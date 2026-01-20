Brooklyn Peltz Beckham dice que no quiere reconciliarse con sus padres

Por Rhea Mogul, CNN

Brooklyn Peltz Beckham dijo que no quiere reconciliarse con sus famosos padres, el exfutbolista David Beckham y la ex Spice Girl convertida en diseñadora de moda Victoria, en una publicación en redes sociales en la que reconoce una ruptura familiar largamente rumoreada.

Peltz Beckham publicó el lunes en Instagram, acusando a sus padres de intentar “arruinar” su matrimonio con la heredera y actriz estadounidense Nicola Peltz, hija del empresario Nelson Peltz y la exmodelo Claudia Heffner Peltz.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia”, escribió Peltz Beckham, añadiendo que sus padres han estado “intentando sin cesar arruinar” su relación con su esposa, desde antes de su boda en 2022. Adoptó el apellido compuesto tras la boda.

“Estoy defendiéndome por primera vez en mi vida”, escribió Peltz Beckham a sus 16,3 millones de seguidores en un extenso comunicado publicado en seis historias en la plataforma social.

Los rumores de una disputa entre los Beckham y su hijo mayor han circulado durante años, con los tabloides publicando titulares sobre el conflicto.

CNN ha intentado contactar a David y Victoria Beckham para obtener una respuesta.

En su declaración, Peltz Beckham se refirió a varios incidentes que aparentemente contribuyeron a la ruptura.

“Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba ella por llevar su diseño, obligándola a buscar urgentemente un nuevo vestido”, escribió.

Peltz lució un vestido de alta costura de Valentino con escote cuadrado y una cola lujosa. Su estilista, la vestuarista de Hollywood Leslie Fremar, dijo a la edición británica de la revista Vogue en ese momento que crear el vestido fue la “experiencia de alta costura definitiva”, que requirió varios viajes a la sede de la marca en Roma.

Victoria Beckham lanzó su marca homónima de moda en 2008, la cual ha presentado regularmente en las semanas de la moda de Londres, Nueva York y París.

Peltz Beckham también dijo que su madre “llegó al extremo de llamarme ‘malvado’ porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la Naunni de Nicola en nuestra mesa, ya que ambas no tenían a sus esposos”.

Agregó que su madre “se apropió” de su primer baile con su esposa, cuando lo llamaron al escenario donde estaba programado el baile con su esposa.

“En cambio, mi madre estaba esperando para bailar conmigo”, escribió Peltz Beckham.

“Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia, sin importar cuánto hayamos intentado unirnos como uno solo”.

Peltz Beckham dijo que, a pesar de los incidentes, él y su esposa viajaron a Londres para el cumpleaños de su padre, en aparente referencia a la glamurosa fiesta de 50 años de David Beckham el año pasado. Pero, según se informa, él y Nicola no estuvieron en el evento.

Peltz Beckham dijo que él y su esposa “fueron rechazados durante una semana mientras esperaban en su habitación de hotel tratando de planear tiempo de calidad con él”.

Asegura que su padre “rechazó” todos sus intentos “a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con 100 invitados y cámaras en cada esquina”.

“Cuando finalmente accedió a verme, fue bajo la condición de que Nicola no fuera invitada”, escribió. “Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme por complet”.

Peltz Beckham continuó: “La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. He sido controlado por mis padres la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido”.

