YouTube permitirá a los padres evitar que sus hijos adolescentes hagan “scroll” sin parar en videos cortos

YouTube ahora permitirá a los padres limitar la cantidad de tiempo que sus hijos adolescentes pueden pasar haciendo “scroll” en su función de videos cortos, Shorts, o incluso bloquearla por completo.

La opción forma parte de un grupo de nuevos controles parentales que la popular plataforma de videos anunció el miércoles. YouTube, como muchas otras plataformas tecnológicas, intensifican sus esfuerzos para proteger a los usuarios jóvenes en los últimos meses, en respuesta al creciente escrutinio de familias, defensores y legisladores.

Los padres han argumentado que la opción de hacer scroll sin fin por videos cortos puede volver adictivas a las plataformas de redes sociales, especialmente para los jóvenes.

Los padres que supervisen la cuenta de sus hijos adolescentes ahora podrán establecer un límite de tiempo en Shorts, que va desde dos horas hasta cero minutos. Por ejemplo, los padres “pueden establecer el límite del feed de Shorts en cero cuando quieran que su hijo adolescente use YouTube para concentrarse en la tarea, y cambiarlo a 60 minutos durante un viaje largo en auto para que se entretenga”, dijo YouTube.

Los padres también podrán establecer recordatorios personalizados de hora de dormir y de “tomar un descanso” para sus hijos, versiones automatizadas de los cuales YouTube ya aplica por defecto a los usuarios menores de 18 años.

YouTube agregará un nuevo proceso de registro para facilitar a los padres la creación de cuentas supervisadas para sus hijos. También simplificará el proceso de alternar entre cuentas de menores y de adultos en dispositivos compartidos.

Además, la plataforma actualizará sus directrices sobre los tipos de contenido que serán recomendados y accesibles para usuarios adolescentes. Dará prioridad a videos centrados en “curiosidad e inspiración”, “desarrollo de habilidades y experiencias de vida” e “información creíble que apoye el bienestar”, y otras categorías positivas, señaló YouTube. Los adolescentes ya tienen bloqueada la opción de ver repetidamente videos que podrían llevarlos a contenidos peligrosos, como aquellos que idealizan ciertos tipos de cuerpo.

Las actualizaciones llegan después de que YouTube anunciara el año pasado que usaría inteligencia artificial para adivinar la edad de los usuarios, y colocaría a los usuarios adolescentes sospechosos en su configuración más protectora para menores de 18 años, sin importar la fecha de nacimiento que proporcionaran al registrarse. Otras grandes plataformas en línea, incluidas Instagram, ChatGPT y Character.AI, también han implementado recientemente controles parentales adicionales y restricciones de contenido para usuarios jóvenes.

La empresa matriz de YouTube, Google, también ha estado en el centro de atención esta semana tras una publicación viral en LinkedIn. La defensora de la seguridad infantil en línea Melissa McKay publicó capturas de pantalla que mostraban a Google alertando a su hijo, que casi cumple 13 años, de que pronto tendría la opción de eliminar la supervisión parental de su cuenta.

“Google está afirmando autoridad sobre un límite que no les pertenece”, dijo McKay, presidenta de la organización sin fines de lucro Digital Childhood Institute, en la publicación.

Google actualizó su política para requerir la aprobación de los padres antes de que los usuarios de 13 años o más puedan eliminar la supervisión parental de su cuenta, escribió Kate Charlet, directora sénior de Privacidad, Seguridad y Protección de Google, en una publicación de LinkedIn en respuesta a McKay. El cambio se basa en la política de la empresa de enviar correos electrónicos tanto a los padres como a los hijos cuando una cuenta pronto tendrá la opción de desactivar la supervisión.

“Estos cambios garantizan mejor que las protecciones permanezcan vigentes hasta que tanto el padre como el adolescente sientan que están listos para el siguiente paso”, escribió Charlet.

