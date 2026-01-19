Pandillas matan a nueve policías en Guatemala en represalia por operativo tras motines en cárceles

Por Michael Rios y Rocío Muñoz-Ledo, CNN

Nueve policías murieron y varios más resultaron heridos en Guatemala en medio de un repunte de la violencia de pandillas que se originó luego de producirse motines en tres cárceles, informó la Policía Nacional.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo el domingo que los ataques ocurrieron después de que las autoridades lanzaran operaciones para detener motines en tres cárceles.

La policía informó la tarde del domingo que había recuperado el control de las tres cárceles y liberado a decenas de custodios que, según dijeron, estaban siendo retenidos como rehenes por los reclusos. Las autoridades dijeron más temprano que recapturaron al principal líder de la pandilla Barrio 18.

En respuesta al operativo en las cárceles, miembros de pandillas llevaron a cabo ataques de represalia contra la Policía Nacional en distintas partes del país, lo que dejó ocho agentes muertos, de acuerdo con Villeda. Este lunes, la cifra de uniformados fallecidos ascendió a nueve.

La Policía Nacional abatió a un integrante de una pandilla y detuvo a otros siete cuando intentaban perpetrar ataques contra agentes, dijo el ministro.

El Ministerio de Gobernación señaló que los motines fueron orquestados por miembros de la pandilla Barrio 18 y por su líder, Aldo Dupié Ochoa, conocido como “El Lobo”, quien buscaba ser trasladado a otra prisión y exigía un mejor trato mientras estaba encarcelado.

“Como dije ayer, no estoy dispuesto, como ministro del Interior, a retroceder, devolverles privilegios ni conceder ningún tipo de consideración para detener esta situación”, dijo Villeda a periodistas este domingo.

La Policía Nacional ordenó reforzar las medidas de seguridad en las estaciones policiales en respuesta a los disturbios.

El Ministerio de Educación informó que suspenderá las clases en todo el país este lunes como medida de precaución.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.