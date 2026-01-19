La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolverá el parlamento el viernes y convocará elecciones nacionales

Por Reuters

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo que convocará a elecciones nacionales para el 8 de febrero para buscar el respaldo de los votantes para un mayor gasto, recortes de impuestos y una nueva estrategia de seguridad que se espera acelere el desarrollo de la defensa de Japón.

“Me juego mi futuro político como primera ministra en estas elecciones. Quiero que el público juzgue directamente si me confiará la gestión del país”, declaró Takaichi en rueda de prensa.

Prometió suspender durante dos años un impuesto del 8 % al consumo de alimentos y dijo que sus planes de gasto crearían empleos, impulsarían el gasto de los hogares y aumentarían otros ingresos fiscales.

La perspectiva de un recorte del impuesto al consumo, que reduciría los ingresos del Gobierno en 5 billones de yenes (US$ 32.000 millones) al año, según estimaciones del Gobierno, envió el rendimiento de los bonos gubernamentales de Japón a 10 años a un máximo de 27 años este lunes.

La votación anticipada decidirá los 465 escaños de la cámara baja del parlamento y marcará la primera prueba electoral de Takaichi desde que se convirtió en la primera mujer primera ministra de Japón en octubre.

Convocar elecciones anticipadas le permitiría aprovechar el fuerte apoyo público para reforzar su control sobre el gobernante Partido Liberal Democrático y apuntalar la frágil mayoría de su coalición.

Las elecciones pondrán a prueba el apetito de los votantes por un mayor gasto en un momento en que el aumento del coste de la vida es la principal preocupación del público. Una encuesta publicada por la emisora ​​pública NHK la semana pasada reveló que el 45 % de los encuestados citó los precios como su principal preocupación, seguidos de la diplomacia y la seguridad nacional con un 16 %.

