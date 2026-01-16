Guerra, diplomacia o ambas: ¿qué sigue en Irán?

Por Nadeen Ebrahim y el equipo de CNN

Tras una semana de las mayores manifestaciones a nivel nacional en años, las calles de Irán han vuelto a quedarse en silencio, sometidas por la fuerza.

Un residente de Teherán comparó el ambiente en la capital con los días alrededor de Nowruz, el Año Nuevo iraní, cuando muchos abandonan la ciudad y las tiendas cierran temprano.

Pero no hay alegría festiva, solo un silencio inquietante, dijo. La vida continúa bajo la sombra de una represión mortal contra los manifestantes y bajo el espectro de un posible nuevo enfrentamiento militar con EE.UU. La República Islámica espera celebrar el próximo mes el 47º aniversario de la revolución que la llevó al poder. Saldrán multitudes y sonarán himnos revolucionarios. Sin embargo, el ambiente en los pasillos del poder en Teherán probablemente sea mucho menos festivo, ya que el régimen enfrenta la mayor amenaza a su supervivencia hasta ahora.

Puede que haya logrado aplastar la última ola de protestas utilizando su conocido manual de represión. Pero las quejas fundamentales que animan a los manifestantes no han desaparecido.

El jueves y viernes pasados se perfilan como algunos de los días más decisivos en la historia reciente de Irán.

Las protestas económicas que comenzaron en los bazares de Teherán se transformaron repentinamente en lo que podría convertirse en la mayor amenaza para la República Islámica desde su creación en 1979.

Grandes multitudes salieron a las calles en todo el país coreando “muerte al dictador”, pidiendo la caída del régimen y, en un desarrollo relativamente nuevo, algunos pidiendo el regreso de Reza Pahlavi, hijo exiliado del último Shah de Irán.

La magnitud de la represión que siguió indica que el régimen iraní, herido por la guerra del verano pasado con Israel y Estados Unidos, y desprovisto de sus aliados regionales, no estaba dispuesto a ceder.

El inédito apagón digital, que ha aislado a los iraníes del mundo, significa que la verdadera magnitud de la brutalidad aún no se comprende completamente. Más de 2.400 personas han muerto desde el inicio de la represión de Irán contra la disidencia, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos.

En las últimas semanas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó repetidamente con atacar Irán si el régimen usaba la violencia contra los manifestantes.

Sin embargo, el jueves Trump dijo a los periodistas que “fuentes muy importantes del otro lado” le habían informado que las matanzas habían cesado en Irán, lo que sugiere que no habría una acción militar estadounidense inmediata. Funcionarios del Golfo también dijeron a CNN que Qatar, Omán, Arabia Saudita y Egipto instaron a Estados Unidos a evitar ataques contra Irán, advirtiendo sobre riesgos de seguridad y económicos que podrían afectar tanto a Estados Unidos como a la región en general. Estos esfuerzos diplomáticos parecen haber llevado a una desescalada.

Pero eso podría ser temporal. Los analistas dicen que la amenaza de ataques estadounidenses o israelíes contra Irán aún no ha terminado.

“No se ha encontrado una solución a la raíz real de las tensiones”, dijo Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Quincy para la Gobernanza Responsable, a CNN, y agregó que las tensiones de Israel con Irán nunca fueron sobre las protestas.

Una fuente dijo a CNN el jueves que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están moviendo un grupo de ataque de portaaviones al Medio Oriente. Se estima que llegará al Golfo Pérsico a finales de la próxima semana.

Pero por ahora, el diálogo suena más fuerte que los tambores de guerra. En declaraciones en Florida el jueves, el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien ha estado en contacto directo con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante la última semana, también adoptó un tono conciliador.

Incluso si Teherán y Washington intentan reactivar la diplomacia, Irán lo haría desde su posición más débil hasta ahora. En comparación con rondas anteriores de conversaciones, el equilibrio de poder ha cambiado drásticamente. Las principales instalaciones nucleares de Irán sufrieron graves daños por ataques de Estados Unidos el verano pasado, lo que degradó partes clave de su programa, y la mayoría de los grupos respaldados que utilizaba para proyectar poder han sido neutralizados de manera efectiva por Israel.

Si bien Irán aún conserva una considerable reserva de uranio altamente enriquecido –un componente clave para una bomba nuclear–, el golpe físico y simbólico es significativo.

“Los iraníes, en muchos sentidos, han perdido una enorme influencia”, dijo Parsi, quien predice que “Trump adoptará una posición muy maximalista” si se reanudan las negociaciones.

