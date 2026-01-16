Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección por las protestas en Minneapolis

Por Holly Yan, Zachary B. Wolf, Karina Tsui y Amanda Musa, CNN

Las tensiones volvieron a estallar en Minneapolis el jueves a raíz del segundo tiroteo por parte de un agente federal de inmigración en solo una semana, mientras el presidente Donald Trump amenazaba con invocar una ley centenaria que permitiría el despliegue de tropas estadounidenses en Minnesota.

Se vieron varias veces acalorados enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en el exterior del edificio federal Bishop Henry Whipple, mientras agentes federales con equipo táctico lanzaban gases lacrimógenos y granadas de percusión para intentar dispersar a la multitud.

Los líderes estatales y locales han instado a la comunidad a mantener la calma.

Esto es lo que debes saber:

Ley de Insurrección : Trump planteó la posibilidad de invocar esta ley centenaria, que permitiría el despliegue de tropas estadounidenses en Minnesota. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que se trata de una “herramienta a disposición del presidente” y la advertencia de Trump “fue muy clara para los demócratas de todo el país”. El presidente amenazó previamente con invocar la Ley de Insurrección en respuesta a las protestas contra ICE en Portland el otoño pasado y, en 2020, amenazó con usarla para sofocar las protestas tras la muerte de George Floyd.

Otro tiroteo relacionado con el ICE: Julio César Sosa Celis, ciudadano venezolano, recibió un disparo y resultó herido por un agente de ICE el miércoles luego de que, según funcionarios federales, se resistiera a un arresto y comenzara a "agredir violentamente" al agente. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que otros dos venezolanos también fueron detenidos tras atacar al agente con una pala y un palo de escoba mientras intentaba arrestar a Sosa Celis. Los tres hombres residen ilegalmente en Estados Unidos, según las autoridades.

Renee Good: ha transcurrido más de una semana desde que un agente de ICE disparó fatalmente a Renee Good, de 37 años. Los abogados de su familia exigen que se preserven todas las pruebas relacionadas con su muerte, incluyendo el auto de Good, el video de su celular, el video de la cámara del tablero y las comunicaciones entre los agentes, como parte de una investigación civil que podría derivar en una demanda. Un nuevo informe del Departamento de Bomberos de Minneapolis detalla cómo Good fue encontrada inconsciente con múltiples heridas de bala en la parte superior del cuerpo.

Arrestos recientes: varios manifestantes fueron arrestados esta semana en manifestaciones contra el ICE, según informaron funcionarios federales. Algunos manifestantes fueron detenidos el jueves durante enfrentamientos frente al Edificio Federal Whipple en Minneapolis, según informó a Fox News el comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., Gregory Bovino . El miércoles, un manifestante armado fue arrestado por agredir a agentes, según informó el DHS en una publicación de X. CNN se ha puesto en contacto con los funcionarios para obtener más información.

Batalla legal: Teresa Nelson, directora legal de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Minnesota, calificó las amenazas de Trump bajo la Ley de Insurrección como "innecesarias, peligrosas e injustificadas". La organización también presentó una demanda colectiva contra el Gobierno federal el jueves, alegando que los agentes de inmigración violaron los derechos de los ciudadanos estadounidenses amparados por la Cuarta Enmienda.

Minneapolis y St. Paul en alerta: agentes federales detuvieron dos camionetas con estudiantes y personal escolar camino a la escuela en St. Paul, Minnesota, en incidentes separados esta semana, según informó un portavoz del distrito escolar. A partir de la próxima semana, los estudiantes que no se sientan cómodos asistiendo a la escuela podrán participar en el aprendizaje virtual, informaron las Escuelas Públicas de Saint Paul en una publicación de Facebook .

Trump advirtió el jueves que podría invocar la ley en medio de los enfrentamientos entre autoridades estatales y federales por las tácticas utilizadas por agentes de inmigración.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han utilizado antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande”, escribió Trump este jueves en un posteo en TRUTH. “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

La Ley de Insurrección —aprobada en 1792 y modificada en 1871— permite el despliegue de militares dentro de Estados Unidos en determinadas circunstancias. Funciona en tándem junto con la Ley Posse Comitatus, de 1878, que en general prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense.

La última vez que un presidente la utilizó fue en 1992, cuando el entonces gobernador de California pidió al presidente George H. W. Bush ayuda para enfrentar los disturbios en Los Ángeles.

El presidente y sus principales asesores utilizan con frecuencia la palabra “insurrección” para describir las protestas contra el ICE en ciudades de todo el país.

“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo Trump en octubre. “Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”.

La ley puede activarse de dos maneras. La primera es a solicitud del gobernador o de la legislatura de un estado, como ocurrió en 1992 en Los Ángeles. La segunda es de forma unilateral, si el presidente considera que existen “obstrucciones ilegales” o una “rebelión” que hacen impracticable hacer cumplir la ley federal por los canales judiciales ordinarios.

En el pasado, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy recurrieron a esta norma en contra de la voluntad de gobernadores para hacer cumplir la integración escolar tras el histórico fallo Brown v. Board of Education. Según el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, la Ley de Insurrección ha sido invocada en unas 30 ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.

Kelly McCleary, Danya Gainor, Holly Yan, Samantha Waldenberg y Elise Hammond de CNN contribuyeron a este informe.