Una playa en Inglaterra aparece cubierta de papas fritas crudas y cebollas tras el accidente de un carguero

Una playa en Inglaterra ha desaparecido bajo una manta de papas fritas crudas y cebollas después de que un buque derramara su carga a principios de este mes.

Una operación de limpieza comenzó el martes (hora local) a lo largo de la costa de East Sussex, en el sureste de Inglaterra, después de que contenedores en dos buques de carga cayeran por la borda durante tormentas a finales del año pasado y a principios de este mes, según el consejo del condado local.

Joel Bonnici, residente de la ciudad turística de Eastbourne, dijo a CNN este lunes que cree que las cebollas comenzaron a aparecer en la orilla el miércoles pasado y que algunos residentes ayudaron a recogerlas en bolsas de plástico en las que estaban empacadas las cebollas.

Bonnici dijo que él y su pareja, Trisha, estaban caminando para ver las focas en Falling Sands el sábado. “Como todos han estado haciendo para ayudar, íbamos recogiendo las últimas bolsas de cebollas a medida que avanzábamos”.

“No esperábamos doblar la esquina y ver una nueva escena de papas fritas y bolsas de papas tiradas a lo largo de la playa, en dirección al faro”, dijo.

“Desde lejos, se pensaría que la playa está cubierta de arena amarilla como la que se ve en una isla tropical”, continuó Bonnici.

“Inmediatamente ambos decidimos que la caminata había terminado y pasaríamos las próximas horas recogiendo tantas bolsas como pudiéramos hasta que oscureciera demasiado para poder continuar. Otras familias se unieron en la labor de limpieza y fue agradable ver a la gente unirse por el medio ambiente”, añadió.

El grupo ambientalista Plastic Free Eastbourne hizo un llamado a más voluntarios el domingo, en una publicación en Facebook donde describieron “el desastre de un contenedor que ha derramado miles de bolsas de papas fritas y cebollas por toda esta franja vulnerable de tierra”.

“Las focas y otros animales marinos a menudo confunden el plástico con comida, especialmente las bolsas de plástico que pueden parecer medusas en el agua”, dijo el grupo, y agregó: “La contaminación plástica es una amenaza seria para el océano”.

“Es triste que tanta contaminación plástica esté a solo metros de la colonia de focas” de entre 20 y 30 animales, dijo Bonnici.

“El domingo, estábamos muy felices de ver que muchos residentes locales respondieron y bajaron a ayudar. Limpiamos mucho, pero aún queda trabajo por hacer”, añadió, advirtiendo que quienes deseen ayudar deberían evitar la marea alta.

El envoltorio plástico de las papas fritas que llegaron a la costa “en gran parte ha sido retirado por voluntarios”, dijo el lunes un portavoz del Consejo Municipal de Eastbourne a CNN.

“Gracias a los numerosos voluntarios que han trabajado arduamente en los últimos días para ayudar a limpiar los desechos de nuestras playas”, agregó el consejo.

Otras playas cercanas también se han visto inundadas de desechos tras el último derrame de carga.

“Ayer recogimos 1,9 toneladas de desechos de la playa, ¡lo que es casi 4 veces más de lo que normalmente recogemos en esta época del año!” Dijo el Consejo Municipal de Brighton y Hove el viernes atraves de una publicación en Facebook.

La empresa de salvamento Brand Marine dijo a CNN en un comunicado el lunes que está llevando a cabo operaciones de recuperación en nombre del propietario del buque portacontenedores Lombok Strait, que perdió 17 contenedores de alimentos refrigerados durante una tormenta el pasado 8 de enero.

“La empresa está cooperando estrechamente con las autoridades locales y la HM Coast Guard del Reino Unido en el proceso de localización y recuperación de los contenedores”, agregó.

