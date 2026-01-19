Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba, España, deja al menos 39 muertos y decenas de heridos

Por Pau Mosquera y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ha dejado al menos 39 muertos y decenas de heridos en el término municipal de Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, informó el servicio de emergencias de Andalucía.

Al menos 73 pasajeros resultaron heridos, incluidos 24 en estado grave, según informaron los servicios de emergencia en X.

Se vio a pasajeros saliendo a toda prisa por las ventanas de los trenes y otros escapando por el techo, según un video verificado por CNN.

El conductor del segundo tren, un Alvia que viajaba de Madrid a la ciudad suroccidental de Huelva, se encontraba entre los fallecidos, informó EFE, citando fuentes de la empresa ferroviaria estatal Renfe, propietaria y operadora del Alvia.

Una madre cuya hija viajaba en el mismo tren contó que su hija la llamó llorando minutos después del accidente, describiendo la escena como una catástrofe con una increíble cantidad de muertos.

“En ese momento, me colgó. No había cobertura”, declaró la mujer a EFE desde la estación de tren de Huelva, donde sus familiares esperan consternados noticias de los pasajeros desaparecidos.

El accidente ocurrió cuando el tren 6189 de Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid con aproximadamente 300 pasajeros, descarriló a la entrada de Adamuz e invadió la vía contigua. Esto provocó que el tren Alvia 2384, operado por Renfe y que cubría el trayecto Madrid-Huelva, también descarrilara, dijo el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), gestor público de la red ferroviaria, en su cuenta de X.

El tren de Iryo salió de Málaga a las 6:40 p.m. (hora local) y transportaba aproximadamente a 300 personas en el momento del accidente, dijo la compañía que lo operaba en un comunicado. Iryo lamentó lo ocurrido y anunció que activó todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades para la gestión de la situación.

Por su parte, la empresa nacional de ferrocarriles de España, Renfe, informó que activó los protocolos de seguridad para atender a los pasajeros. También habilitó puntos de información en las estaciones afectadas y grupos de asistencia psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a víctimas y familiares.

“Renfe y todo su equipo están junto a las familias de los pasajeros afectados en estos momentos difíciles”, dijo la compañía ferroviaria en un comunicado.

El consejero de la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia del Plan de Protección Civil por el accidente ferroviario en Adamuz, dijo la Junta regional en un mensaje en su cuenta de X.

La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida y los trenes que circulaban por la línea Sevilla-Madrid están siendo redirigidos a su punto de origen, según Adif. Personal y equipos del gestor ferroviario trabajan en la zona en coordinación con los servicios de emergencia y las empresas ferroviarias.

Los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano operan con normalidad.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, señalando que el país atraviesa una “noche de profundo dolor”. La familia real de España también manifestó sus condolencias y afirmó que sigue los acontecimientos con “gran preocupación”.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, dijo que la causa del incidente sigue siendo desconocida, pero añadió que fue “extremadamente inusual” ya que ocurrió en un tramo recto de vía que había sido renovado recientemente como parte de un proyecto de inversión de 700 millones de euros (US$ 8,14 millones) y el tren era relativamente nuevo.

“Es realmente extraño. Todos los expertos ferroviarios que han estado aquí hoy… y los que hemos consultado están sumamente desconcertados por el accidente”, dijo Puente al canal de televisión español Telecinco.

El presidente del Gobierno regional de Andalucía, Juanma Moreno, dijo que los rescatistas trabajarían durante toda la noche recuperando cuerpos de los escombros, una tarea compleja debido a la gravedad de los daños.

“Algunos de los vagones están en un estado muy deteriorado, muy lamentable”, dijo, según EFE.

Moreno añadió que 16 médicos forenses identificarían los cuerpos para certificar las muertes e informar a sus familiares. Mientras tanto, los pasajeros sobrevivientes comenzaron a llegar a la estación de Atocha en Madrid desde las 4:30 a.m. hora local en autobuses fletados por las compañías ferroviarias.

Los Reyes de España, que se encuentran en Atenas para asistir a la ceremonia fúnebre de la princesa Irene de Grecia, dijeron que seguían los acontecimientos “con gran preocupación”.

“Transmitimos nuestro más sentido pésame a las familias y amigos de los fallecidos, así como nuestros mejores deseos de pronta recuperación a los heridos”, señaló un comunicado de la Casa Real de España.

En Adamuz, un municipio cordobés de 4.200 habitantes, las calles lucen tranquilas este lunes por la mañana. Poco parecería que tan solo unas horas atrás, a escasos cuatro kilómetros, tuviera lugar uno de los peores accidentes ferroviarios de los últimos años y que se ha cobrado la vida de al menos 39 personas y dejado cientos de heridos.

“Todo el pueblo se volcó para ayudar”, indica a CNN Mónica Navarro, vecina del municipio. “Incluso vinieron de lugares vecinos como Montoro o Villafranca para traer mantas y todo tipo de ayuda”.

En la caseta municipal el ambiente es otro esta mañana. Si en horas de madrugada se agolpaban las víctimas y los que salieron ilesos del accidente, hoy está ocupado por cámaras y periodistas. En los laterales, mesas con decenas de mantas atestiguan la vocación de ayuda que describía Navarro. Y entre la ayuda, los profesionales de la comunicación aguardan novedades de los portavoces institucionales que se han acercado hasta el lugar.

“Fue horrible, horrible”, recuerda entre lágrimas Rosa Molla, que regenta un estanco en Adamuz. “Esperemos que terminen de rescatar a las personas que sigan atrapadas”, añade.

Y es que el ánimo en esta pequeña localidad y en el conjunto de la provincia es de conmoción. Los reiterados avisos de las autoridades, como el Ministro de Transportes, Oscar Puente, de que la cifra de heridos puede subir, mantiene a la población en vilo

Con información de Laura Sharman y Michael Rios, de CNN.