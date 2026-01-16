Muchas mujeres y médicos rechazan lo que Trump afirmó sobre el Tylenol, mientras estudios descartan un vínculo con el autismo

Por Jacqueline Howard, CNN

Cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó el año pasado que tomar Tylenol durante el embarazo puede estar relacionado con un mayor riesgo de autismo, la consulta del ginecobstetra Nathaniel DeNicola recibió una oleada de preguntas y confusión, pero solo durante unos días.

“Luego, después de una semana, el tema dejó de ser relevante”, dijo DeNicola, radicado en Newport Beach, California, quien ayudó a redactar las guías del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sobre el uso de paracetamol en el embarazo.

En ese momento, la comunidad médica científica “fue tan rápida en su respuesta y tan contundente en su afirmación sobre la utilidad y seguridad del Tylenol durante el embarazo según sea necesario, que no creo que haya habido confusión duradera, al menos entre quienes escuchan a los expertos médicos”, dijo DeNicola.

“Creo que las pacientes, correctamente, acuden a sus médicos”, agregó. “El público parece haber seguido la orientación de los expertos, confiando en su voz al respecto”.

La médica especialista en medicina materno-fetal de Chicago, Lynn Yee, dijo que menos de sus pacientes parecen preocupadas ahora por el Tylenol que en el otoño.

“En septiembre, octubre y noviembre, hubo bastante preocupación y atención pública sobre este tema, y ahora, en enero, siento que la situación está cambiando y que tengo menos pacientes preguntándome sobre Tylenol o paracetamol”, dijo Yee, jefa de medicina materno-fetal en el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Realmente me siento orgullosa de nuestras organizaciones profesionales como el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Han hecho mucho trabajo de concienciación sobre la seguridad del paracetamol y el ‘consulte a su médico’”, dijo. “Todas estas organizaciones confiables han hecho un trabajo encomiable para difundir los mensajes correctos, y quizá esté funcionando”.

Los expertos insisten en que el autismo tiene muchas causas potenciales —incluyendo la genética, la edad avanzada de los padres y la exposición prenatal a la contaminación del aire o ciertos pesticidas— y que la ciencia que lo vincula con el paracetamol está lejos de estar resuelta.

En una guía publicada luego de las afirmaciones de Trump en septiembre, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos reafirmó que “el paracetamol sigue siendo el analgésico y antipirético de elección durante el embarazo. El uso juicioso de la dosis más baja efectiva durante el periodo más corto necesario, en consulta con un obstetra-ginecólogo u otro profesional del cuidado obstétrico, sigue siendo consistente con la mejor práctica”.

El paracetamol, también conocido como acetaminofén y vendido bajo la marca Tylenol, es ampliamente considerado como la única opción segura de venta libre para tratar el dolor o la fiebre durante el embarazo. Otros medicamentos comunes, como el ibuprofeno o la aspirina en dosis regular, pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves en el embarazo.

En muchos casos, los médicos pueden recomendar Tylenol para tratar el dolor o la fiebre. Dejar una fiebre sin tratar puede ser peligroso tanto para el feto como para la madre, advierten los expertos, aumentando el riesgo de aborto espontáneo, defectos congénitos, hipertensión y trastornos del neurodesarrollo.

“Las fiebres no tratadas pueden tener impactos a corto y largo plazo en el neurodesarrollo fetal”, dijo Yee. “Es realmente importante tratar la fiebre, porque sabemos que una fiebre no tratada durante el embarazo es perjudicial tanto para la madre como para el bebé. … Y no tenemos mejores alternativas seguras para reducir la fiebre durante el embarazo”.

Se estima que alrededor del 65 % de las mujeres embarazadas usan paracetamol en algún momento del embarazo.

La Casa Blanca publicó una hoja informativa en septiembre en la que hacía referencia a varios estudios que sugerían que el uso de paracetamol durante el embarazo, especialmente en etapas tardías, puede causar efectos neurológicos a largo plazo en los niños, como autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

En ese momento, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. emitió una carta a los médicos indicando que “los profesionales de la salud deberían considerar minimizar el uso de paracetamol durante el embarazo para fiebres leves de rutina” y que en los últimos años, “se ha acumulado evidencia que sugiere que el uso de paracetamol por mujeres embarazadas podría estar asociado con un mayor riesgo de trastornos neurológicos como autismo y TDAH en los niños”.

Uno de los artículos a los que hizo referencia el Gobierno de Trump fue un análisis de 46 estudios previos. Esa revisión, publicada en agosto en la revista BMC Environmental Health, encontró evidencia de un vínculo entre la exposición al paracetamol durante el embarazo y una mayor incidencia de trastornos del neurodesarrollo.

“Esta asociación es más fuerte cuando el paracetamol se toma durante cuatro semanas o más”, dijo la autora principal del estudio, Andrea Baccarelli, decana de la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y profesora de salud ambiental, en un comunicado en septiembre.

Baccarelli dijo que había discutido su investigación con el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., en las semanas previas al anuncio de la Casa Blanca.

“Al mismo tiempo, como el único medicamento aprobado para la reducción del dolor y la fiebre durante el embarazo, el paracetamol sigue siendo una herramienta importante para las pacientes embarazadas y sus médicos. La fiebre alta puede representar riesgos tanto para la madre como para el feto, incluyendo defectos del tubo neural y parto prematuro”, afirmó.

“Después de evaluar la evidencia, mis colegas y yo recomendamos un enfoque equilibrado basado en el principio de precaución: las pacientes que necesiten reducir la fiebre o el dolor durante el embarazo deben tomar la dosis efectiva más baja de paracetamol, durante el menor tiempo posible, tras consultar con su médico sobre su cálculo individual de riesgo-beneficio”.