Si bien en el pasado el liderazgo iraní ha mostrado cierta flexibilidad para un acuerdo nuclear con Estados Unidos, ha considerado el programa de misiles y el apoyo a lo que llama grupos de “resistencia” como temas no negociables. Cualquier compromiso en esos frentes sería visto como una capitulación total ante las demandas estadounidenses.

Más allá de la cuestión nuclear, es probable que cualquier nueva ronda de conversaciones abarque una gama más amplia de temas. Estados Unidos estaría interesado en frenar el programa de misiles de Irán y su apoyo a grupos de respaldo como Hamas, Hezbollah, así como a milicias chiitas en toda la región. Ahí es donde las cosas pueden complicarse más.

Pero no sería la primera vez que Irán revolucionario se ve obligado a aceptar un acuerdo imperfecto. Al final de la guerra Irán–Iraq en 1988, la República Islámica acordó un alto el fuego que había resistido durante mucho tiempo, y el fundador de la revolución, Ruhollah Jomeini, dijo célebremente que fue como “beber de un cáliz envenenado”. Casi cuatro décadas después, el régimen se encuentra en una situación más precaria.

Puede que esté dispuesto a hacer concesiones dolorosas para asegurar su supervivencia una vez más. Pero incluso si lo hace, eso puede no ser suficiente para recuperar la legitimidad que ha perdido ante el público tras matar a tantos de sus propios ciudadanos.

Expertos afirman que las últimas protestas han demostrado que el contrato social entre la República Islámica y su pueblo está irremediablemente roto. El Estado no solo ha fallado en proteger a sus ciudadanos de ataques extranjeros, en brindar prosperidad económica o permitir libertad política y social; también ha demostrado repetidamente su disposición a utilizar una violencia brutal para silenciarlos.

El contrato social ya era débil, dijo Parsi. Ahora “está dañado para siempre”. Si bien el público tuvo algunas victorias tras la ronda de protestas de 2022 en cuanto a la flexibilización de las reglas del hiyab, los disturbios actuales son muy diferentes, afirmó Parsi, atribuyéndolo al nivel de violencia sin precedentes empleado por el régimen.

Para muchos iraníes, nada menos que un cambio fundamental será suficiente. Esa es una tarea extraordinariamente difícil.

Durante décadas en el poder, Jameneí y su vasto aparato de seguridad han aplastado sistemáticamente cualquier forma de oposición interna capaz de representar un desafío serio a su Gobierno.

Figuras como Mostafa Tajzadeh, exviceministro del Interior, o Narges Mohammadi, la activista de derechos humanos ganadora del Nobel de la Paz, han pasado años tras las rejas por desafiar al sistema desde dentro.

Si alguna vez surgiera un cambio significativo, es más probable que provenga de las mismas estructuras de seguridad y poder que más se han beneficiado del régimen, en lugar del campo reformista que ha sido debilitado de forma constante.

“El escenario más probable es que haya otra variación del régimen, a través de elementos dentro del mismo régimen”, dijo Parsi. “Una cosa es decapitar al liderazgo superior. El aparato de seguridad es otra cosa. No se puede decapitar fácilmente”.

Fuera de Irán, el panorama se vuelve más turbio. Los grupos de oposición en el extranjero siguen profundamente divididos. Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último Sha, ha resurgido como una figura que podría aglutinar a la oposición. Insiste en que sería un líder transicional dispuesto a guiar a Irán hacia un futuro democrático y más próspero. Pero tras más de cuatro décadas en el exilio, ha tenido dificultades para construir una coalición política diversa o idear un plan para lograr el cambio que no incluya la intervención de Estados Unidos. Y ni siquiera es el candidato favorito de Trump para gobernar el país.

La mayoría de las figuras de la oposición han estado fuera del país y realmente no han “hecho el trabajo de base”, dijo Dina Esfandiary, líder de Medio Oriente para Bloomberg Economics con sede en Ginebra, y agregó que alguien como Pahlavi “es una figura divisiva y polarizaría significativamente a los iraníes”.

Es esta incertidumbre la que preocupa a muchos iraníes al considerar hasta dónde pueden llegar en su lucha por el cambio. Otra posible preocupación es si la posible caída del régimen provocará el colapso de Irán como nación. Dada su diversidad étnica y regional, y con algunos grupos que abogan abiertamente por la separación, el riesgo de fragmentación es una posibilidad real.

Es probable que solo sea cuestión de tiempo antes de que surja otra ola de protestas. Y como seguramente recordarán los líderes en Teherán, la revolución de 1979 fue en sí misma la culminación de un movimiento de protesta de un año que fue y vino antes de finalmente derrocar al régimen del Sha.

“No creo que estas sean las últimas protestas”, dijo Esfandiary. “Se ha cruzado una línea y hemos llegado a un punto de no retorno”.

