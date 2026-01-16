El director del FBI y el vicesecretario de Justicia visitan Minneapolis en medio de tensiones persistentes

Por Josh Campbell, Holmes Lybrand y Priscilla Alvarez, CNN

El director del FBI, Kash Patel, y el vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, visitaron Minneapolis este viernes, según una publicación en la cuenta de X de Patel.

La visita se produce en medio de continuas tensiones entre funcionarios de inmigración y activistas que protestan contra el aumento de agentes federales en la ciudad, así como un conflicto abierto entre líderes locales y funcionarios del Gobierno de Trump sobre las tácticas de los agentes federales.

Patel escribió que su equipo estaba “trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana aquí reprimiendo a los alborotadores violentos e investigando las redes de financiamiento que apoyan a los actores criminales, con múltiples arrestos ya realizados”.

Como ha informado CNN, se espera que el Gobierno de Trump envíe alrededor de 1.000 agentes adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a Minneapolis tras el tiroteo mortal de la semana pasada en el que estuvo involucrado un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según fuentes.

El nuevo aumento de personal federal también incluirá agentes adicionales del FBI, dijeron las fuentes. Sin embargo, el número de agentes del FBI involucrados será pequeño en comparación con otras agencias.

El jueves, Patel, en redes sociales, se refirió al arresto de un presunto integrante de la pandilla Latin Kings acusado de robar propiedad gubernamental de un vehículo del FBI durante una reciente manifestación violenta en Minneapolis.

“Habrá más arrestos”, escribió Patel, y añadió: “Cualquier persona que ataque a las fuerzas del orden o vandalice propiedad federal pagada por contribuyentes será localizada y arrestada”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.