWA y a devolver y restaurar el complejo y otras instalaciones de la UNRWA a las Naciones Unidas sin demora”, dijo su portavoz a los periodistas este martes.

El Gobierno Autónomo Palestino, con sede en Ramala, calificó la demolición como “una grave violación de todas las normas y principios del derecho internacional” e instó a la ONU y a los Estados miembros a actuar para detener las demoliciones.

