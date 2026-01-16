Jennifer Lawrence contó que perdió un papel en una película de Tarantino por no ser lo suficientemente guapa

Por Amarachi Orie, CNN

Jennifer Lawrence puede haber protagonizado éxitos de taquilla como “Los Juegos del Hambre” y la franquicia “X-Men”, pero se ha perdido al menos un papel importante en una película, y esto, según ella, se debió a su apariencia.

La ganadora del Oscar afirma que no fue elegida para el drama de época de Quentin Tarantino de 2019, “Érase una vez… en Hollywood”, porque la gente decía que “no era lo suficientemente guapa”.

En el podcast en vivo “Happy Sad Confused with Josh Horowitz”, publicado el lunes, Lawrence habló sobre la lista de cineastas con los que quiere trabajar.

“Tarantino te ha estado persiguiendo. Te quiere”, le dijo Horowitz a Lawrence mientras la señalaba.

“No sé nada de eso”, respondió la actriz.

“Es cierto. (…) él dijo eso”, insistió Horowitz. “En ‘Los Ocho más odiados’ el papel de Jennifer Jason Leigh fue escrito originalmente para ti, creo”.

“Lo rechacé, lo cual creo que fue un error”, intervino Lawrence, antes de que ambos rieran.

Tarantino declaró a Entertainment Weekly en 2015 que era un “gran fan de Jennifer Lawrence” y que la había contactado para interpretar a la fugitiva Daisy Domergue en el thriller de misterio de 2015 “Los Ocho más odiados”, pero Lawrence estaba demasiado ocupada con “toda (la) publicidad de las películas de ‘Los Juegos del Hambre’”.

“Y creo que en ‘Érase una vez… en Hollywood’ también, ¿no te quería?”, preguntó Horowitz.

“Bueno, sí que me quería y luego todos le dijeron: ‘No es lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon Tate’, y luego no me quiso más”, dijo Lawrence.

Tras la reacción compasiva del público, ella respondió: “Lo sé”.

Poco convencida, Horowitz dijo: “Eso no es verdad”.

A lo que Lawrence respondió: “Estoy bastante segura de que es verdad. O es que llevo tanto tiempo contándolo que me la creo. No, pero estoy bastante segura de que eso pasó, o simplemente nunca me consideró para el papel y en internet se desvivieron por llamarme fea”.

Margot Robbie fue la elegida para interpretar a Sharon Tate en la película, basada en la actriz y modelo real que fue víctima de los asesinatos de Manson en 1969.

Meses antes del estreno, la hermana de Tate, Debra, declaró a TMZ que prefería a Margot Robbie para el papel antes que a Lawrence debido a que su “belleza física, e incluso su porte, era similar al de Sharon”, y añadió que Lawrence no era “lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon. Es horrible decirlo, pero, ya sabes, tengo mis estándares”.

En lugar de elegirla para interpretar a Sharon Tate, Tarantino declaró en 2021 en el podcast “WTF with Marc Maron” que había “investigado la idea de que Jennifer Lawrence interpretara a Squeaky”, una de las seguidoras de Charles Manson. Añadió que ella fue a su casa y leyó un guion, pero que al final “no funcionó”. “Es una persona muy agradable y la respeto como actriz”, añadió. El papel fue interpretado por Dakota Fanning.

Más tarde, en el podcast de Horowitz, Lawrence dijo, con seriedad, que hizo una audición para “Crepúsculo”, pero añadió: “No lo conseguí porque supongo que era demasiado fea”.

