“Sangre en las calles”: un iraní que huyó de Karaj relata la brutal represión contra los manifestantes

Farzat nunca tuvo la intención de ser taxista.

Mientras estudiaba derecho en Teherán, incursionó en la política. Fue entonces cuando comenzaron sus problemas, contó a CNN.

Dijo que fue arrestado y encarcelado cuatro veces en los últimos nueve años, y que recientemente enfrentaba un cargo de “contacto con un estado hostil”. Negó el cargo, que conlleva una sentencia de siete años de prisión.

Debido a su historial “criminal”, la universidad lo expulsó, explicó.

Así que se convirtió en taxista, recorriendo las concurridas calles de Karaj, una ciudad cerca de Teherán y reciente escenario de intensas protestas antigubernamentales.

“Vi a las fuerzas del régimen disparando a la gente con balas reales”, recordó. “Las balas eran disparadas principalmente al abdomen y hacia abajo, a los genitales… Vi sangre en las calles y tres cadáveres en un trayecto de 15 minutos”. Los disparos más intensos ocurrieron el 8 y 9 de enero, detalló.

Farzat no es su verdadero nombre. CNN lo encontró en la ciudad nororiental iraquí de Sulaimaniya el viernes, pocos días después de que contrabandistas lo llevaran a través de las imponentes montañas nevadas hasta Iraq. Habló con la condición de que CNN no mostrara su rostro y usara solo el seudónimo que proporcionó por temor a represalias.

De carácter tranquilo y con poco más de 30 años, Farzat pertenece a la minoría kurda de Irán, que representa alrededor del 10 % de la población. Es originario del este de Irán, pero vivió durante años en el área de Teherán.

Con Irán sumido en un apagón casi total de internet y telecomunicaciones de casi 10 días y sin que se permita el acceso a periodistas internacionales, los relatos de personas como Farzat son fundamentales para tratar de entender los acontecimientos en Irán.

Aseguró que participó en la ola de protestas que sacudió a Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, bajo custodia de la policía religiosa. La represión gubernamental entonces fue brutal, recordó, pero palidece en comparación con los disturbios más recientes.

Las fuerzas de seguridad “inicialmente usaron balas de goma en 2022. Esta vez fueron directamente a disparar a los manifestantes con balas reales”, dijo. “En una calle pequeña (en Karaj), las fuerzas de seguridad mataron al menos a seis manifestantes, así como a una joven que murió a tiros mientras coreaba consignas desde su balcón”.

De acuerdo con un testimonio citado por Amnistía Internacional, un hospital en Karaj recibió más de 80 cuerpos la noche del 8 de enero.

Casi 3.000 personas han muerto en todo el país desde el inicio de la represión iraní contra la disidencia, según la agencia Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos. CNN no puede confirmar esas cifras de forma independiente.

En comparación con 2022, la profundidad de la rabia y frustración es de otro nivel, dijo Farzat. “Los manifestantes estaban tan enojados que destruyeron todos los símbolos y señales del régimen”, relató. Incluso las mezquitas fueron blanco de sus ataques, añadió.

Restó importancia a la promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que “la ayuda está en camino”, mostrándose escéptico ante las promesas de una superpotencia con un pasado dudoso para muchos iraníes.

“En el último momento, Trump despertó las esperanzas del pueblo”, dijo. “Pero tras bambalinas podría estar negociando con el régimen, alegando que ‘la República Islámica me dijo que las ejecuciones han sido suspendidas y todo está bien’”.

Sin embargo, Farzat cree que el Gobierno actual tiene los días contados. Los iraníes ya han tenido suficiente, afirmó. “La sociedad no se suicidará aceptando la pobreza y la vida desastrosa que el régimen le ha impuesto. El pueblo ya ha superado esa etapa”, aseguró.

La dura realidad de la vida actual en Irán garantiza que las protestas pronto volverán a encenderse. “La gente, en el mejor de los casos, puede ganar unos US$ 200 al mes, y eso ni siquiera alcanza para cuatro días”, dijo Farzat. “La gente volverá a las calles. Las balas del régimen no podrán impedirlo”.

