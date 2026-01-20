Fiscalía de Perú abre una investigación al presidente José Jerí por una reunión con un empresario

Por Jimena De La Quintana, CNN en Español

La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar sobre el presidente del país, José Jerí, a raíz de una reunión que sostuvo con un empresario chino, confirmó a CNN este martes una fuente del propio Ministerio Público, sin dar detalles sobre la indagatoria.

En un video publicado por la Presidencia de Perú la madrugada del 18 de enero, Jerí aceptó que tuvo un encuentro con el empresario y que este se realizó fuera del Palacio de Gobierno, pero negó que este hecho constituyera alguna irregularidad.

Jerí también rechazó que “ese día u otro” el empresario le haya “solicitado algún tipo de pedido o apoyo, o que interceda por él o por terceros”. Agregó: “Además, desconozco la totalidad de sus amistades o actividades pasadas”.

La Presidencia publicó el video de Jerí después de que el 11 de enero el programa Punto Final, del canal de TV Latina, difundiera imágenes del mandatario ingresando con una capucha a un local de comida. En el video, el mandatario dijo que el encuentro ocurrió el 26 de diciembre y se disculpó.

“Admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo, que no tienen ningún tipo de asidero”, señaló.

Según Jerí, acudió al restaurante porque invitó a cenar al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y a su escolta al “chifa del señor Jonhy, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”. Dijo que en ese encuentro se conversó sobre el día de “la amistad Perú-China” que se celebrará el 1 de febrero.

El mandatario sostuvo que “situaciones recientes con expresidentes” que “aún generan sensibilidad en la opinión pública” motivaron que se vincule su salida a comer “con episodios pasados”.

Este lunes, además, el Palacio de Gobierno hizo pública una carta enviada por Jerí al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, en la que se pone a disposición del Ministerio Público para “brindar las aclaraciones y declaraciones que correspondan cuando lo estimen pertinente”.

De la misma forma, el mandatario envió una carta a Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República.

Jerí tiene tres meses en el cargo. Asumió como presidente en octubre después de que el Congreso destituyera a Dina Boluarte.

Una vez que la Fiscalía cite al mandatario y reúna la información pertinente, la investigación deberá ser suspendida, según lo mandan las normas vigentes, hasta que Jerí termine su mandato el 28 de julio de este año.

