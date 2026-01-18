Pandillas matan a siete policías en Guatemala en represalia por operativo tras motines en cárceles

Por Michael Rios, CNN

Siete policías murieron en Guatemala en medio de un repunte de la violencia de pandillas que se originó luego de producirse motines en tres cárceles, informó el ministro del Interior, Marco Antonio Villeda.

Las autoridades retomaron la mañana del domingo el control de una prisión, después de que había sido tomada por los reclusos. También liberaron a varios custodios que, según dijeron, estaban retenidos como rehenes y recapturaron al principal líder de la pandilla Barrio 18.

En respuesta al operativo en las cárceles, miembros de pandillas llevaron a cabo ataques de represalia contra la Policía Nacional en distintas partes del país, lo que dejó al menos siete agentes muertos, de acuerdo con Villeda.

La policía abatió a un integrante de una pandilla y detuvo a otros siete cuando intentaban perpetrar ataques contra agentes, dijo el ministro.

El Ministerio del Interior señaló que los motines fueron orquestados por miembros de la pandilla Barrio 18 y por su líder, Aldo Dupié Ochoa, conocido como “El Lobo”, quien buscaba ser trasladado a otra prisión y exigía un mejor trato mientras estaba encarcelado.

“Como dije ayer, no estoy dispuesto, como ministro del Interior, a retroceder, devolverles privilegios ni conceder ningún tipo de consideración para detener esta situación”, dijo Villeda a periodistas este domingo.

Las autoridades aún intentan recuperar el control de otras dos cárceles donde permanecen más rehenes, añadió.

La Policía Nacional ordenó reforzar las medidas de seguridad en las estaciones policiales en respuesta a los disturbios.

El Ministerio de Educación informó que suspenderá las clases en todo el país este lunes como medida de precaución.