Ahora, nuevas investigaciones están sumándose al debate.

Un artículo publicado este viernes no encontró indicios de que los niños nacidos de madres que usaron paracetamol durante el embarazo tengan una mayor probabilidad de autismo.

La investigación, publicada en The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health, revisó 43 estudios publicados sobre la exposición prenatal al paracetamol y posibles vínculos con el neurodesarrollo infantil, incluyendo datos de más de 300.000 embarazos. De esos estudios, 17 fueron incluidos en un metaanálisis.

“Examinamos varios resultados, incluyendo autismo, TDAH y discapacidad intelectual”, dijo la autora principal, Asma Khalil, obstetra consultora y especialista en medicina fetal en el Hospital St. George’s de Londres, en una conferencia de prensa.

Los investigadores no encontraron evidencia de que el uso de paracetamol durante el embarazo aumente el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o discapacidad intelectual entre los niños.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. dijo en un comunicado que el nuevo artículo no resuelve las dudas sobre los posibles riesgos del Tylenol y que excluye la mayoría de los estudios sobre el tema.

En respuesta, Khalil dijo en un correo electrónico que el artículo de revisión “no excluye la evidencia”, sino que evaluó sistemáticamente todos los estudios y dio mayor peso a aquellos “mejor capacitados para abordar los factores de sesgo y confusión”.

“Si bien reconocemos que incluso los efectos pequeños pueden ser importantes a nivel poblacional, la orientación de salud pública debe basarse en la evidencia más sólida disponible, no en señales impulsadas por el sesgo o la confusión por indicación”, escribió. “Esta revisión ofrece tranquilidad en lugar de alarma, y respalda la guía clínica actual de que el paracetamol sigue siendo el tratamiento de primera línea apropiado para el dolor y la fiebre en el embarazo cuando se utiliza según lo recomendado”.

Algunos de los estudios en el nuevo análisis incluyeron datos sobre hermanos, en los cuales la madre podría haber usado paracetamol durante el embarazo de uno de los hijos, pero no del otro.

“Los meta-análisis de comparación entre hermanos representan la principal evidencia, ya que tienen en cuenta factores familiares y genéticos compartidos”, escribieron los investigadores en su artículo.

Priorizar estos estudios con hermanos fue una fortaleza de la nueva investigación, dijo Steven Kapp, profesor titular de psicología en la Universidad de Portsmouth que no participó en el nuevo estudio, en una declaración distribuida por el Science Media Centre, con sede en el Reino Unido.

“Su rigor científico incluyó tomar en cuenta factores de confusión como tener un hermano con la condición, ya que estas neurodivergencias son hereditarias. Los padres de niños con discapacidad podrían tener más probabilidades de tomar paracetamol debido a dolores relacionados con el estrés de la crianza o sus propias condiciones crónicas”, dijo Kapp.

“El control entre hermanos en estos estudios demuestra que el medicamento no causa la discapacidad del hijo. Como investigador y defensor neurodivergente, creo que una implicación es que la sociedad debe dejar de buscar explicaciones falsas para la prevención de discapacidades del desarrollo”, afirmó. “En cambio, deberíamos centrarnos más en hacer del mundo un lugar mejor para las personas con discapacidad”.

DeNicola, quien tampoco participó en la investigación, también elogió el trabajo, pero añadió que “hasta la fecha solo ha habido tres estudios con hermanos”, como se indica en el artículo.

“Entonces, ¿responden tres estudios cualquier pregunta dada? Esa es una limitación razonable. Siempre querrías tener más información”, dijo. “Pero considerando que los tres estudios dicen exactamente lo mismo, realizados con métodos superiores, al menos proporciona la tranquilidad hasta la fecha de que debemos usar el beneficio terapéutico del Tylenol sin ningún riesgo infundado”.

En su artículo de agosto, Baccarelli y sus colegas escribieron que “los análisis de comparación entre hermanos tienen limitaciones significativas que afectan su interpretación” y que “aunque los estudios de comparación entre hermanos eliminan el impacto de los factores familiares compartidos que actúan como confusores, también eliminan posibles mediadores que son compartidos en las familias e interactúan con el paracetamol, lo que potencialmente introduce sesgos”.

Algunos posibles mediadores que pueden agruparse dentro de las familias, señalaron, incluyen alteraciones en el sistema hormonal del cuerpo o un aumento del estrés oxidativo.

No obstante, Khalil describió la comparación entre hermanos como uno de los mejores diseños de estudio para tener en cuenta los factores compartidos que pueden influir en el riesgo de autismo.

“Probablemente este sea el mejor diseño para ayudar a tener en cuenta factores genéticos compartidos o el entorno familiar compartido —que estos dos niños están expuestos al mismo entorno, o a características de crianza a largo plazo, antecedentes socioeconómicos, antecedentes educativos— y muchos de los otros estudios incluidos o publicados en la literatura no consideraban completamente esto”, dijo.

Khalil dijo que la nueva investigación se realizó porque ella y sus colegas se toparon con mujeres embarazadas que estaban preocupadas por la seguridad del paracetamol debido a lo que Trump dijo el año pasado.

Ese temor entre las pacientes en ese momento fue “sin duda mi experiencia”, dijo Khalil.

Grupos médicos nacionales e internacionales “respondieron bastante rápido emitiendo declaraciones para intentar tranquilizar a las mujeres embarazadas”, recordó. “Y dejaron claro el mensaje a las mujeres embarazadas de que es seguro usar paracetamol cuando se necesita, en la dosis adecuada y por la duración adecuada”.

