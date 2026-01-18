Así afectan los centros de datos de la IA a la red eléctrica de Estados Unidos

Por Auzinea Bacon, CNN

Las grandes tecnológicas están en una carrera intensa por construir centros de datos y dominar el panorama de la inteligencia artificial. Pero Estados Unidos podría no estar preparado para la demanda energética que eso implica.

La envejecida red eléctrica del país podría tener dificultades para mantenerse al ritmo del aumento de las necesidades de energía. Y, en gran medida, los hogares estadounidenses están asumiendo el costo adicional.

El Gobierno de Trump y un consorcio de gobernadores de estados del noreste están pidiendo a PJM, el mayor operador de la red eléctrica del país, que alivie el aumento nacional de los costos de electricidad. Funcionarios federales quieren que PJM convoque una subasta eléctrica de emergencia —que la Casa Blanca y los gobernadores no pueden ordenar— en la que las grandes tecnológicas paguen los costos crecientes derivados de sus centros de datos. (PJM dijo que no recibió aviso previo del plan).

Esto es lo que debes saber sobre el auge de los centros de datos.

Virginia alberga el mayor conglomerado de centros de datos del mundo. Actualmente tiene 561 centros en 23 mercados, según Data Center Map, que ha seguido este sector desde 2007.

Los desarrollos también se están expandiendo hacia ubicaciones remotas, donde la energía es más abundante y las redes están menos sobrecargadas, de acuerdo con un informe de agosto de McKinsey & Company sobre centros de datos. Se espera que surjan nuevos centros en lugares como Denver, Los Ángeles y Pennsylvania, entre otras regiones.

Algunos estados están incentivando estas inversiones. Ohio, por ejemplo, ofreció exenciones parciales o totales del impuesto sobre las ventas a empresas que realicen inversiones significativas, señaló McKinsey.

Las grandes tecnológicas de Estados Unidos compiten por situarse a la vanguardia del auge de la inteligencia artificial. Meta dijo que gastó US$ 17.000 millones en inversiones de capital —que normalmente se refieren a dinero destinado a centros de datos e infraestructura— en el trimestre que terminó en junio de 2025.

Microsoft informó que gastó US$ 24.200 millones en el trimestre que finalizó en junio pasado, mientras que Amazon dijo que invertirá US$ 15.000 millones en el norte de Indiana para construir nuevos campus de centros de datos, además de una inversión de US$ 11.000 millones anunciada en 2024. En septiembre, Bank of America estimó que el gasto anual de las empresas en construcción de centros de datos alcanzó los US$ 40.000 millones en junio.

Las tarifas residenciales de electricidad aumentaron 5,2 % en octubre frente al mismo mes de 2024, según el informe mensual de electricidad publicado por la Administración de Información Energética de Estados Unidos. En zonas cercanas a centros de datos, los costos de la electricidad aumentaron hasta 267 % en comparación con hace cinco años, según un análisis de Bloomberg News del año pasado.

El incremento se debe en parte al auge de los centros de datos, que está impulsando la demanda y tensionando los recursos, explicó Ryan Hledik, principal de la firma de investigación y consultoría Brattle Group.

Pero hay excepciones: los precios podrían bajar si un centro de datos se construye en un área que tenga capacidad disponible o si opera fuera de las horas pico de consumo, señaló.

La infraestructura eléctrica envejecida de Estados Unidos tampoco ayuda a contener los costos. La mayoría de los aumentos de tarifas de la última década pueden atribuirse al sistema de distribución del país, explicó Hledik.

Ese sistema requiere inversiones más costosas debido al aumento de precios tras el impacto en las cadenas de suministro durante la pandemia, agregó.

Se proyecta que los centros de datos consuman entre 6,7 % y 12 % de la electricidad de Estados Unidos en 2028, frente al 4,4 % de 2023, según un informe de diciembre de 2024 del Departamento de Energía.

Algunas empresas de servicios públicos ya están interviniendo para evitar que la demanda de los centros de datos afecte a los residentes, apuntó Hledik, mediante la introducción de nuevas tarifas para grandes clientes.

Los estados también están actuando. Oregon aprobó una ley que exige que los centros de datos “paguen por la carga real que imponen sobre la red eléctrica de Oregon”.

Y Microsoft dijo recientemente que pedirá pagar facturas eléctricas más altas en las zonas donde construya centros de datos.

Los centros de datos también necesitan grandes cantidades de agua para enfriar sus complejos sistemas, según el informe de McKinsey.

Se espera que estas instalaciones requieran 170% más agua para 2030, señaló McKinsey, citando un informe de WestWater Research. Y las instalaciones, como las plantas térmicas que respaldan a los centros de datos, también necesitan agua para refrigeración.

Esto se integra en una pregunta mayor sobre si los centros de datos y las familias estadounidenses pueden coexistir en armonía, dijo Hledik.

“¿Cómo creamos las condiciones para que todos ganen en esta situación, y no sea un caso en el que haya algunos ganadores y luego la comunidad local pierda?”, dijo.

Ella Nilsen, Lisa Eadicicco y Clare Duffy, de CNN, contribuyeron a este informe.